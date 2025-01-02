×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

SON DAKİKA: Katz tehdit etmişti, İsrail'den Gazze saldırısı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Suriye#Gazze
SON DAKİKA: Katz tehdit etmişti, İsrailden Gazze saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 08:01

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamas'ı "Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla" vuracakları tehdidinde bulunmasından sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı
İsrail ordusu Gazze Şeridinde yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı

İsrail, Filistinlilere yönelik katliamlarına yeni yılda da ara vermedi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

İsrail yeni yılın ilk gününde Lübnan ile ateşkesi 4 kez ihlal etti
İsrail yeni yılın ilk gününde Lübnan ile ateşkesi 4 kez ihlal etti

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 340'a yükselirken, saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, evleri yıkma, evlere ateş açma ve dron uçurma gibi ihlallerini Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinde Nebatiye kentinde gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait bir dron başkent Beyrut ve güneyindeki Dahiye semalarında görüldü.Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesinin Belediye Mahallesinde İsrail askerleri bazı evleri ateşe verdi.Kentin Ayta eş-Şaab beldesinde çevreye ateş açan İsrail askerleri bazı evleri havaya uçurdu.

Katz'tan Hamas'a tehdit
Katztan Hamasa tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ı "Gazze'de uzun süreden beri görülmemiş güçlü saldırılarla" vuracakları tehdidinde bulundu.Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Katz, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle hedef alınan İsrail'in güneyindeki Netivot kasabasında incelemelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere dikkati çeken Katz, "Hamas, İsrail'in uzun vadeli tavizler verme isteğine rağmen kaçırılan İsraillileri yakın zamanda serbest kalmasına izin vermez ve saldırılarına devam ederse, Gazze'de uzun süredir görülmemiş güçlü saldırılarla karşılaşacak." dedi.Katz, İsrailli esirleri salıverme ve Hamas'ı bitirinceye kadar Gazze'deki askeri eylemlerini artıracaklarına işaret etti.Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.

İsrail'den sonra Filistin yönetimi de Al Jazeera televizyonu yayınlarını sonlandırma kararı aldı
İsrailden sonra Filistin yönetimi de Al Jazeera televizyonu yayınlarını sonlandırma kararı aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığından oluşan komitenin, Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayın ve faaliyetleriyle ilgili bir karar aldığı belirtildi.Kararın Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yayınlarını sonlandırmayı içerdiği aktarılan haberde, Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisini, tüm çalışmalarını ve onun bünyesinde görev yapan gazetecilerin çalışmalarını askıya aldığı ifade edildi. Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne sürülen haberde, Al Jazeera'nın yasal statüsünü düzeltinceye kadar çalışmalarının geçici olarak sonlandırıldığı vurgulandı.

İsrail eski Savunma Bakanı Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu
İsrail eski Savunma Bakanı Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan basın açıklamasında, Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.Haredileri askerlikten muaf tutan ve hükümet üyeleri tarafından da desteklenen yasayı gerekçe göstererek istifasını duyuran Gallant, hükümetin "İsrail ordusunun ihtiyaçları ve devletin güvenliği ile çelişen bir askere alım yasasını" desteklediğini savundu.

Gallant, üyesi olarak kalacağını belirttiği Likud partisinin değerlerine hala inandığını iddia ederek, hükümeti eleştirdi.Hükümetin tartışmalı yargı reformunu "açık ve yakın bir tehlike" olarak nitelendiren Gallant, kendisinden sonra savunma bakanlığı koltuğuna oturan Yisrael Katz ve Netanyahu'nun ise Haredileri askerlikten muaf tutmak için çabaladığını ve kendisinin böyle bir şeye ortak olamayacağını vurguladı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı
timelineİsrail yeni yılın ilk gününde Lübnan ile ateşkesi 4 kez ihlal etti
timelineKatz'tan Hamas'a tehdit
timelineİsrail'den sonra Filistin yönetimi de Al Jazeera televizyonu yayınlarını sonlandırma kararı aldı
timelineİsrail eski Savunma Bakanı Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Suriye#Gazze

BAKMADAN GEÇME!