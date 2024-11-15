Son dakika...Katz'ın sözleri bardağı taşırdı...İran'dan 'ezici misilleme' sözü! Tansiyonu düşürmek için devreye Elon Musk girdi

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye’de Gubeyri semtindeki bazı noktalara yönelik saldırı tehdidinde bulundu.Sözcü, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah’a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri’de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir." uyarısı yaptı.
İsrail ile İran arasındaki gerilim, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "İran bugün nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında her zamankinden daha savunmasız” sözleri sonrası yeniden yükseldi. Fox News'da yer alan bilgilere göre, İran, ABD'nin ve İsrail'in tehditlerinden korkmuş gibi görünmüyor aksine üst düzey hükümet ve askeri yetkilileri İsral'e 'ezici bir misilleme' yapılacağının sözünü veriyor.
Öte yandan yüksek tansiyonun düşürülmesi için sürpriz bir isim devreye girdi. Yeni başkan Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığını verdiği ünlü milyarder Elon Musk İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisiyle görüştü. New York Times gazetesinin haberine göre toplantıda İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliğin nasıl azaltılacağına dair görüş alışverişi yapıldı.
Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson’ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiğini ileri sürdü.Söz konusu gelişme, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 11 Kasım’da, "Lübnan’da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda belirli bir ilerleme kaydedildiği" şeklindeki açıklamasının ardından geldi.
Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah’ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktardı.
Lübnan’ın El Cedid televizyonunun isimsiz kaynaklardan aktardığına göre Johnson, ABD elçisi Amos Hochstein adına Berri'ye BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan bir anlaşma taslağı veya çözüm önerisi sundu.Anlaşmanın ayrıntılarına dair ise açıklama yapılmadı.
Fransa ile İsrail arasındaki Avrupa Uluslar Ligi maçı büyük oranda boş tribünler önünde oynandı.Karşılaşmanın başında İsrail marşı ıslıklandı.Tribünlerde İsrail taraftarlarının bulunduğu bölümde çıkan arbedeye ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşılıyor.Golsüz berabere sonlanan karşılaşma büyük güvenlik önlemleri arasında tamamlandı.
Paris’teki maçın oynandığı Stade de France stadyumu dışında da protesto vardı.Buradaki eyleme katılan üniversite öğrencisi Irene Karalis, "Bu gece, bu utanç maçına karşı protesto etmek için geldik, çünkü bunun doğru olmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.Protestocular Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un maçı stadyumda izleme kararına da tepkiliydi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç öncesi Fransa'nın antisemitizme boyun eğmeyeceğini söyledi.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah’tan bir misilleme daha geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi. Saldırıya ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm konusunu görüşmenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durmasıyla başlayabileceğini belirtti.İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği hak ihlalleri ve suçlara son vermesi gerektiğini belirten Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ve yayılmacı açıklama ve planların da son bulmasını istedi.
Hamas yetkilisi Naim, Katar'da Sky New televizyonundan Yalda Hakim'e verdiği röportajda, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Naim, müzakereler kapsamında en son temmuzda ateşkese yaklaşıldığını ve bunun tüm detaylarıyla ele alındığını belirterek, "Sanırım ateşkese ulaşmaya, bu savaşı sona erdirecek, kalıcı ateşkes sağlayacak, tam çekilme ve esir değişimine gitmeye çok yakındık. Ne yazık ki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başka bir yol tercih etti." dedi.
Ateşkese yaklaşıldıktan sonra İsrail'in, Mevasi, Han Yunus ve Gazze kentinde 3 ayrı katliam gerçekleştirdiğini ve 31 Temmuz'da da Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlediğini anımsatan Naim, "Bundan sonra hiçbir ciddi teklif almadık." ifadesini kullandı.Naim, herkesi bu saldırganlığı durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını dile getirerek, "Çocuklarımız için onurlu ve müreffeh bir geleceği güvence altına almak istiyoruz." dedi.Hamas yetkilisi Naim, Gazze'de ateşkes anlaşması için hazır olduklarının altını çizdi.