Son dakika... Liderler Mısır'da buluştu: 'Arap planı' hazır! Hamas memnun... ABD karşı çıktı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Arap Birliği Zirvesi kapsamında Kahire'de bir araya geldi.
Görüşme sırasında Abbas, Mısır'ın Filistin halkının haklarına, özellikle de başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma haklarına verdiği desteğin yanı sıra Filistin halkının yerinden edilmesine ve topraklarının boşaltılmasına karşı sergilediği tutumun Filistinlilerin tutumuyla örtüşmesi ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabalarını övdü.
Filistin meselesindeki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Mısırlı mevkidaşına teşekkürlerini sunan Abbas, Filistinlilerin yerlerinden edilmeden kendi topraklarında Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme yönündeki "Mısır-Filistin-Arap planı"ndan övgüyle bahsetti.
Gazze Şeridi'nin, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, diğer Filistin toprakları gibi, onun üzerinde de siyasi ve hukuki vesayeti bulunduğunu vurgulayan Abbas, dünyadaki dostların katkılarıyla yeniden inşa hazırlıkları kapsamında halkın ikamet yerlerine dönüşü amacıyla temel hizmetlerin sağlanmaya başlanması için gerekli planlamaların yapıldığına işaret etti.
Abbas, önceliğin ateşkesin pekiştirilmesi, yardım sağlanması, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluğu üstlenmesi, Filistin hükümet kurumlarının temel hizmetleri sağlamak üzere çalışmaya başlaması ve üzerinde mutabakata varılan çalışma komitesinin görevine başlamasının sağlanması olduğunu belirtti.
Abbas ayrıca İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını ilhak etmeye yönelik tüm tek taraflı eylemlerini, yerleşim faaliyetlerini ve girişimlerini durdurmak için çaba gösterilmesinin önemine dikkati çekti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, başta Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik devam eden saldırılarını durdurması ve İsrail'in uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka meydan okuduğu yerleşim, ilhak ve ırkçı yayılma projelerini durdurması için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Abbas, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olmaksızın bölgede güvenlik, barış ve istikrar sağlanamayacaktır." dedi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana ilk kez Akdeniz üzerinde tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.
Haberde, Orta Doğu'da değişen gelişmeler ve tehditlerin gölgesinde yapılan, stratejik öneme sahip hava kuvvetleri tatbikatlarının, İran'a bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.
Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı belirtilen haberde, tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, Arap liderlerin Gazze konusundaki planını değerlendirdi.
Hughes, açıklamasında, "Mevcut öneri Gazze'nin şu anda yaşanamaz olduğu ve bölge sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatla kaplı bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeğini göz ardı ediyor." ifadesini kullandı.
"Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Hamas'tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz." değerlendirmesinde bulunan Hughes, konuyla ilgili görüşmelerin devam edeceği mesajını verdi.
Hamas, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik "Arap planını" memnuniyetle karşıladığını ve başarısı için tüm imkanların sağlanması çağrısında bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa planını memnuniyetle karşılıyoruz ve başarısı için tüm imkanların sağlanmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:
"Kahire'deki Olağanüstü Arap Zirvesi'nde liderlerin yaptığı konuşmaları takdir ediyoruz. Tüm liderler, halkımızın zorla göç ettirilmesine yönelik işgal planlarını, ilhak ve yerleşim projelerini reddettiklerini vurguladı. Ayrıca, halkımızın özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkına olan desteklerini dile getirdi."
Mısır, "Gazze’nin Erken İyileştirilmesi, Yeniden İnşası ve Kalkınması" başlıklı 91 sayfalık bir plan hazırladı.
Söz konusu plana ait raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik imha savaşından kaynaklanan toplam maddi hasarın 29,9 milyar doları bulduğu belirtilerek, en fazla etkilenen sektörün 15,8 milyar dolarlık maliyetle konut sektörü olduğu ve toplam hasarın yüzde 53'ünü oluşturduğu ifade edildi.
Raporda, tahminlere göre 30 bin konut binasının hasar gördüğü, bunlardan 272 bininin dairenin tamamen yıkıldığı, 58 bin 500 dairede ise kısmen hasar bulunduğu aktarıldı.
Raporda, altyapı konusunda uydu görüntülerinin, Gazze Şeridi'nin caddelerinin 1190 kilometresinin tahrip edildiğini, ayrıca caddelerin 415 kilometresinin aşırı derecede hasar gördüğünü, 1440 kilometresinin ise ciddi hasar gördüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.
