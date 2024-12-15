Son dakika... Krizi fırsat bildi: İsrail'in Orta Doğu planı... Suriye'de toplu mezarlık iddiası

Al Jazeera: Harita yeniden çiziliyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Gazze ve Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar düzenledi. İsrail, Esad'ın Rusya'ya kaçışını fırsat bilerek son birkaç gün içerisinde Suriye'ye 480'den fazla hava saldırısı düzenledi.



Al Jazeera'da yer alan habere göre, komşu devletlere saldırmayı fikrini kendisi için normalleştiren İsrail, bu durumu "kendimizi savunmak için gerekli" iddiasında bulunarak savundu.

Al Jazeera'nin "Harita yeniden çiziliyor" başlık haberinde, Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli analisti Mairav ​​Zonszein'in, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının "hem fırsatçılığın hem de stratejinin bir karışımı" değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye askeri tesislerine 61 füze fırlattığını duyurdu.