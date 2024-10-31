Son dakika...Lübnan ateşkes beklerken İsrail saldırdı! İsrail'i korkutan iddia: İran ABD seçimlerinden önce vuracak

Güncelleme Tarihi:
Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas Parlamentosundaki konuşması sırasında Filistin direnişine yönelik eleştirileri protesto edilerek kınandı.
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İran, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce, İsrail'in topraklarına düzenlediği saldırıya misilleme yapacak. İran'daki müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynak, "İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin saldırganlığına cevabı 'kesin ve acı verici' olacak." dedi.
İsrail İran'ın kendilerine düzenleyebileceği misilleme için alarma geçmiş durumda. Üst düzey yöneticiler günlerdir Tahran'dan gelecek olası bir saldırıya sert cevap verileceğini vurguluyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise İran'ın, İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacaklarını söyledi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini açıklarken, İsrail Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti civarında düzenlediği hava saldırılarında 8'i kadın 19 kişiyi öldürdü.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Baalbek ve Nebatiye'de Hizbullah'a ait komuta ve kontrol merkezleri ile altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi.
Al Jazeera İsrail'in saldırı öncesi bölgedeki yaklaşık 85 bin kişiye (neredeyse kentin tamamına) evlerini terk etme emri verdiğini belirterek "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Baalbek, Roma döneminden kalma Venüs, Jüpiter ve Baküs tapınağına ev sahipliği yapıyor." hatırlatmasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu.
İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürerken, İsrail basını tarafından İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslak paylaşıldı. ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.
Taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor.
Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.
Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor.
"İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği" belirtilen taslakta, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra söz konusu hedefleri vurmasına izin verileceği yer alıyor.
Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti."Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
ABD yönetimi, İsrail meclisinin onayladığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) faaliyetlerini sona erdirecek yasanın uygulanmasının durdurulması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından vurulan Türk ve Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüyle ilgili cevap almak için İsrail’e baskıyı sürdürdüklerini belirtti.