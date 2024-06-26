Son dakika... İsrail'in İran korkusu büyüyor, Gallant ABD'den yardım istedi! 3 bin Yeşiva öğrencisi için talimat: Derhal askere alın...

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın İsrail ile karşılıklı çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki olaylara ilişkin ülkesinin endişesini ifade ederek,özellikle İsrail ve Lübnan'daki tarafların ateşkesi reddetmesi durumunda çıkmaz bir yola girilebileceği konusunda uyardı.Baerbock, "ateşkes anlaşmasına varılmazsa bunun herkes için tehlike oluşturacağını; bunun sadece Lübnan-İsrail değil, bölgesel bir savaş projesini kapsadığı" uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki potansiyel savaş suçlarıyla ilgili, ülke olarak İsrail'in soruşturmalarından bağımsız ayrı bir çalışma yaptıklarını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.Miller, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Şunu söylemeliyim ki; İsrail'in yürüttüğü soruşturmalardan ayrı olarak ABD, bu çatışmadaki potansiyel savaş suçlarına ilişkin kendi incelemelerini yürütüyor." dedi.:
Bu soruşturmaların henüz sonuçlanmadığının altını çizen Miller, devam eden bir süreç olduğu için "sayı ve nasıl yürütüldüğü konularında" yorum yapmak istemediğini vurguladı.ABD, Dışişleri Bakanlığının basın toplantılarında gazeteciler tarafından, birçok defa 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği kitlesel ölüm ve hukuksuz gözaltılara dair potansiyel savaş suçları konusunda söylemin ötesine geçmemekle eleştirilmişti.
Kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmetinin bulunduğu İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, dün oybirliğiyle Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar verdi. Netanyahu'nun koalisyon ortaklarının Haredilerin askere alınmasına şiddetle karşı çıktığı biliniyor bu nedenle kararın hükümette deprem etkisi yaratması bekleniyor.
Başsavcılık mahkemenin kararının ardından 1 Temmuz'dan itibaren 3.000 ultra-Ortodoks Yeşiva öğrencisinin derhal askere alması talimatını verdi.Times of Israel'e göre şu anda İsrail'de askerlik hizmetini yerine getirmekle yükümlü yaklaşık 63.000 Haredi Yeşiva öğrencisi var.
Washington'da temaslarını sürdüren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Genelkurmay Başkanı'nın İran'a karşı işbirliği yapılmayacağını açıklamasına rağmen, ABD'yi İran ve onun vekillerine karşı işbirliğini sürdürmeye çağırdı. "Bugün tüm Orta Doğu'yu etkileyecek bir kavşaktayız" diyen Gallant, "Dünya ve bölgemizin geleceği için en büyük tehdit İran'dır ve zaman tükeniyor. Artık ABD'nin İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemeye yönelik yıllardır verdiği sözü gerçekleştirme zamanı" dedi. Gallant'ın sözleri ABD medyasında Hizbullah ile savaşın ufukta göründüğü ve Tel Aviv'deki İran korkusunun giderek büyüdüğü şeklinde yorumlanırken, Times of Israel gazetesi iki yakın müttefikin Gazze'deki çatışmaların hafifletilmesini Hizbullah ile savaştan kaçınmak için 'çıkış noktası' olarak gördüğünü öne sürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kentinde bir evi bombaladığı belirtildi. İsrail'in saldırısı sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, enkaza dönüşen evde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen haberde, saldırılarda kuzeydeki Gazze ile güneydeki Refah kentinde birçok evin yerle bir olduğu vurgulandı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki canice saldırılar sonrası için Filistin halkının siyasi geleceğiyle ilgili İsrail hükümetinin ve ABD yönetiminin planları için "faşist İsrail hükümetinin başarısızlık ve hayal kırıklığı yolunu takip etmedeki ısrarı" şeklinde değerlendirildi.
Açıklamada, "Bu kötü niyetli planlar, Filistinlilerin kararlılığı ve iradesi karşısında uygulamaya konacak bir yol bulamayacak. Filistin halkının kaderi ve bu canice saldırıların yenilgiye uğratılmasından sonra Gazze Şeridi'nin geleceği, Filistin halkımız tarafından belirlenecek, başkası tarafından değil." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Scopus Dağı'ndaki (Cebel el-Meşarif) Ofrit Askeri Üssü yakınlarında büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Haberde, kundaklama şüphesinin araştırıldığı belirtildi.
Öte yandan İsrail'e bağlı Kudüs'teki İtfaiye ve Kurtarma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ofrit Askeri Üssü'nün yanı sıra Kudüs İbrani Üniversitesinin de bulunduğu Scopus Dağı çevresindeki yangına müdahale edildiği bildirildi.