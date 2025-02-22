Son dakika... Kriz çıkaran cenaze İsrail'e teslim edildi! Trump'tan Netanyahu'ya yeşil ışık

Tel Aviv yönetimi Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma niyetinde

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasında 22 canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep edeceği aktarıldı.Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğu kaydedildi.



Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerinde uzlaşmaya varılması için ABD iki haftalık bir süre verdiği ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedildiğini ve temel anlaşmazlık noktasının Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalıp kalmayacağı konusu olduğunu söylediği aktarıldı..



ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı yeniden başlatmaktan çekinmediğini söyledi. Netanyahu'nun İsrailli rehine Shiri Bibas'la ilgili yaşanan gelişmeler nedeni ile son derece öfkeli olduğunu belirten Trump, Netanyahu'nun rehine anlaşmasının ikinci aşamasını tamamlamasını mı yoksa savaşı yeniden başlatmasını mı tercih ettiği sorulunca her iki seçeneğin de uygun olduğu yanıtını verdi.





