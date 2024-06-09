Son dakika...Katliamdan kurtulanlar yaşadıkları kabusu anlattı! İsrail askerleri Filistinli kılığına girip kampa girmiş...

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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Gazze saatiyle yaklaşık 10.30'da ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) Gazze'de karaya insani yardım sevkiyatına başladı. Bugün toplamda yaklaşık 492 metrik ton insani yardım Gazze halkına ulaştırıldı. CENTCOM bugüne kadar 1573 metrik tondan fazla insani yardımın ulaştırılmasına yardımcı olmuştur. Gazze'de hiçbir ABD askeri personeli karaya çıkmamıştır. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) desteğiyle Gazze'deki Filistinli sivillere ek yardım ulaştırmak için devam eden bu çaba tamamen insani niteliktedir ve çeşitli ülkeler ve insani yardım kuruluşları tarafından bağışlanan yardım malzemelerini içermektedir” denildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in Nuseirat’ta düzenlediği ve 4 rehinenin kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyon kapsamında tebrik mesajı yayımladı. br />
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçleri Gazze'de dört rehineyi Hamas'ın elinden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Dördü de 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nden kaçırılmış ve Hamas, Bayan Argamani'nin korkunç kaçırılışını tüm dünyanın görmesi için filme almıştı. Şimdi güvendeler ve aileleriyle yeniden bir araya geldiler. Bu cesur operasyonu gerçekleştiren İsrail güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşları da dâhil olmak üzere halen Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklemektedir. Buna devam eden müzakereler ya da diğer yollar da dâhildir. Şu anda masada olan rehine serbest bırakma ve ateşkes anlaşması, İsrail için güvenlik güvenceleri ve Gazze'deki masum siviller için yardım ile birlikte kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacaktır” dedi.
ABD Merkez Komutanlığı, İsrail'in dün yüzlerce Filistinliyi katlettiği saldırıda Gazze'deki insani yardım iskelesinin kullanılmadığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada tesisin güneyindeki alanın rehineleri güvenli bir şekilde İsrail'e iade etmek için kullanıldı belirtildi.
ABD'nin insani yardımlar için inşaa ettiği ancak fırtına nedeni ile hasar göre iskele saldırı öncesi yeniden kullanıma açılmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırıda en az 210 kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi de yaralandı. İsrail katliamına dünyadan tepki yağarken, saldırıdan sağ kurtulanlar yaşadıkları kabusu anlattı.
Al Jazeera'ya konuşan iki görgü tanığı, İsrail askerlerinin Filistinli kılığına girerek bölgeye geldiğini belirterek "Mülteci kampındaki konut binasına eşya taşıyan bir araçla geldiler. Yerinden edilmiş kişiler gibi davrandılar ve sonra evlerimizi bombaladılar" dedi.
Başka bir görgü tanığı evde kahvaltı yaptıkları sırada İsrail askerlerinin merdiven kullanarak evlerinin içine girdiğini anlattı: "İki İsrail askeri tamamen silahlı olarak evimizin içine girdi. Dışarı baktığımda özel kuvvet birimini gördüm. Dışardaki aracın Filistinlilere aitmiş gibi görünmesi için içine eşyalar doldurulmuştu. Silah seslerini duymamla büyük bir kaos patlak verdi"
Başka bir görgü tanıdığı ise saldırıların gece boyu devam ettiğini, İsrail insansız hava araçlarının bölgeden kaçmaya çalışanlara rasgele ateş açtığını söyledi.
Filistinli resmi kaynaklar ise İsrail özel kuvvetlerinin sivil bir araç ve kapalı bir tır içinde Nuseyrat'a sızdığını belirtiyor.Kaynaklar, insani yardım naklinde kullanılan bu araç ve tırların Gazze'de yaygın şekilde bulunduğunu dile getirdi.
Tel Aviv yönetiminin bölgede sürdürdüğü saldırılarında en büyük destekçisi ABD yönetimine başkent Washington’da binlerce kişi tepki gösterdi.
Binlerce Filistin destekçisi üzerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı dev kırmızı bir pankartla Beyaz Saray’ı kuşattı. “Netanyahu saklanamazsın. Seni soykırımcı olarak yargılayacağız”, “Biden saklanamazsın”, “Biz kırmızı çizgiyiz”, “Özgür Filistin” sloganları atan göstericiler, “Biden’in kırmızı çizgisi yalan”, "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz”, "İsrail’e silah ambargosu” yazılı pankartlar taşıdı. Polisin biber gazı ve sis bombasıyla yaptığı müdahaleye rağmen devam eden gösteride konuşma yapan Filistin destekçisi, “Buradan Biden’a, Kongre’ye, tüm dünyaya mesaj gönderiyoruz” diyerek ateşkes çağrısı yaptı.
İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresine bugün düzenlediği yoğun saldırılar 210 Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail ordusunun saldırıların ardından 4 İsrailli esiri kurtardığını açıklamasının ardından ise Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü aktardı.
Açıklamasında bölgede tutulan yaklaşık 120 esire atıfta bulunan Ubeyde, "İsrail, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı, ancak aynı zamanda operasyon sırasında bazılarını da öldürdü. Operasyon esirler için büyük bir tehlike oluşturacak. Onların şartları ve yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olacak” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, 200 Filistinilinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Hamas'ın kaçırdığı dört İsrailli rehinenin kurtarıldığını duyurdu.
Kurtarılanların Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andri Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) olduğunu açıklandı.İsrail ordusu, bu kişilerin Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta, İsrail Güvenlik Birimi ve İsrail polisinin ortak operasyonuyla kurtarıldıklarını söyledi.Bu dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tıbbi muayeneler için Sheba Tel-HaShomer Tıp Merkezi'ne transfer edildiklerini açıkladı.