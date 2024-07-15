Son dakika...Muhammed Deif bilmecesi! Kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı

NYT katliamın perde arkasını yazdı...Deif'in akıbeti belirsizliğini koruyor

ABD'li New York Times gazetesi, İsrail'in yüze yakın Filistinliyi öldürüldüğü saldırının perde arkasını yazdı. NYT'ye göre, İsrail istihbaratı haftalarca Gazze'nin güneyinde Hamas'ın üst düzey bir teğmeninin ailesiyle birlikte kaldığına inandığı palmiye ağaçlarıyla süslü bir villayı izledi ancak bir saldırı düzenlemekten kaçındı çünkü hedefleri çok daha büyüktü : Hamas'ın askeri kanadının ele geçirilmesi zor lideri Muhammed Deif'in buraya geleceği düşünülüyordu



Cumartesi günü Deif'in villada olduğu bilgisi gelince İsrail savaş uçakları yerleşkeyi yerle bir etti ve çevresindeki düzinelerce masum sivili öldürdü.IDF saldırıda villada kalan teğmen Rafa Salameh'in öldürüldüğünü açıkladı anak Deif'in akıbeti belirsizliğini koruyor.



Daha öce de suikast girişimlerinden kurtulan Deif'in bu saldırılar nedeni ile sakatlandığı hatta bir gözünü kaybettiği konuşuluyor.Sağlık sorunları nedeni ile Hamas tünellerinde zaman geçirmek zorunda kalan Deif'in villada olduğu haberi gelince Netanyahu'ya haber verildi ve İsrail başbakanı saldırıyı bizzat onayladı.



Netanyahu saldırı sonrası yaptığı açıklamada Deif'in öldürü öldürülmediğinin kesinlik kazanmadığını vurgularken, Hamas iddiayı yalanladı ve Deif'in İsrail'le dalga geçtiğini duyurdu.



İsrail medyası 7 Ekim saldırılarının arkasındaki beyin olduğunu düşünülen 'misafir' kod adlı Deif'in öldürülmesinin savaşta bir dönüm noktası olacağını ancak operasyonun yine belirsizlikle sonuçlandığını yazdı.Al Jazeera ise El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırının 90 dakika sürdüğünü, çok aşamalı saldırıda çok sayıda füze, insansız hava aracı ve kuadkopterların kullanıldığını yazdı.



Kuadkopter veya kuadrotor, dört pervaneye sahip bir helikopter veya multicopterdir. İsrail aslen fotoğrafçılık için tasarlanmış insansız hava araçlarını son dönemde acımasız saldırıları için kullanıyor.