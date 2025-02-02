Son dakika... Netanyahu ABD yolcusu.... Havalimanında açıkladı: 'Orta Doğu'yu yeniden şekillendirebiliriz'

Netanyahu'dan havalimanında dikkat çeken açıklama

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'a gitmek üzere gittiği havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.



ABD'de yapacağı görüşmelerde İsrail'in ve bölgenin karşı karşıya olduğu önemli ve kritik konuların ele alınacağını belirten Netanyahu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'da ağırlanan ilk yabancı lider olmasının “İsrail-Amerikan ittifakının gücünün bir kanıtı olduğunu” öne sürdü ve "Bu aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücünün de bir kanıtıdır.” dedi.



Daha önce de defalarca kez Orta Doğu'yu değiştirme planlarından bahseden Netanyahu yine niyeti saklamadı ve “Savaşta aldığımız kararlar şimdiden Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi. Kararlarımız haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde şekillendirebileceğimize inanıyorum." dedi.





