Son dakika... Zelenski: Derhal, tam ve koşulsuz ateşkes

Zelenski görüşmeye hazır olduklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı.



Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili yarın Londra'da görüşmelerin yapılacağına işaret eden Zelenski, toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere'den heyetlerin katılacağını belirtti.



Zelenski, Rusya'nın, bazı soruları ortaya çıkararak ABD'yi barış müzakerelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, "(Rusya'nın) Amerika'yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum." dedi.



Tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanmasına ilişkin Zelenski, Rusya'nın hazır olması halinde Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.



Zelenski, "Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten (daha önce) konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız." dedi.



Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik konuşmalarla uzun bir tartışmaya girmeye çalıştığını belirten Zelenski, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve onu "pasta dilimleri" gibi ayırarak aşamalı olarak çözmek gerektiğini kaydetti.



MİNERAL ANLAŞMASINI ÖNCE PARLAMENTO ONAYLAMALI



ABD'nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini ifade eden Zelenski, bu ülkenin görüşmelerden çekilmesinin kendileri için stratejik bir ortağı kaybetme anlamına geleceğini söyledi.



Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımının bir yıl önce ABD Kongresi'nin onayladığı paket kapsamında olduğunu dile getirerek, yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini ifade etti.



ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına değinen Zelenski, anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve söz konusu metnin önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.