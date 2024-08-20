Son dakika...İsrail'i tedirgin eden görüntüler: Hizbullah aynı şekilde cevap verebilir! Hamas Netanyahu'nun yeni şartlarını açıkladı...

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal güçleri (İsrail askerleri) tarafından vurulan Filistinli genç Mahmut İbrahim el-Hurub (18), şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Dura beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.Haberde, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, Filistinlilerin de taşlarla karşılık verdiği olaylarda, 2 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 636 oldu.
Hamas'ın siyasi büro üyesi Dr. Basem Naim Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkes için öne sürdüğü yeni koşulların ayrıntılarını açıkladı.Naim, Hamas'ın derhal ateşkes, İsrail güçlerinin sınır bölgelerine çekilmesi, yerlerinden edilen insanların koşulsuz olarak evlerine dönmesi, insani yardımın girişi ve esir ve mahkumların serbest bırakılmasını öngören üç aşamalı öneriyi kabul ettiğini ancak İsrailli liderin müzakereler için yeni şartlar sunduğunu söyledi. Bu şartlar ise şöyle;
-Refah sınır kapısından çekilme olmayacak
-Philadelphi Koridoru'ndan çekilme olmayacak
-Netzarim Rotası'ndan çekilme olmayacak
-Mutabık kalınan esir değişimi anlaşmasında değişiklikler yapılacak
-Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşleri denetlenecek
-İnsani yardım ve yeniden inşa belirtilen koşulların kabulüne bağlanacak
-Amerikalılardan, karar verilmesi halinde çatışmaların yeniden başlamasına izin verileceğine dair yazılı bir taahhüt talep edilecek.
Hizbullah'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı son propaganda videosunda savaşçıların büyük kamyonlar ve motosikletlerle iyi aydınlatılmış yer altı yollarında ilerledikleri görüldü. Videodaki kamyonların bazılarındaki füzeler dikkat çekerken analistler bunun basit bir gözdağından çok daha ciddi bir anlam taşıdığını düşünüyorlar.
Al Jazeera'ya konuşan analistler Hizbullah'ın, İsrail'in kendilerine karşı büyük bir operasyon başlatması halinde, geniş ve gizli silah cephaneliğini kullanarak aynı şekilde karşılık verebileceği konusunda bir uyarı verdiklerini öne sürerken, İsrail medyası ise videodaki tünellerin Hamas'ın yer altı ağından çok daha geniş, karmaşık ve muazzam boyutlarda olduğunu yazdı. Times of Israel'in haberine göre, tünelleri yeri ve kaç tane olduğu İsrail tarafından belirlenemedi ancak hepsinin ağır silahlarla donatıldığı düşünülüyor.
حزب الله : عماد 4 الصواريخ الدقيقة pic.twitter.com/4WycSBK7KO— Leb Now (@leb_now) August 16, 2024
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle İsrail'i "zamanı gelince" cezalandıracağını belirtti ve "Çocuk katili Siyonist rejim aptallığını sürdürdü ve Haniye'yi İran topraklarında şehit etti. Biz de zamanı ve yeri geldiğinde uygun cevabı vereceğiz" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Lübnan'da İsrail'e fırlatılmak üzere hazırlanmış iki Hizbullah roketatarına saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail dün de Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Nabi Chit köyü yakınlarına düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait silah depolarını vurduğunu açıklamış, saldırılarda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü belirtmişti.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi ve Han Yunus'un batısındaki En-Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenledi.Basal, Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı’nda 8, Tuffah mahallesinde de 4 Filistinlinin İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.İsrail savaş uçaklarının, güneydeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Basal, aralarında bir bebek ile bir kadın ve çocukların bulunduğu 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı (Yoav Gallant), daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan ve halen hizmet yaşında olan yedek askerlerin, kuvvet eksikliği nedeniyle göreve geri çağrılması talimatı verdi.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu kararın düzenli ve yedek kuvvetlerin durum ve faaliyet hacminin değerlendirilmesi ve ordunun asker sayısını artırmayı planladığı süreç çerçevesinde alındığı belirtildi.
Ordunun, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yedek askerlerin başvurularını almaya başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, dönmeye uygun görülen kişilerin gerekli görüldüğünde çeşitli birimlerde görevlendirileceği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.
Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı ateşkes taslağındaki şartları açıklamaktan kaçındı.
Blinken, "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız." dedi.
Bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.
Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsaillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız, Gazze'deki esirlerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek."