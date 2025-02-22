Son dakika... Kriz çıkaran cenaze İsrail'e teslim edildi! Trump'tan Netanyahu'ya yeşil ışık

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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail-Etiyopya çifte vatandaşı 37 yaşındaki Avera Mengistu ve İsrail-Avusturya çifte vatandaşı 39 yaşındaki Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Refah kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen esirler, platforma çıkarıldı. Daha sonra Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.
Teslim törenindeki platformda yer alan dev posterde, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na vurgu yapılarak, "Biz tufanız" ifadesine yer verildi. Ayrıca pankartta "çifte vatandaş" İsraillilere gönderme yapıldı. Törende Hamas'ın İsrail askerlerinden ele geçirdiği silahlar da sergilendi. Avera Mengistu Eylül 2014'te İsrail'den Gazze'ye girdikten sonra, Tal Shoham ise 7 Ekim 2023'te esir alınmıştı.
Bugün serbest bırakılması beklenen diğer 4 esir Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed ise Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta Kızılhaç'a teslim edilecek.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu, dün gece İsrail'e teslim edilen cenazenin Shiri Bibas’a ait olduğunu doğruladı.Buna karşın İsrailli yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Bibas ailesi de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda cenazenin Shiri Bibas'a ait olduğu bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın altı İsrailliyi rehineyi saat 09.00'dan itibaren serbest bırakmasının beklendiğini açıkladı. Hamas, ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, ardından da Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta rehineleri serbest bırakacak. Yapılan açıklamaya göre ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, ardından da Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'taki rehineler serbest bırakılacak.
Kızılhaç'ın İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği duyuruldu.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.
Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.Hamas, konuya ilişkin detaylı inceleme yapılacağını bildirerek "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." açıklamasını yapmıştı.İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Bibas ailesinin Gazze'de esir tutulduğu sırada Hamas mensuplarınca öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasında 22 canlı İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep edeceği aktarıldı.Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatma niyetinde olduğu kaydedildi.
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerinde uzlaşmaya varılması için ABD iki haftalık bir süre verdiği ifade edildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, ikinci aşama müzakerelerine geçiş için ilerleme kaydedildiğini ve temel anlaşmazlık noktasının Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalıp kalmayacağı konusu olduğunu söylediği aktarıldı..
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı yeniden başlatmaktan çekinmediğini söyledi. Netanyahu'nun İsrailli rehine Shiri Bibas'la ilgili yaşanan gelişmeler nedeni ile son derece öfkeli olduğunu belirten Trump, Netanyahu'nun rehine anlaşmasının ikinci aşamasını tamamlamasını mı yoksa savaşı yeniden başlatmasını mı tercih ettiği sorulunca her iki seçeneğin de uygun olduğu yanıtını verdi.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerined ün başkent Riyad’da düzenlenen gayriresmi toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderleri katıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın yer aldığı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine" yönelik planı masaya yatırıldı.