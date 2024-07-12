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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail için 2,000 lb'lik (yaklaşık bir ton) bomba sevkiyatına koyduğu ambargoyu kaldırmayı planlamadığını açıkladı.
Biden açıklamasında "İhtiyaç duydukları silahları sağlamayacağıma dair eleştirileri biliyorum. Ben 2000 lb'lik bombaları sağlamıyorum. Bu bombalar Gazze'de ya da nüfusun yoğun olduğu herhangi bir bölgede büyük bir insani trajedi ve hasara yol açmadan kullanılamaz" sözlerini kullandı.
Biden, Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getirirken "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi." ifadesini kulandı.
Joe Biden, bunların karmaşık konular olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi ve "Gidişat olumlu" yorumunu yaptı.
"Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" diyen Biden en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.
İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine, bir İsrail savaş uçağının, Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağı civarında toplanan vatandaşları hava saldırısıyla hedef aldığını söyledi.
Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölü ve yaralıların kentteki Nasır Hastanesine kaldırıldığını aktardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını zaman alsa da "tüm hedeflerine ulaşıncaya" kadar sürdüreceklerini söyledi.
İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar ve esir takası müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların daha ne kadar devam edeceğine yönelik sorular geldiğini ancak " zaman alsa da zafere ulaşıncaya" kadar bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi.
Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürdü.
NATO zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’de ateşkes ilanı ve barışın tesisi için Türkiye’nin inisiyatif almaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır” dedi.
Erdoğan, Türkiye’nin Gazze konusundaki duruşunu tekrarlayarak “Uluslararası toplumun, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Aynı şekilde tüm baskılara ve yıldırma girişimlerine rağmen Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısının artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak önce ateşkesin ilanı, sonra da kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum” sözlerini kullandı.