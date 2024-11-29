Son dakika...Lübnan'da ateşkes ihlali! Netanyahu'dan şiddetli saldırı tehdidi

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.İlk belirlemelere göre saldırıda 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezi ve doğusunda çok sayıda ev ve yerleşim yerlerini patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurduğunu aktardı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenledikleri Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu ancak saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi."Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım." ifadesini kullanan Netanyahu, Hamas'la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne sürdü.
Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" ancak Hizbullah’ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Netanyahu "tam olarak amaçladıkları şeyi başardıkları" gerekçesiyle kabul ettiklerini savundu.Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi.Netanyahu, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verdiğimi söyledim." ifadesini kullandı.
İsrail basınına göre Goldknopf, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin yanı sıra Gazze'de de Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bunun yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss ile Gazze sınırında bir araya geldi.Burada Weiss ve beraberindekiler, Goldknopf'e, Gazze'nin farklı bölgelerine Yahudilerin yerleştirilmesi amacıyla yasa dışı yerleşimler inşa edilmesi planlanan yerlerin bulunduğu haritayı sundu.
Goldknopf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulunarak, bunun 7 Ekim'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine "cevap olacağını" ileri sürdü.İsrail kabinesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal edilen Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yapmıştı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkesin sağlandığı Lübnan'a yönelik saldırılara devam edilmesi çağrısı yaptı.Hizbullah'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" ileri süren Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek Lübnan'a yönelik saldırıların sürdürülmesini istedi.Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin yeniden işgal edilmesini ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında buradan gönderilmesini savundu.
Lübnan ordusunun X hesabından, İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin bir açıklama yapıldı.Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 27 ve 28 Kasım'da İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği kaydedildi."Düşman İsrail, hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı birkaç kez ihlal etti." ifadesine yer verilen açıklamada, Lübnan ordusunun ilgili makamlarla ihlalleri takip ettiği aktarıldı.