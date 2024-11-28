×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Lübnan'da kırılgan ateşkes! İsrail ve Hizbullah'tan sert açıklamalar...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hizbullah#Lübnan
Son dakika... Lübnanda kırılgan ateşkes İsrail ve Hizbullahtan sert açıklamalar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 08:03

Lübnan'daki ateşkesin ikinci gününde sivil halk evlerine dönmeye devam ederken her iki taraftan da sert açıklamalar geldi. Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini "eller tetikte" takip edeceğini duyururken, İsrail Savunma Bakanı Katz “ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız” dedi. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise ateşkes anlaşmasını 'rezalet' olarak değerlendirdi.

İsrail Gazze Şeridi'nde 2 evi vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkes Orta Doğu’da barış umutlarını artırırken, İsrail ordusu Filistin’de bir katliama daha imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan Sahweil ve Zaqout ailelerine ait 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.

Katz’dan ateşkes açıklaması: “İhlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız”
Katz’dan ateşkes açıklaması: “İhlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkes antlaşması ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, Golan Tepeleri ve kuzey sınır bölgelerindeki okulları ateşkese rağmen kapalı tutma kararına değinen Katz, "Savunma kısıtlamalarını kaldırmama ve Celile ve kuzey bölgelerinde hayatı normale döndürmeme kararı, gerekli bir tedbir adımı ve İsrail'in antlaşmayı uygulama kararlılığıyla ilgili net bir mesajdır" ifadelerini kullandı. Hizbullah ile Lübnan hükümetini ateşkes antlaşmasına uymaları konusunda uyaran Katz, “Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır” dedi. “Pes etmeyeceklerini” vurgulayan Katz, İsrail halkının güvenliğinden ödün vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Hizbullah’tan ateşkes açıklaması: Ellerimiz tetikte kalacak

Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesine Hizbullah’tan ilk tepki geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilerek, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi. İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

IDF Batı Şeria'nın Tubas kenti ve El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi
IDF Batı Şerianın Tubas kenti ve El-Faria Mülteci Kampından çekildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ve kentin yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi.Faria Mülteci Kampı'ndaki yerel aktivistlerden Halid Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, aralarında sokaklar, elektrik ve telefon hatları, su şebekeleri ve kanalizasyonun da bulunduğu yüzlerce metrelik altyapıyı tahrip ettikten sonra araçlarını kamptan çektiğini söyledi.

İsrailli bakan: Ateşkes anlaşması rezalet
İsrailli bakan: Ateşkes anlaşması rezalet

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi üyesi ve Bakanlar Kurulu'nda anlaşmaya karşı oy kullanan tek bakan olan Miras Bakanı Eliyahu, İsrail'in Maariv gazetesine ateşkes anlaşması konusunda açıklamada bulundu.Ateşkes anlaşmasını "rezalet" olarak nitelendiren Eliyahu, "Anlaşma, konuşulan şartların çoğunu içermiyor. Bunlar, tampon bölge ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması." dedi.Eliyahu, "Bu bir zafer değil. Zafer, (Lübnan'ın güneyinin) işgal ve Hizbullah'ın teslim olmasıdır. Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil. İsrail devleti, (anlaşmayı) baskı altında kabul etti." diye konuştu.

 

ABD,'den İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışı
ABD,den İsraile 680 milyon dolarlık yeni silah satışı

Financial Times gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Tel Aviv'e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlandığı bildirildi.Haberde, ABD'li yetkililerin kısa süre önce Kongre'yi gayriresmi olarak bilgilendirerek İsrail'e binlerce müşterek doğrudan saldırı mühimmat (JDAMs) kiti gönderilmesine onay verileceğini ilettiği aktarıldı.

Kongre'ye söz konusu satışla ilgili resmi bildirimin yakın zamanda yapılacağı kaydedilen haberde, ABD'nin İsrail'e ayrıca yüzlerce küçük çaplı bomba takviyesi yapacağı da belirtildi.ABD'nin İsrail'e yapacağı bu son silah satışı, daha önce yapılan ve toplam değeri 20 milyar doları bulan yüklü silah satış onayına ilaveten yapılacak.

 

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail Gazze Şeridi'nde 2 evi vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı
timelineKatz’dan ateşkes açıklaması: “İhlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız”
timelineHizbullah’tan ateşkes açıklaması: Ellerimiz tetikte kalacak
timelineIDF Batı Şeria'nın Tubas kenti ve El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi
timelineİsrailli bakan: Ateşkes anlaşması rezalet
timelineABD,'den İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hizbullah#Lübnan

BAKMADAN GEÇME!