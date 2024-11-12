Son dakika: İsrail'in 2025 planı açığa çıktı! Bakan 'zamanı geldi' dedi, tepki yağıyor...

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.Borrell, X hesabından Smotrich'in 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.İsrailli Bakan'ın ifadelerini "kesin bir dille kınadığını" bildiren Borrell, "Bu tür söylemler uluslararası hukukun altını oymakta, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti.İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü.Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti. İsrailli bakanın açıklaması bugün Batı medyasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.
CNN International, Bezalel Smotrich'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin ilhakına yönelik hazırlıkların yapılması talimatını verdiğini öne sürdü. Başbakanlık ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çeken CNN, haberinde İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın açıklamalarına da yer verdi. Sa'ar' ilhak meselesi hakkında henüz bir karar almadığını ancak bunun Donald Trump'ın ABD başkanlığındaki ilk döneminde tartışıldığını belirterek, "Konu Washington'daki dostlarımızla tekrar tartışılacak" dedi.
Öte yandan analistler Smotrich'in açıklamasının İsrail'in iç siyasetindeki çalkantılı ortamda siyasi bir zemin oluşturma çabasından kaynaklandığını öne sürüyor.
Filistin ve Hamas'tan sonra Ürdün de skandal açıklamaya tepki gösterdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in, Batı Şeria'nın İsrail egemenliği altına girmesi ve burada yerleşimler kurularak işgalin genişletilmesi çağrısı yapan söylemlerinin en sert ifadelerle kınandığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalar sırasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı.Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Şimşon Taburu'ndan 4 İsrail askerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldüğü kaydedildi.
İsrail’in Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin el-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı.
ABD ordusu, son 24 saat içerisinde Suriye'deki ABD personeline yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda saldırıya karşı misilleme yapıldığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki İran bağlantılı gruplara ait 2 bölgede bulunan 9 hedefe yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, “Bu saldırılar, İran destekli grupların DEAŞ’a karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgede bulunan ABD personeli ve koalisyon güçlerine yönelik yeni saldırılar planlama ve düzenleme kabiliyetlerini azaltacaktır” ifadeleri kullanıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bağlayıcı bir karar alma çağrısı yapıldı."BMGK'ye Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardım girişinin yapılması için bağlayıcı bir karar alma" çağrısı yapılan bildiride, "İsrail'le ilişkilerde uluslararası çifte standardı kınıyor, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Filistin yönetimi ve Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı ve bunun bölgeyi infilaka sürükleyeceği uyarısında bulundu. Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.
İran’ın nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında “her zamankinden daha savunmasız” olduğunu söyleyen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “İsrail’in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var" dedi. Katz, ülkesinin Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında ise, “Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah'a nefes aldırılmayacak" açıklamasında bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, katıldığı bir askeri toplantıda ülkesinin Orta Doğu’da sürdürdüğü savaşa dair açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, hava savunma tesislerine yönelik saldırıların ardından İran'ın zayıfladığını söyleyen Katz, "İran bugün nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında her zamankinden daha savunmasız” ifadelerini kullandı. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alabilecek güce sahip olduğunu belirten Katz, “İsrail’in yok edilme tehdidini bertaraf etmek gibi en önemli hedeflerinden birine ulaşma imkanı var" dedi.
Ülkesinin Lübnan’a yönelik saldırılarına da değinen Katz, “Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak ve Hizbullah'a nefes aldırılmayacak" açıklamasında bulundu. Gazze’deki en önemli hedeflerinin ise “rehinelerin geri getirilmesi” olduğunu savunan Gatz, "Onları eve getirmek ve Hamas'ın yenilgisini sağlamak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.