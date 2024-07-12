ABD’nin ateşkes planı İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

Biden, Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getirirken "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi." ifadesini kulandı.







Joe Biden, bunların karmaşık konular olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi ve "Gidişat olumlu" yorumunu yaptı.







"Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" diyen Biden en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.