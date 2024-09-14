Son dakika...Kuzey cephesi yeniden ısındı: İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar

Gazze'de Filistinli gruplar arasında "üçlü toplantı" yapıldı

Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesinin ertesi günüyle ilgili kararın, Filistin halkı ve onun ulusal güçleri tarafından verileceğini ve bu hakkın sadece Filistinlilere ait olacağını" duyurdu.



Hamas'ın Telegram platformundaki hesabından yayımlanan açıklamaya göre, FKÖ'nün fraksiyonları olan "Arap Kurtuluş Cephesi" ve "Filistin Kurtuluş Cephesi" ile "Gazze Şeridi'nde önemli bir üçlü toplantı" yapıldı.



Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, "toplantının siyonist işgalin Filistin halkına, davasına ve Filistin kimliğine karşı yürüttüğü soykırım savaşının gölgesinde" gerçekleştiği ifade edildi.



Açıklamada, "Toplantıda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgür ve bağımsız iradesiyle seçim yapma hakkının tartışmasız bir hak olduğu ve savaşın ertesi günü ne olacağına Filistin halkının ve onun ulusal güçlerinin karar vereceği ve bu hakkın tamamen Filistin'e ait olacağı vurgulandı." denildi.



FKÖ'nün yeniden itibarının sağlanması ve Filistinlileri bir araya toplaması amacıyla kurumlarının etkinleştirilmesi için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, FKÖ'nün, Filistin halkına liderlik etme ve onların özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma umutlarını ve isteklerini gerçekleştirmedeki doğal rolüne geri dönmesi istendi.



Ortak açıklamada ayrıca "Pekin'deki ulusal uzlaşma anlaşmasının ve önceki anlaşmaların uygulanması için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.