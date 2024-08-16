Katar’dan İran’a çağrı: İsrail'e yönelik saldırıyı dikkatle değerlendirin

Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre Katar Başbakanı Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, dün Katar'da yapılan rehine-ateşkes görüşmelerinin ardından İranlı liderlerle görüşerek görüşmelerdeki ilerleme hakkında bilgi verdi.



Katar, Mısır ve ABD'den oluşan “arabulucu ülkelerden” birinden üst düzey bir kaynağa dayandırılan haberde El Tani'nin İranlı muhataplarına “tam da böyle bir ilerleme varken İsrail'e saldırmanın sizin ya da Hizbullah için uygun olup olmadığını iyice düşünmeniz gerekiyor” dediği belirtiliyor.

Haberde telefon görüşmesinin etkili olduğu ve arabulucu ülkelerden birinin yetkililerinin Hizbullah'ın daha önce aldığı İsrail'e saldırı kararını şimdilik ertelediğini öğrendikleri belirtiliyor.



Haber sitesinin muhabiri Ronen Bergman, bir başka olumlu işaret olarak, İsrailli ekibin, Katar başkentinde gecelemekle ilgili güvenlik endişelerine rağmen, El Tani'nin görüşmeler bugün yeniden başlayana kadar Doha'da kalma teklifini kabul ettiğini söylüyor.