Sağlık sektöründe ise hasarın 1,3 milyar dolar olduğu, zararın ise 6,3 milyar dolar olduğu belirtilen raporda, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yüzde 50'si (18 hastane) tamamen hizmet dışı kaldığı, 17 hastanenin de kısmen faaliyet gösterdiği ve bu durumun artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamadığı kaydedildi.
Eğitim sektöründe de hasarın 874 milyon dolar, kaybın ise 3,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, okulların yüzde 88'inin yıkıldığı, geri kalanının savaştan kaçan aileler için geçici barınaklara dönüştürüldüğü, ayrıca 51 üniversite binasının da yıkıldığı dile getirildi.
Ticaret ve sanayi sektöründe ise hasarın 5,9 milyar dolar, zararın ise 2,2 milyar doları bulduğu aktarılan raporda, ulaştırma sektöründe de hasarın 2,5 milyar dolar, kaybın ise 377 milyon dolar olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Su ve kanalizasyon sektöründeki hasarın 15 milyar dolar, zararın ise 64 milyon dolara ulaştığı kaydedilen raporda, elektrik sektöründe ise zararların 450 milyon doları bulduğuna işaret edildi.
YENİDEN İNŞASI 5 YILA YAYILARAK YAPILACAK
Bu hasarlar göz önüne alınarak hazırlanan planda, Gazze'nin yeniden inşası için toplam ihtiyacın 53 milyar dolar olduğu, bunun 3 milyar dolarının "erken iyileşme" için 6 ayda kullanılması öngörüldüğü dile getirildi.
Raporda, Gazze Şeridi'nin 2030 yılına kadar olan 5 yıllık dönemde, yaklaşık 3 milyon insanın yaşayabileceği şekilde 3 aşamada yeniden inşa edilmesi için bir yol haritası ve acil kalkınma planı hazırlanması gerektiği vurgulandı.
GAZZE FİLİSTİN'İN AYRILMAZ PARÇASI
Planda, uluslararası alanda kabul gören iki devletli çözüm ufku korunurken, yeniden inşanın Filistinlilerin hakları ve onuruna dayandığı belirtildi.
Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulanan planda, Gazze Şeridi'nin ve topraklarına sıkı sıkıya bağlı Filistin halkının maruz kaldığı bu feci kriz karşısında, onların bu topraklarda kalma isteği ve hakkının dikkate alınmamasının mantıksız olduğuna işaret edildi.
Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedilen planda, Gazze'yi Batı Şeria'dan coğrafi olarak ayırma girişimlerinin daha fazla istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulunuldu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Suriye'nin haklarını destekleyerek, İsrail'e Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için baskı yaparak yasal ve ahlaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şara, İsrail’in düşmanca genişlemesinin sadece Suriye'nin egemenliğinin ihlali olmadığını aynı zamanda tüm bölgede güvenlik ve barış için doğrudan bir tehdit olduğunu vurguladı.
Şara, zirvede Gazze'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Arap ülkeleri, Filistinlileri savunma konusunda ortak tavır sergilemeli. Gazze halkının yerinden edilmesini reddediyoruz. Bu tür planlara karşı
durmalıyız"
Zirvede Ürdün Kralı II. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine bütünüyle karşı olduğunu ve Gazze'nin yeniden inşasına destek verdiğini söyledi.
Zirveye ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise Gazze'ye yönelik saldırıların insanlık üzerinde silinmez bir leke bıraktığını söyledi. Savaşın Gazze Şeridi'ndeki nüfusu yok etmeyi amaçladığını vurgulayan Sisi, "Bugün burada toplanırken acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Bölgemiz, acı verici zorluklarla karşı karşıya" dedi.
Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa planının Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını garanti altına alacağını vurgulayan Sisi, "Gazze'de sevdiklerini kaybedenler, dullar ve yetimler, umutlarının yeniden yeşermesi ve kalıcı bir barış için gözlerini sizlere çevirmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı tesis edebilecek yeteneğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Arap ülkeleri devlet başkanları ve liderleri ile Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin olarak gerçekleştirilen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.
Zirvenin açılış konuşması, Arap Birliği dönem başkanlığını üstlenen Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife tarafından yapıldı.
El Halife, "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi reddediyor, iki devletli çözümü destekliyor ve Mısır'ın yeniden inşa planına destek çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak, "Adil ve sürdürülebilir bir barış, Filistin halkının tarihi olarak meşru olan kendi geleceğini tayin hakkını yeniden kazanmasının temel unsurudur" dedi.
İsrail ordusu, X sosyal medya sitesinde Türkçe paylaşımlarda bulunmak için "IDF Türkçe" ismiyle yeni bir hesap açtı.
Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı.
The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir." ifadeleri aktarıldı.
Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedildi.
Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" ifadeleri yer aldı.
Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi.
Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.