Son dakika... İsrail'in İran korkusu büyüyor, Gallant ABD'den yardım istedi! 3 bin Yeşiva öğrencisi için talimat: Derhal askere alın...

ABD, Gazze'deki potansiyel savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalarını ayrıca yürütüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki potansiyel savaş suçlarıyla ilgili, ülke olarak İsrail'in soruşturmalarından bağımsız ayrı bir çalışma yaptıklarını açıkladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.Miller, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Şunu söylemeliyim ki; İsrail'in yürüttüğü soruşturmalardan ayrı olarak ABD, bu çatışmadaki potansiyel savaş suçlarına ilişkin kendi incelemelerini yürütüyor." dedi.:



Bu soruşturmaların henüz sonuçlanmadığının altını çizen Miller, devam eden bir süreç olduğu için "sayı ve nasıl yürütüldüğü konularında" yorum yapmak istemediğini vurguladı.ABD, Dışişleri Bakanlığının basın toplantılarında gazeteciler tarafından, birçok defa 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği kitlesel ölüm ve hukuksuz gözaltılara dair potansiyel savaş suçları konusunda söylemin ötesine geçmemekle eleştirilmişti.