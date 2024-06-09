Son dakika...Katliamdan kurtulanlar yaşadıkları kabusu anlattı! İsrail askerleri Filistinli kılığına girip kampa girmiş...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan İsrail’e tebrik

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in Nuseirat’ta düzenlediği ve 4 rehinenin kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında tebrik mesajı yayımladı. br />

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçleri Gazze'de dört rehineyi Hamas'ın elinden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Dördü de 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nden kaçırılmış ve Hamas, Bayan Argamani'nin korkunç kaçırılışını tüm dünyanın görmesi için filme almıştı. Şimdi güvendeler ve aileleriyle yeniden bir araya geldiler. Bu cesur operasyonu gerçekleştiren İsrail güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşları da dâhil olmak üzere halen Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklemektedir. Buna devam eden müzakereler ya da diğer yollar da dâhildir. Şu anda masada olan rehine serbest bırakma ve ateşkes anlaşması, İsrail için güvenlik güvenceleri ve Gazze'deki masum siviller için yardım ile birlikte kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacaktır” dedi.





