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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivilleri hedef aldı. Kuzey bölgesinde yer alan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombalandı. Evlerin enkazından biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ölü ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivilleri hedef aldı. Kuzey bölgesinde yer alan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombalandı. Evlerin enkazından biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ölü ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Ez-Zevayide Köyü yakınlarında bazı Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin dronla üzerine ateş açtığı 1 Filistinli öldü. Nusayrat Mülteci Kampı'nda hava saldırısına hedef olan bir evden ise 1 Filistinlinin cansız bedeni ile bazı yaralılar çıkarıldı. Gazze kentinde konuşlanan İsrail ordusuna ait zırhlı birlikler Zeytun Mahallesi'ne doğru yoğun ateş açarken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusu topçu atışlarını sürdürdü.
İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinlinin öldüğünü, 92 bin 401 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.
Adı açıklanmayan bir yetkili, Haaretz gazetesine Doha'daki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doha'daki müzakerelere müdahil olduğu söylenen yetkili, bugünkü görüşmelerin iyi geçtiğini belirtti.
Müzakerelere yarın devam edileceğini aktaran yetkili, görüşmelerde 48 saat içinde ilerleme kaydedileceğini umut ettiğini ifade etti.
Öte yandan İsrail basını, İsrailli müzakere heyetinin yarın da görüşmelere devam etmek için Doha'da kaldığını yazdı.
El Cezire’nin Katar’da bulunan muhabirinin bildirdiğine göre Doha'daki ateşkes görüşmelerinin dünkü turunda tam olarak hangi konuların ele alındığına dair şu ana kadar çok az somut ayrıntı ortaya çıktı.
ABD, Katar, İsrail ve Mısır'ın katıldığı görüşmelerde Hamas’ın yer almamasının süreci nasıl etkileyeceği merak konusu. Hamas daha önce Biden tarafından önerilen koşulları ve anlaşma çerçevesini benimsemiş, yeni anlaşma şartlarını kabul etmeyeceğini söyleyerek dün yeniden başlayan müzakerelere katılmayacağını belirtmişti.
Gerçekte daha önceki görüşmelerde de Hamas ve İsrail hiçbir zaman doğrudan müzakere etmedi: İki taraf her zaman bu sürece dahil olan arabulucularla ayrı ayrı konuştu.
Bu aşamada ise ABD, hem Katar'ın hem de Mısır'ın Hamas'a mesaj ileteceğinden emin olduğunu söyledi. Hamas'ın etkin bir şekilde, bir şekilde temsil edileceğini söyledi.
Ancak bu aşamada, ileriye dönük olarak tam olarak ne bekleneceği konusunda cevaptan çok soru var.
Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre Katar Başbakanı Muhammed bin Abdülrahman el-Tani, dün Katar'da yapılan rehine-ateşkes görüşmelerinin ardından İranlı liderlerle görüşerek görüşmelerdeki ilerleme hakkında bilgi verdi.
Katar, Mısır ve ABD'den oluşan “arabulucu ülkelerden” birinden üst düzey bir kaynağa dayandırılan haberde El Tani'nin İranlı muhataplarına “tam da böyle bir ilerleme varken İsrail'e saldırmanın sizin ya da Hizbullah için uygun olup olmadığını iyice düşünmeniz gerekiyor” dediği belirtiliyor.
Haberde telefon görüşmesinin etkili olduğu ve arabulucu ülkelerden birinin yetkililerinin Hizbullah'ın daha önce aldığı İsrail'e saldırı kararını şimdilik ertelediğini öğrendikleri belirtiliyor.
Haber sitesinin muhabiri Ronen Bergman, bir başka olumlu işaret olarak, İsrailli ekibin, Katar başkentinde gecelemekle ilgili güvenlik endişelerine rağmen, El Tani'nin görüşmeler bugün yeniden başlayana kadar Doha'da kalma teklifini kabul ettiğini söylüyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, İsrail’in işgal ettiği Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Sözcülükten yapılan açıklamada "Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik şiddet kullanan yerleşimcilerin saldırıları kabul edilemez ve bu saldırılar durmalı. İsrailli yetkililer tüm toplumu zarar görmekten koruyacak tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullandı.
İsrail askerleri dün işgal altındaki Batı Şeria’da en az 40 kişiyi göz altına alırken hava saldırısında da iki Filistinliyi katletmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi.
Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.
İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi.