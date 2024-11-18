Son dakika... İsrail'in sarsan olayın arkasındaki isim: Netanyahu'nun yardımcısı Eli Feldstein

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Rishon Lezion Sulh Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan bilgiler, çok gizli bir askeri istihbarat belgesinin Eylül ayında Alman Bild gazetesine sızdırılmasının ardındaki nedenin Başbakan Netanyahu'ya yönelik kamuoyu baskısını ve eleştirileri hafifletmek olduğunu ortaya çıkardı.
Mahkeme tarafından açıklanan ayrıntılara göre, Netanyahu'nun yardımcısı ve olayın baş şüphelilerinden Eli Feldstein, İsrailli rehinelerin akıbeti konusunda kamuoyundaki söylemi değiştirmek, müzakereleri çıkmaza girmesinden Hamas lideri Sinwar'ı sorumlu tutmak için belgeleri Bild'e sızdırdı.
Mahkeme, belgenin sızdırılmasının İsrail güvenliğine ciddi zarar verme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, eylem nedeni ile İsrail Savunma Kuvvetleri ile Şin Bet güvenlik servisinin Gazze'deki operasyonlarının zarar gördüğünü açıkladı.
Times of Israel gazetesi söz konusu eylemin tüm ülkeyi travmatize ettiğini ve Netanyahu'ya yönelik ağır suçlamalara yol açtığını yazdı.
Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu’daki saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2’si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin geçen hafta El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Hamas Hareketi, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah Sözcüsü ve Medya Sorumlusu Muhammed Afif'in öldürülmesini kınadı.Hamas, yayımladığı taziye mesajında, söz konusu saldırıyı insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Mesajda, "Siyonist düşmanın bu alçakça suçu işlemesini şiddetle kınıyoruz. Siyasi bir medya şahsiyetinin öldürülmesi, direnişin sesini susturmayacak.” ifadeleri kullandı.
Irak merkezli İslami Direniş Örgütü İsrail’in liman kenti Eylat'taki "hayati bir hedefe" dron saldırısı yapıldığını açıkladı. İsrail ordusunun fırlattığı önleyici füze ise arıza sonucu Eylat şehrine düştü. Hizbullah da Lübnan’da bir Merkava tankının güdümlü füze ile vurulması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldüğünü duyurdu.
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 896’sı kadın ve çocuk, 210’u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.
İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak şehrinde zorunlu askerliği protesto etti. Zorunlu askere alınmalarını protesto için akşam saatlerinde Bney Brak kentindeki Zeev Jabotinsky Caddesi'nde toplanan Harediler, otobüslerin önüne oturarak trafiği kapattı. Göstericilere atlı ve yaya polisler müdahale etti.Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi yapan göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırıları sürerken, Kızıldeniz’de bir şüpheli saldırı girişimi daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada Yemen'in Muha kentinin 46 km batısında seyreden bir geminin yakınına füze düştüğü bildirildi. Başarısız saldırının ardından geminin rotasına devam ettiği kaydedilirken, mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Geminin adı ya da rotası hakkında detaylı bilgi verilmedi.