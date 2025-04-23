Son dakika... Zelenski: Derhal, tam ve koşulsuz ateşkes

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Londra'da ateşkes için resmi düzeyde temaslar başlarken Fransız Haber Ajansı (AFP), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ateşkes çağrısını "son dakika" olarak servis etti.
AFP'de yer alan habere göre Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Derhal, tam ve koşulsuz ateşkes" çağrısı yaptı.
Zelenski, "Ukrayna'da acil, tam ve koşulsuz ateşkes konusunda ısrarcıyız. Ölümleri durdurmak ilk görevimiz" dedi.
Ukrayna heyetinin, İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik "adil ve kalıcı barışa ulaşmak için" görüşmelere başladığı bildirildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Londra'ya vardığı belirtildi.
Açıklamada, "Andrii Sybiha ve Rüstem Umerov, İngiliz meslektaşları (Dışişleri Bakanı) David Lammy ve (Savunma Bakanı) John Healey ile Londra'da bir toplantıya başladı." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Londra'daki temaslar hakkında X hesabından açıklama yapan Sybiha, "Ukrayna ve tüm Avrupa için adil ve kalıcı bir barışa ulaşma yönünde çalışmalar yapmak üzere Londra'ya geldiklerini" kaydetti.
Sybiha, Ukrayna heyetinin Londra'da bir günlük görüşmeler yapacağını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin vatandaşlarının Rusya'daki bir İHA tesisinde çalışarak üretime yardım ettiğini ve Moskova'nın Çin'den insansız hava aracı teknolojisi "çalmış" olabileceğini öne sürdü.
Zelenski, "Ukrayna Güvenlik Servisi'nden İHA fabrikasında çalışan Çin vatandaşlarına ilişkin daha geniş kapsamlı bilgilerin Çin tarafına iletilmesini talep ettim" dedi.
Zelenski, "Rusya'nın Çin yönetimiyle yapılan anlaşmaların dışında bu vatandaşlarla bir anlaşma yaparak bu teknolojileri çalmış olabileceğine inanıyoruz. Elde edilen bilgilerde ayrıca söz konusu İHA'lar üzerinde çalışmak için kullanılan Çin teknolojileri de anlatılıyor. Çin, ortaklarının onlarla nasıl çalıştığını görmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ÇİN'İN KİEV BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Çin'in Kiev Büyükelçisi Ma Shengkun'u Dışişleri'ne çağırdı. Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın "Çin vatandaşlarının saldırgan devletin (Rusya'nın) yanında Ukrayna'ya karşı düzenlenen askeri eylemlere katılması ve ayrıca Çinli şirketlerin Rusya'da askeri malzeme üretmesine dahil olması konusunda ciddi endişe duyduğu" belirtildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Perebyinis'in Çin tarafına, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına desteğini durdurma yönünde önlem alma çağrısında bulunduğu belirtilerek Çin'in daha önce böyle bir desteğin olmadığını defalarca dile getirdiği hatırlatıldı.
Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde işçileri taşıyan bir otobüse insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı. Düzenlenen saldırıda en az dokuz kişinin öldüğü ve onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Dnipropetrovsk bölge valisi Sergey Lysak'ın Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman saldırısı 9 can aldı. Yaralı sayısı sürekli artıyor. Şu anki bilgilere göre 30 yaralı var” denildi.
Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgalini mevcut cephe hattında durdurmayı teklif ettiğini bildirdi. Gazetenin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump da üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için çaba gösteriyor.
Gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Putin, "cephedeki mevcut sınırların iki ülke arasındaki yeni sınırlar olarak tanınması" önerisini bu ayın başlarında St. Petersburg'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede iletti.
FT, Rus liderin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın bazı bölgelerindeki iddialarından vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti. Bunun karşılığında ise ABD'nin, Rusya'nın Kırım'ın ilhakını tanıması ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinin engellenmesi gibi taleplerini kabul edebileceği öne sürüldü.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak, "Şu anda çok sayıda sahte haber yayınlanıyor. Yalnızca birincil kaynakları dikkate almalısınız" diye konuştu.
İngiltere hükümeti, bugün Londra'da yapılması planlanan ve uluslararası dışişleri bakanlarının katılacağı Ukrayna barış görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, düşük profilli yöneticilerin katılacağı bir toplantının yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Bugün Dışişleri Bakanları ile yapılacak olan Ukrayna Barış Görüşmeleri toplantısı ertelenmiştir" denildi. Açıklamada, bakanların ABD'nin planını değerlendirmek için bu kararı aldığı belirtildi.
Erteleme kararı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün gece müzakerelerden çekilmesine yanıt şeklinde yorumlandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın işgal etmediği Ukrayna bölgelerindeki hak iddialarından vazgeçmeye istekli olabileceğini dile getirdi. Lammy, Rusya'nın "neye karşılık" hak iddialarından vazgeçebileceğine ilişkin bilgi vermedi.
The Guardian'a demeç veren uzmanlar, ABD'nin barış anlaşması için Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanıyabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Beyaz Saray'dan böyle bir teklif almadığını ve ülkesinin bu tür bir anlaşmayı onaylamayacağını ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ve Ukrayna'ya iki tarafın da kabul edebileceği "makul bir anlaşma" sunduklarını belirterek, tekliflerinin reddedilmesi durumunda arabuluculuktan çekileceklerini bildirdi. ABD'nin Ukrayna Savaşı'yla daha fazla "zaman kaybetmek istemediğini" kaydeden Vance, "Olumlu bir yanıt alamazsak Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuktan çekileceğiz. Hem Ruslara hem de Ukraynalılara açık ve adil bir teklif sunduk" ifadelerini kullandı.
CNN International'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çarşamba günü Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için düzenlenecek Londra'daki görüşmelere katılmayacak. CNN, Rubio'nun görüşmelere katılmama kararının, Ukrayna'nın ABD tarafından sunulan anlaşmadaki önemli bir detayı reddetme sinyali vermesiyle ilişkili olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kiev açısından bir dizi olumsuz maddeler içeren barış planı basına sızdı.
New York Post gazetesine göre, Rusya’nın işgal ettiği yüzde 20 ölçeğindeki Ukrayna toprakları fiilen Rus kontrolüne geçmiş sayılacak. Sahadaki gerçek durum plana yansıtılırken, işgal hukuki olarak tanınmayacak. Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağı da planda yer alacak.
Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer, Kiev'e net bir ABD güvenlik garantisi vermeyen bir anlaşmayı görüşmek üzere Londra'da bir araya gelecek.
Telegraph gazetesine göre Rusya'nın elde edecekleri:
-Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının garantisi
-Kırım'ın hukuki olarak Rus toprağı olarak tanınması
-Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Herson'un bazı kısımlarının fiili olarak tanınması Rus toprağı olarak tanınması
-Zaporijya nükleer santralinin Ukrayna'da kalması ancak ABD tarafından yönetilmesi ancak elde edilen enerjinin Rusya ve Ukrayna arasında paylaşılması
-Enerji ve sanayide ABD-Rusya işbirliği
Ukranya'nın elde edecekleri:
-Barış gücünün konuşlandırılması
-Batılı ülkelerin oluşturduğu koalisyonun güvenlik garantisi vermesi
-Dinyeper nehri boyunca Rus ordusundan arındırılıp serbest dolaşım bölgesi haline getirilmesi
-Rus ordusunun Harkov'un belirli bir kısmından geri çekilmesi
ABD Gazetesi Axios'da yer alan haberde ise, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen görüşmelerde Trump'ın planının Ukraynalı yetkililere sunuldupu belirtildi.
Haberde, Trump'ın bir sayfalık planının "son teklif" olduğu ve Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini kabullenmesi gerektiği vurgulandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı.
Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili yarın Londra'da görüşmelerin yapılacağına işaret eden Zelenski, toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere'den heyetlerin katılacağını belirtti.
Zelenski, Rusya'nın, bazı soruları ortaya çıkararak ABD'yi barış müzakerelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, "(Rusya'nın) Amerika'yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum." dedi.
Tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanmasına ilişkin Zelenski, Rusya'nın hazır olması halinde Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.
Zelenski, "Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten (daha önce) konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız." dedi.
Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik konuşmalarla uzun bir tartışmaya girmeye çalıştığını belirten Zelenski, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve onu "pasta dilimleri" gibi ayırarak aşamalı olarak çözmek gerektiğini kaydetti.
MİNERAL ANLAŞMASINI ÖNCE PARLAMENTO ONAYLAMALI
ABD'nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini ifade eden Zelenski, bu ülkenin görüşmelerden çekilmesinin kendileri için stratejik bir ortağı kaybetme anlamına geleceğini söyledi.
Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımının bir yıl önce ABD Kongresi'nin onayladığı paket kapsamında olduğunu dile getirerek, yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini ifade etti.
ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına değinen Zelenski, anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve söz konusu metnin önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna ile doğrudan görüşebileceklerini dile getirdi. Rusya'nın devlet televizyonuna bir demeç veren Putin, "Barış girişimlerine her zaman olumlu bakıyoruz. Kiev rejiminin de benzer bir anlayış içinde olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'nın önerdiği Paskalya ateşkesinin uzatılmasına yönelik somut bir müzakere planı bulunmadığını açıkladı. Rus basınına konuşan Peskov, "Ancak Ukrayna belirli şartları yerine getirirse, Putin, Zelenski ile doğrudan görüşmeyi kabul edebilir" dedi.
Zelenski, Putin'in açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmazken, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarını durdurması halinde her türlü görüşmeye açık olduklarını bildirdi.