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Son dakika… Kritik NATO zirvesine Gazze gündemi… İsrail ve Hamas ateşkes planını kabul etti… ABD’nin İsrail’e bomba ambargosu sürecek! ‘Bu büyük insani trajediye izin vermeyeceğiz’

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#ABD
Son dakika… Kritik NATO zirvesine Gazze gündemi… İsrail ve Hamas ateşkes planını kabul etti… ABD’nin İsrail’e bomba ambargosu sürecek ‘Bu büyük insani trajediye izin vermeyeceğiz’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 08:12

İsrail Gazze'nin tamamı için yayınladığı tahliye emrinden sonra kenti vurmaya devam etti. Savaşın 280. gününe Washington’da yapılan kritik NATO zirvesinden gelen haberler damga vurdu. Biden ABD’nin 3 aşamalı ateşkes planının iki taraf tarafından da kabul edildiğini açıklarken İsrail’e bir tonluk bomba sevkiyatı yapılmayacağını vurguladı.

ABD’den İsrail’e bir tonluk bomba konusunda ret! Biden: Büyük bir insani trajediye yol açar
ABD’den İsrail’e bir tonluk bomba konusunda ret Biden: Büyük bir insani trajediye yol açar

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail için 2,000 lb'lik (yaklaşık bir ton) bomba sevkiyatına koyduğu ambargoyu kaldırmayı planlamadığını açıkladı.



Biden açıklamasında "İhtiyaç duydukları silahları sağlamayacağıma dair eleştirileri biliyorum. Ben 2000 lb'lik bombaları sağlamıyorum. Bu bombalar Gazze'de ya da nüfusun yoğun olduğu herhangi bir bölgede büyük bir insani trajedi ve hasara yol açmadan kullanılamaz" sözlerini kullandı.

 

ABD’nin ateşkes planı İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

Biden, Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD'nin, Gazze'de ateşkes ve esirleri geri getirmek için aylardır çalıştığını dile getirirken "6 hafta önce ortaya koyduğum detaylı plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G7, İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi." ifadesini kulandı.



Joe Biden, bunların karmaşık konular olduğunu vurgulayarak, hala bazı eksiklikler olduğunu, ancak ilerleme kaydettiklerini söyledi ve "Gidişat olumlu" yorumunu yaptı.



"Bunu başarma ve savaşı sonlandırma konusunda kararlıyım" diyen Biden en başından beri bölgede taraflarla irtibat kurduğunu, Gazze'ye daha fazla yardım, gıda ve ilaç sokmak için çaba sarf ettiğini savundu.

İsrail’in Gazze saldırıları gece boyunca devam etti
İsrail’in Gazze saldırıları gece boyunca devam etti

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.



Görgü tanıkları, AA muhabirine, bir İsrail savaş uçağının, Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağı civarında toplanan vatandaşları hava saldırısıyla hedef aldığını söyledi.



Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölü ve yaralıların kentteki Nasır Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Netanyahu'dan Gazze’ye saldırıların süreceği mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını zaman alsa da "tüm hedeflerine ulaşıncaya" kadar sürdüreceklerini söyledi.



İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar ve esir takası müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların daha ne kadar devam edeceğine yönelik sorular geldiğini ancak " zaman alsa da zafere ulaşıncaya" kadar bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi.



Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ve NATO iş birliğini onaylamayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ve NATO iş birliğini onaylamayacağız

NATO zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’de ateşkes ilanı ve barışın tesisi için Türkiye’nin inisiyatif almaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır” dedi.



Erdoğan, Türkiye’nin Gazze konusundaki duruşunu tekrarlayarak “Uluslararası toplumun, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Aynı şekilde tüm baskılara ve yıldırma girişimlerine rağmen Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısının artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak önce ateşkesin ilanı, sonra da kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum” sözlerini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD’den İsrail’e bir tonluk bomba konusunda ret! Biden: Büyük bir insani trajediye yol açar
timelineABD’nin ateşkes planı İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi
timelineİsrail’in Gazze saldırıları gece boyunca devam etti
timelineNetanyahu'dan Gazze’ye saldırıların süreceği mesajı
timelineCumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ve NATO iş birliğini onaylamayacağız
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#İsrail#Gazze#ABD

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