Son dakika...İsrail'i tedirgin eden görüntüler: Hizbullah aynı şekilde cevap verebilir! Hamas Netanyahu'nun yeni şartlarını açıkladı...

Hamas Netanyahu'nun yeni şartlarını açıkladı

Hamas'ın siyasi büro üyesi Dr. Basem Naim Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkes için öne sürdüğü yeni koşulların ayrıntılarını açıkladı.Naim, Hamas'ın derhal ateşkes, İsrail güçlerinin sınır bölgelerine çekilmesi, yerlerinden edilen insanların koşulsuz olarak evlerine dönmesi, insani yardımın girişi ve esir ve mahkumların serbest bırakılmasını öngören üç aşamalı öneriyi kabul ettiğini ancak İsrailli liderin müzakereler için yeni şartlar sunduğunu söyledi. Bu şartlar ise şöyle;





-Refah sınır kapısından çekilme olmayacak

-Philadelphi Koridoru'ndan çekilme olmayacak

-Netzarim Rotası'ndan çekilme olmayacak

-Mutabık kalınan esir değişimi anlaşmasında değişiklikler yapılacak

-Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşleri denetlenecek

-İnsani yardım ve yeniden inşa belirtilen koşulların kabulüne bağlanacak

-Amerikalılardan, karar verilmesi halinde çatışmaların yeniden başlamasına izin verileceğine dair yazılı bir taahhüt talep edilecek.