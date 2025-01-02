SON DAKİKA: Katz tehdit etmişti, İsrail'den Gazze saldırısı

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İsrail, Filistinlilere yönelik katliamlarına yeni yılda da ara vermedi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 340'a yükselirken, saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, evleri yıkma, evlere ateş açma ve dron uçurma gibi ihlallerini Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinde Nebatiye kentinde gerçekleştirdi.
İsrail ordusuna ait bir dron başkent Beyrut ve güneyindeki Dahiye semalarında görüldü.Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesinin Belediye Mahallesinde İsrail askerleri bazı evleri ateşe verdi.Kentin Ayta eş-Şaab beldesinde çevreye ateş açan İsrail askerleri bazı evleri havaya uçurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ı "Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla" vuracakları tehdidinde bulundu.Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Katz, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle hedef alınan İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasında incelemelerde bulundu.
Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere dikkati çeken Katz, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest kalmasına izin vermez ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de uzun süredir görülmemiş güçlü saldırılarla karşılaşacak." dedi.Katz, İsrailli esirleri salıverme ve Hamas'ı bitirinceye kadar Gazze'deki askeri eylemlerini artıracaklarına işaret etti.Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığından oluşan komitenin, Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayın ve faaliyetleriyle ilgili bir karar aldığı belirtildi.Kararın Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yayınlarını sonlandırmayı içerdiği aktarılan haberde, Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisini, tüm çalışmalarını ve onun bünyesinde görev yapan gazetecilerin çalışmalarını askıya aldığı ifade edildi. Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne sürülen haberde, Al Jazeera'nın yasal statüsünü düzeltinceye kadar çalışmalarının geçici olarak sonlandırıldığı vurgulandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan basın açıklamasında, Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.Haredileri askerlikten muaf tutan ve hükümet üyeleri tarafından da desteklenen yasayı gerekçe göstererek istifasını duyuran Gallant, hükümetin "İsrail ordusunun ihtiyaçları ve devletin güvenliği ile çelişen bir askere alım yasasını" desteklediğini savundu.
Gallant, üyesi olarak kalacağını belirttiği Likud partisinin değerlerine hala inandığını iddia ederek, hükümeti eleştirdi.Hükümetin tartışmalı yargı reformunu "açık ve yakın bir tehlike" olarak nitelendiren Gallant, kendisinden sonra savunma bakanlığı koltuğuna oturan Yisrael Katz ve Netanyahu'nun ise Haredileri askerlikten muaf tutmak için çabaladığını ve kendisinin böyle bir şeye ortak olamayacağını vurguladı.