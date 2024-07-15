Son dakika...Muhammed Deif bilmecesi! Kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Es-Sabra mahallelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.
İsrail helikopterleri de Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı.İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu.
İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.
ABD'li New York Times gazetesi, İsrail'in yüze yakın Filistinliyi öldürüldüğü saldırının perde arkasını yazdı. NYT'ye göre, İsrail istihbaratı haftalarca Gazze'nin güneyinde Hamas'ın üst düzey bir teğmeninin ailesiyle birlikte kaldığına inandığı palmiye ağaçlarıyla süslü bir villayı izledi ancak bir saldırı düzenlemekten kaçındı çünkü hedefleri çok daha büyüktü : Hamas'ın askeri kanadının ele geçirilmesi zor lideri Muhammed Deif'in buraya geleceği düşünülüyordu
Cumartesi günü Deif'in villada olduğu bilgisi gelince İsrail savaş uçakları yerleşkeyi yerle bir etti ve çevresindeki düzinelerce masum sivili öldürdü.IDF saldırıda villada kalan teğmen Rafa Salameh'in öldürüldüğünü açıkladı anak Deif'in akıbeti belirsizliğini koruyor.
Daha öce de suikast girişimlerinden kurtulan Deif'in bu saldırılar nedeni ile sakatlandığı hatta bir gözünü kaybettiği konuşuluyor.Sağlık sorunları nedeni ile Hamas tünellerinde zaman geçirmek zorunda kalan Deif'in villada olduğu haberi gelince Netanyahu'ya haber verildi ve İsrail başbakanı saldırıyı bizzat onayladı.
Netanyahu saldırı sonrası yaptığı açıklamada Deif'in öldürü öldürülmediğinin kesinlik kazanmadığını vurgularken, Hamas iddiayı yalanladı ve Deif'in İsrail'le dalga geçtiğini duyurdu.
İsrail medyası 7 Ekim saldırılarının arkasındaki beyin olduğunu düşünülen 'misafir' kod adlı Deif'in öldürülmesinin savaşta bir dönüm noktası olacağını ancak operasyonun yine belirsizlikle sonuçlandığını yazdı.Al Jazeera ise El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırının 90 dakika sürdüğünü, çok aşamalı saldırıda çok sayıda füze, insansız hava aracı ve kuadkopterların kullanıldığını yazdı.
Kuadkopter veya kuadrotor, dört pervaneye sahip bir helikopter veya multicopterdir. İsrail aslen fotoğrafçılık için tasarlanmış insansız hava araçlarını son dönemde acımasız saldırıları için kullanıyor.
Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in, daha fazla insan öldürmek ve Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla Gazze'de ateşkes müzakerelerini ağırdan aldığını belirtti.
Partisinin, başkent Rabat'taki toplantısında konuşan Benkiran, İsrail'in, iki hedefi gerçekleştirmek için ateşkes müzakerelerini ağırdan aldığını dile getirdi.Benkiran, bu hedeflerden birinin, ABD ve Batı'nın desteğiyle daha fazla Filistinli öldürmek, diğerinin ise Batı Şeria'dakiler de dahil olmak üzere tüm Filistinlileri yerinden ederek Ürdün'e tehcir etmek olduğunu kaydetti.
Filistinlilerin inanılmaz bir direniş sergilediğine değinen Benkiran, "Tarihte ilk defa, insanlar ölümle göç arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar ve ölümü seçiyorlar." dedi.
İsrail'in canavarlardan da beter bir hal aldığını ifade eden Benkiran, insan hakları savunuculuğunu yapan ABD'nin de insanlığının kalmadığını söyledi.
İsrail Başbakanlığından, Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.
"Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.
İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimlerden sonra göreve gelen İşçi Partisi hükümetinin yeni seçilen Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'e ve işgal altındaki Filistin bölgelerine ilk ziyaretini yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Lammy, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu: "Buraya ateşkes için çaba göstermeye geldim. Geçtiğimiz aylardaki can kayıpları korkunç. Bu durmalı."
Lammy ayrıca Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye yardım akışının artırılması çağrısını da yineledi.
Gazze'de 90 kişinin ölümüne neden olan İsrail güçleri bugün de sivilleri hedef almaya devam etti. Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yer alan BM'ye ait okula düzenlenen saldırıda bilanço arttı. Yüzlerce sivilin bombardımandan kaçarak sığındığı okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Saldırıda yaralanan en az 80 Filistinli ise tedavi için El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.