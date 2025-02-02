Son dakika... Netanyahu ABD yolcusu.... Havalimanında açıkladı: 'Orta Doğu'yu yeniden şekillendirebiliriz'

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sahil yolu er-Raşid Caddesi ile merkez ve güney kesimlerine saldırı düzenleyerek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal etti.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA), Raşid Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın yakınına iki füze saldırısı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Saldırı, bölgede yaya veya basit ilkel araçlarla evlerine dönen Filistinliler arasında panik ve korkuya neden oldu.İsrail ordusu ayrıca; Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı doğusundaki Filistinlilerin evlerine yönelik ateş açtı. Salahaddin Caddesi ekseninde konuşlanan İsrail güçleri de güneydeki Refah kentine yoğun ateş açtı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığını ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'a gitmek üzere gittiği havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
ABD'de yapacağı görüşmelerde İsrail'in ve bölgenin karşı karşıya olduğu önemli ve kritik konuların ele alınacağını belirten Netanyahu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'da ağırlanan ilk yabancı lider olmasının “İsrail-Amerikan ittifakının gücünün bir kanıtı olduğunu” öne sürdü ve "Bu aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücünün de bir kanıtıdır.” dedi.
Daha önce de defalarca kez Orta Doğu'yu değiştirme planlarından bahseden Netanyahu yine niyeti saklamadı ve “Savaşta aldığımız kararlar şimdiden Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi. Kararlarımız haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde şekillendirebileceğimize inanıyorum." dedi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu’nun, Donald Trump ile görüşmek üzere bugün Washington'a gideceğini açıkladı.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bugün başkent Washington DC’ye gideceği bildirildi. Açıklamada, “Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi’ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak” denildi.Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki eski çalışanı Filistinli Muhammed Murteca, İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 yılın ardından Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakıldı.
Murteca'yı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, aile ve arkadaşlarından oluşan kalabalık, tekbir ve sevinç türküleriyle karşıladı.İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Murteca'yı taşıyan otobüs, kamera ışıkları ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla çevreledi.Yılların yorgunluğuyla yüzünde acının kırışıklıkları belirmiş Murteca'nın gözlerinden, ailesine ve sevenlerine dönüşün sevinciyle yaşlar akıyordu.Murteca, kendisini görmek için can atan yüzleri, uzun zamandır beklediği özgürlük anını kendisiyle paylaşmaya gelen herkesi, şükran ve minnetini ifade etmek için elini başına götürerek selamladı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirildi.
2021 yılına kadar Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapan emekli Tümgeneral Zamir, 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü.
Zamir, İsrail'de komitenin değerlendirmesi ve kabine oylamasından sonra resmi olarak atanarak ülkenin 24'üncü Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin, ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.Hafta başında yapılacak toplantıda, İsrail'in pozisyonunun ele alınacağı kaydedildi.Witkoff'un daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve üst düzey Mısırlı temsilcilerle heyetlerin görüşmeleri ve müzakerelerin ilerletilmesi için atılacak adımları ele alacağı ifade edildi.