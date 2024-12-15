Son dakika... Krizi fırsat bildi: İsrail'in Orta Doğu planı... Suriye'de toplu mezarlık iddiası

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından arkasında bıraktığı zulüm ortaya çıkmaya devam ediyor.
Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edildi.
75 bin kişinin gömülü olduğu iddia edilen alanda, yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.
Normalleşme aşamasındaki Suriye'de bugün muhaliflerin ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla öğretmenler ve öğrenciler için ilk eğitim-öğretim dönemi başladı. Esad döneminde rejimin bayrak marşıyla derslerine giren öğrenciler, ilk kez öğretmenleri eşliğinde özgürlük şarkılarıyla derslerine girdi. Okul müdürlerinin ders öncesi çocuklara yaptığı konuşmanın ardından özgürlük şarkıları çalındı ve öğrenciler doyasıya eğlendi.
“ARTIK KORKU VE KEDER KALMADI”
Şam'da eğitim-öğretim yılının başladığı bin 260 öğrencili Muhammed Bedi El Kesim İlköğretim Okulu'nda camlarda bulunan Beşşar Esad'ın fotoğrafları tek tek öğretmenler tarafından çıkarıldı.
Muhammed Bedi El Kesim İlköğretim Okulu Müdürü Samer Al Tıveyni, "Bizler şu anda yeni bir Suriye dönemindeyiz. Artık korku ve keder kalmadı. Artık öğretmenliğimizin kıymeti var. Evden okula gelirken mutlu bir şekilde geliyoruz. Biz artık Suriye'nin öğretim inşası için çalışacağız. Bu çocukları artık savaş modundan çıkartıp onların geleceklerini hazırlayacağız" dedi.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Gazze ve Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılar düzenledi. İsrail, Esad'ın Rusya'ya kaçışını fırsat bilerek son birkaç gün içerisinde Suriye'ye 480'den fazla hava saldırısı düzenledi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, komşu devletlere saldırmayı fikrini kendisi için normalleştiren İsrail, bu durumu "kendimizi savunmak için gerekli" iddiasında bulunarak savundu.
Al Jazeera'nin "Harita yeniden çiziliyor" başlık haberinde, Uluslararası Kriz Grubu'nun kıdemli analisti Mairav Zonszein'in, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının "hem fırsatçılığın hem de stratejinin bir karışımı" değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye askeri tesislerine 61 füze fırlattığını duyurdu.
Esad rejimi döneminde ülkenin dört bir yanına yaptırılan Esad ailesinin heykelleri, muhalif askerler tarafından ayaklar altında alınarak, ezildi. Esad ailesinin iktidar ve zulüm simgeleri tarihe gömüldü. Özellikle başkentin birçok yerinde yer alan Hafız Esad'ın heykelleri tek tek yıkılarak ayaklar altına alındı.
Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı banka hesabı donduruldu. İngiltere merkezli The I gazetesinde yer alan habere göre, Esad'ın dondurulan hesabında, 69,4 milyon doları bulunuyordu.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Şara'yı ve Suriye halkını baskıcı rejime karşı kazandıkları zafer ve 54 yıllık zulmün ardından özgürlüklerini elde etmelerinden dolayı kutladı.
Şara ve Canbolat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılık ve ülkeyi bölmeyi amaçlayan her türlü planı reddetme konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.
Yeni ve kapsayıcı bir Suriye inşa etmek için çalışmanın önemini ele alan Şara ve Canbolat, yakın zamanda Şam'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.
Şara, Canbolat ailesinin Suriye rejiminin zulmünün bedelini ağır ödediğini belirterek, Velid Canbolat'ın babası ve İlerlemeci Sosyalist Partisi kurucusu Kemal Canbolat suikastına işaret etti.
HTŞ lideri Şara, Kemal Canbolat'ın daima Suriye halkının devriminin destekçisi olduğunu belirtti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi. İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye’de “profesyonel ve doğru” adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek” ifadelerini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldıklarını bildirdi.
Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde, daha umutlu, güvenli ve barışçıl Suriye'yi desteklemek üzere ortaklar olarak yürüttükleri çabaları ele aldıklarını belirtti.
Bakan Lammy, "Suriye öncülüğündeki bir geçiş dönemi siyasi sürecini desteklemek için gerekli ilkeler üzerinde mutabakata vardık." ifadesini kullandı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmaya devam ediyor. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi. Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti. Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarına saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam'ın kuzeyindeki Beşşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi çevresini kapsayan Telmunin bölgesi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentindeki rejim güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrini hedef aldı.