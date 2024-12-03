Son dakika...Lübnan yeniden karıştı: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar! Trump'tan Hamas'a uyarı

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İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın çeşitli yerlerinde Hizbullah'a ait onlarca füze platformunu bombaladığını açıklarken, "27 Kasım'da sağlanan ateşkese bağlı kaldığını" iddia etti.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın çeşitli yerlerine hava saldırıları düzenleyerek, Hizbullah unsurlarını, Hizbullah'ın askeri altyapısını ve onlarca füze platformunu hedef aldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, savaş uçaklarının, İsrail'e 2 roket fırlatılmasından kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Bergez bölgesinde söz konusu roketleri fırlatmada kullanıldığı ileri sürülen füze platformunu bombaladığı ifade edildi.
"İsrail'e roket atmanın, İsrail Devleti ile Lübnan Devleti arasındaki anlaşmaların ihlali" olarak değerlendirildiği açıklamada, Lübnan'a "anlaşmaları uygulaması ve Hizbullah'ın kendi topraklarından yapacağı herhangi bir düşman faaliyetini engellemesi" çağrısında bulunuldu.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin töreninden önce Gazze'de esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı ve aksi takdirde "ağır bir bedel" ödeneceği uyarısında bulundu. Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Herkesin Orta Doğu'da "tüm dünyanın iradesine aykırı olarak" tutulan esirlerden bahsettiğini belirten Trump, "Ama hepsi laf, hiçbir eylem yok!" ifadesini kullandı.Trump, "Rehineler eğer 20 Ocak 2025'ten önce, yani ABD Başkanı olarak gururla görevi üstleneceğim tarihten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu vahşeti işleyen sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." ifadesine yer verdi.
Sorumluların, "ABD'nin uzun ve köklü tarihinde hiç kimsenin almadığı kadar sert bir darbe alacağı" tehdidinde bulunan Trump, esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'de bulunan Cebel Safi'nin yüksek kesimleri, İklim el-Tuffah bölgesindeki Luveyze, Milih, Cebaa, Ernun beldelerinin çevresini ve Humin el-Fevka ve Deyr ez-Zehrani beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alan saldırılarına insansız hava araçları (İHA) keşif uçuşlarıyla eşlik etti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Haris ve Taluse bölgelerine düzenlediği saldırıların ilk bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, Bint Cubeyl'in Haris bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Mercayun'un Taluse bölgesine düzenlenen saldırıda ise 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.
İsrail ve Hizbullah, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını düzenledikleri saldırılarla karşılıklı olarak ihlal etti. Hizbullah, Kfarchouba tepelerindeki bir İsrail askeri bölgesine düzenlediği saldırıyı, İsrail'in devam eden ateşkesi "birçok kez ihlal etmesinin" ardından gerçekleştirilen "ilk uyarı” olarak nitelendirdi. Hizbullah, ayrıca ilgili makamları ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını durduramamakla suçladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah'ın İsrail ordusuna ateş açmasının ateşkesin ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, “İsrail buna güçlü bir şekilde karşılık verecek. Ateşkesi uygulamaya ve Hizbullah'ın küçük ya da ciddi her türlü ihlaline karşılık vermeye kararlıyız" dedi.