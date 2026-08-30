Son dakika... KKTC açıklarında yolcu gemisi battı: Can kayıpları var

Türkiye'den helikopterler, botlar ve dalış timi olay yerinde

TRT Haber'e alabora olan gemiye ilişkin demeç veren Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, şunları dile getirdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'den de Sahil Güvenlik kuvvetlerimizin iki helikopteri, iki botu ve bir dalış timi, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bölgeye yakın konumda bulunan iki gemisi arama kurtarma faaliyetlerine dahil olmuş durumda. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

'YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Maalesef can kayıpları var. Sağ kurtarılan yolcular var. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gelişmeleri Büyükelçilik olarak yakından takip etmekteyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizde olanların da bir an evvel kurtarılması için canla başla uğraş veren arama kurtarma ekiplerine başarılar diliyorum.

Can yelekleriyle denize atlamış olanların da denizden toplanmasına çalışılıyor. Bunlar zaman alan arama kurtarma faaliyetleri. Önümüzdeki saatler içerisinde tablonun daha netleşeceğini tahmin ediyorum."