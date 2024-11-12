Son dakika: İsrail'in 2025 planı açığa çıktı! Bakan 'zamanı geldi' dedi, tepki yağıyor...

CNN: Talimat verildi! İlhak açıklaması dünya gündemine oturdu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti.İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü.Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti. İsrailli bakanın açıklaması bugün Batı medyasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.



CNN International, Bezalel Smotrich'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin ilhakına yönelik hazırlıkların yapılması talimatını verdiğini öne sürdü. Başbakanlık ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadığına dikkat çeken CNN, haberinde İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın açıklamalarına da yer verdi. Sa'ar' ilhak meselesi hakkında henüz bir karar almadığını ancak bunun Donald Trump'ın ABD başkanlığındaki ilk döneminde tartışıldığını belirterek, "Konu Washington'daki dostlarımızla tekrar tartışılacak" dedi.



Öte yandan analistler Smotrich'in açıklamasının İsrail'in iç siyasetindeki çalkantılı ortamda siyasi bir zemin oluşturma çabasından kaynaklandığını öne sürüyor.



Filistin ve Hamas'tan sonra Ürdün de skandal açıklamaya tepki gösterdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in, Batı Şeria'nın İsrail egemenliği altına girmesi ve burada yerleşimler kurularak işgalin genişletilmesi çağrısı yapan söylemlerinin en sert ifadelerle kınandığı kaydedildi.





