Son dakika... KKTC açıklarında yolcu gemisi battı: Can kayıpları var

KKTC'nin Girne Limanı’ndan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere ayrılan, 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede çalışma sürerken, Mersin'deki sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de Taşucu Limanı'nda hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin, olası bir durumda müdahale için hazır beklediği bildirildi.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmek üzere Girne Limanı'na geldi. Üstel burada yaptığı açıklamada, 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunan geminin Girne Limanı'na 7 kilometre açıkta alabora olduğunu söyleyerek, 172 kişinin kurtarıldığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Üstel, "Devletin tüm kurumları ile kurtarma çalışmaları için seferberiz. Olay için tüm imkanları seferber ettik. Kurtaracağımız her insan bizim için önemli. Çok üzgünüz, can kaybımız ve yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi. Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi.
Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.
KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı, yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Arıklı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
TRT Haber'e alabora olan gemiye ilişkin demeç veren Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, şunları dile getirdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm unsurları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'den de Sahil Güvenlik kuvvetlerimizin iki helikopteri, iki botu ve bir dalış timi, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bölgeye yakın konumda bulunan iki gemisi arama kurtarma faaliyetlerine dahil olmuş durumda. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
'YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'
Maalesef can kayıpları var. Sağ kurtarılan yolcular var. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gelişmeleri Büyükelçilik olarak yakından takip etmekteyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizde olanların da bir an evvel kurtarılması için canla başla uğraş veren arama kurtarma ekiplerine başarılar diliyorum.
Can yelekleriyle denize atlamış olanların da denizden toplanmasına çalışılıyor. Bunlar zaman alan arama kurtarma faaliyetleri. Önümüzdeki saatler içerisinde tablonun daha netleşeceğini tahmin ediyorum."
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenlerin olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.
Yaşanan kazada can kaybı olduğunu aktaran Üstel, "Sahil güvenlik başta olmak üzere halkımız da olay yerine akın etmiştir. Teknesi olan yardıma koştu. Sağlık ekiplerimiz hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.
'KAPTAN KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN İKİNCİ DALGA VURDU'
KKTC Başbakanı Üstel, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı."
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.
Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından KKTC meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.
Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.
Alabora olan gemidekileri kurtarmak için havadan arama çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Arama kurtarma botlarının sevk edildiği kaza bölgesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "160 kişiye ulaşıldı. Şu anda limana geliyor. Gemide yaklaşık 270 kişi olduğu bilgisi var. Biz de limanda bekliyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Askeri helikopterler ve botlar destek oluyor. Deniz dün de bugün de kötüydü. Liman yolcusu olan bir geminin çıkışına izin verilmedi." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.
'MAKSİMUM DÜZEYDE KAYNAK HAREKETE GEÇİRİLDİ'
Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Alabora olan geminin daha önce yaptığı bir sefer, sosyal medyada gündem olmuştu.
Girne’de fırtınaya yakalanan feribot yolculuğu, yolculara korku dolu anlar yaşattı. pic.twitter.com/VgqEC4IudQ— TAVIR (@tavir_tr) August 29, 2026
CNN Türk KKTC Temsilcisi Ömer Bilge, durumun çok ciddi olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Türkiye ile KKTC arasında, Akdeniz'de, daha doğrusu Girne açıklarında can pazarı yaşanıyor diyebiliriz. Bugün öğlen saatlerine gelmeden önce, katamaran tipi ve fiberglastan imal edilmiş yolcu gemisi Girne'den Mersin Taşucu'na doğru yola çıkıyor. Kıyıdan 5 mil açıkta, Girne açıklarında ön burnundan su almaya başlıyor ve kaptan bunu hemen fark ediyor. Geri dönme çabasına girişiyor. Bu arada KKTC'ye yardım çağrısı da yapıyor. Yardım çağrısının ardından hem Sahil Güvenlik hem de KKTC'de, Girne'de ve bölgedeki tüm gemiler su almaya başlayan geminin yardımına koşuyor.
Geminin çevresinde şu anda Sahil Güvenliğin yanı sıra kurtarma için çok sayıda gemi bulunuyor. Gemi, yan yatıyor ve alabora oluyor. Çünkü dönmeye çalışırken ön burnundan su alan geminin ön tarafından ikiye ayrıldığı yönünde haberler var. Dolayısıyla kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL
Gemide yaralılar olduğu yönünde ilk bilgiler, oradaki yolculardan telefonla geldi. Ancak ölü olup olmadığı henüz belli değil. Bu arada KKTC'nin her yerindeki ambulanslar seferber edildi ve Girne Limanı'nda bekliyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Peki bu kaza neden oldu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Alabora olmuş olan bir gemiden bahsediyoruz ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Hangi aşamadalar? Kaçı kurtarıldı? Denizde halen kaç yolcunun bulunduğu, daha doğrusu katamaranın içinde kaç yolcunun olduğu bilinmiyor. Çünkü kurtarma çalışmaları çok sıcak bir gelişme ve görüntüler anbean geldikçe sayı da değişiyor. Şu anda resmi olarak açıklanmış yaralı ya da kayıp sayısı bulunmuyor. Çevresindeki gemilerle kurtarma çalışmaları devam ediyor ve ambulanslar Girne Limanı'na akın etti.
TÜM AMBULANSLAR SEFERBER EDİLDİ
Tüm Kıbrıs bünyesindeki ambulanslar olası gelişmelere karşı seferber edildi. Hükümet de burada kriz masası kurdu. Keza Başbakan da olayın başında. Büyük bir felaket diyebiliriz. Ancak kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok ciddi bir durum. Sadece Sahil Güvenlik ve devlete ait gemiler değil, sivil gemiler de seferber edildi.
Aklınıza gelebilecek her türlü gemiye kurtarma çalışmalarına katılmaları için çağrı yapıldı. Çünkü şunu söyleyeyim, denizcilikte kıyıya çok yakın diyebileceğimiz bir noktada, 5 mil açıkta bulunuyor. Aslında yüksek bir noktaya çıkıldığı vakit dürbünle ya da açık gözle bile görülebilecek bir noktada. Gemi de su almaya başlayınca geri dönmeye çalışmış. Ön burnundan su aldığı söyleniyor. Eski bir gemi olduğu ve fiberglastan imal edildiği belirtiliyor.
Katamaran tipi bir gemi ve yolcu taşımacılığında kullanılıyor. Genellikle Girne ile Taşucu arasında sefer yapıyor. Dolayısıyla geri dönmeye çalışırken yardım sinyali de verdiğinden KKTC hızlı bir şekilde alarma geçti. Bu nedenle kurtarma çalışmaları hâlâ yoğun bir şekilde devam ediyor. Hava kararmadan önce de tüm yolcuların kurtarılması için seferberlik durumu var diyebiliriz burada."