Son dakika...Lübnan'da ateşkes ihlali! Netanyahu'dan şiddetli saldırı tehdidi

Netanyahu, Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Başbakan Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenledikleri Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu.Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu ancak saldırılara "ara verebileceklerini" söyledi."Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimizi düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım." ifadesini kullanan Netanyahu, Hamas'la bir esir takası anlaşması yapılması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne sürdü.



Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" ancak Hizbullah’ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü.ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese de değinen Netanyahu "tam olarak amaçladıkları şeyi başardıkları" gerekçesiyle kabul ettiklerini savundu.Lübnan'da ateşkesin "kısa sürebileceğini" öne süren Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde "şiddetli" saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini söyledi.Netanyahu, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verdiğimi söyledim." ifadesini kullandı.