Son dakika...Kuzey'de gerilim zirvede! İsrail anlaşmaya kapıyı kapattı, sivil savunma birliklerine tüfek dağıtıldı!

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Yemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin Pazar günü ilk kez İsrail'in merkezine ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Husilerin bunun için "ağır bir bedel ödeyeceğini" söylerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in kuzeyindeki durumu ele aldı. Kuzey'de anlaşma ihtimalinin ortadan kalktığını söyleyen Gallant diplomatik çözümün artık masada olmadığını Hizbullah'ın kendisini Hamas'a bağladığını söyledi.
Kuzey sınırında tansiyon adım adım yükselirken, İsrail Savunma Bakanlığı kuzey sınırına yakın 97 yerleşim yerindeki sivil savunma birliklerini güçlendirme projesi kapsamında 9 bin IWI Arad saldırı tüfeği dağıttı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusunda bir evi bombaladığı belirtildi. Saldırıda 2'si çocuk ve biri kadın 6 sivilin yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı bildirilen açıklamada, bombalanan evin yerle bir olduğu ve çevredeki evlerde hasar oluştuğu kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, UCM tarafından herhangi bir karar çıkarılmamasına rağmen, Netanyahu ve Gallant hakkında uluslararası yakalama kararını kınayan bir açıklama yayımladı.İsrail Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılan açıklama kısa sürede kaldırıldı.
Açıklamada, "İsrail, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmasını onaylayan saçma ve utanç verici kararını reddediyor." ifadesi yer aldı.Bakanlıktan ismi açıklanmayan bir yetkili, Haaretz'e yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın hata sonucu paylaşıldığını, ancak yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin "hazırlık yapıldığı" için kınama açıklamasının önceden hazırlandığını söyledi.
UCM Başsavcısı Kerim Han'ın başvurusu üzerine mahkeme, 4 aydır Netanyahu, Gallant ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar hakkında yakalama kararı çıkarılması konusunu değerlendiriyor.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır köyüne "zorla tahliye" bildirileri atmasının ardından buradaki 150 Suriyelinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "zorla tahliye" bildirilerinin atıldığı El-Vezzani köyünde tarım işçisi göçmen Suriyelilerin yaşadığı 65 çadır bulunuyor.İsrail'in Lübnan'ın güneyinde attığı tahliye bildirileri sebebiyle 150 Suriyeli bölgeden ayrıldı.