Son dakika… İsrail’i ‘misilleme’ korkusu sardı… İran ve Hizbullah birlikte hareket edebilir: Saldırı için gün verdiler

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IDF, Tahran'ın muhtemelen perşembe günü saldıracağını bildirirken ordu sivillere yönelik talimatların değişmediğini vurgulayarak bunu önemsiz göstermeye çalıştı. Axios haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran, perşembe günkü ateşkes-rehine anlaşması görüşmelerinden önce İsrail’e doğrudan bir saldırı düzenleyecek.
Bu iddialar İsrail’deki kamu yayıncısı Kan televizyonu ve Kanal 13 haberlerinde de yer aldı.
Kanal 13, İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ya da art arda birleşik bir saldırı düzenleyebileceğini bildirdi.
FRANSA BASKI YAPTI İDDİASI
Kanal, Fransa'nın İran ve Hizbullah'a dün gece sona eren Paris Olimpiyatları sırasında büyük bir saldırı düzenlememeleri yönünde baskı yaptığını da iddia etti.
Büyük bir saldırının yaklaştığına dair artan söylentilere rağmen IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari dün akşam yaptığı açıklamada sivillere yönelik acil durum yönergelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
"IDF ve savunma teşkilatı, İran ve Hizbullah başta olmak üzere düşmanlarımızı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor ve durumu sürekli olarak değerlendiriyor" diyen Hagari, birliklerin "yüksek bir hazırlık seviyesiyle konuşlandırıldığını ve hazırlandığını" da söyledi.
Hagari, "Sivillere yönelik talimatların değiştirilmesi gerekirse, resmi kanallardan düzenli bir mesajla güncelleme yapacağız" diye ekledi.
Pazar günü erken saatlerde Tel Hashomer askeri üssünde acemi erlerle görüşen İsrail Savunma Bakanı Gallant acemi askerlere, İran ve Hizbullah tarafından benzeri görülmemiş bir saldırıya uğramaları halinde İsrail'in daha önce hiç yapmadığı şekilde hareket edeceğini söyledi.
ABD, Mısır ve Katar’ın İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısının ardından Hamas yazılı açıklama yaptı.
Hamas'ın bugüne kadar yapılan müzakerelerde tüm esnekliği ve pozitifliği gösterdikleri kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda Hamas, 6 Mayıs 2024'te arabulucuların önerisini kabul etti ve Başkan Biden'ın 31 Mayıs 2024'teki açıklamasını ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki 2735 sayılı kararını memnuniyetle karşıladı, ancak düşman bunu reddetti ve halkımıza yönelik katliamlara devam etti. Kalıcı bir ateşkes konusunda ciddi olmadığını vurgulamaya devam etti ve halkımıza yönelik saldırgan uygulamaları bunun kanıtı oldu” dedi.
En son 2 Temmuz’daki öneriye cevap verdiklerini hatırlatan Hamas, İsrail’in buna rağmen saldırılarına devam ettiğini ve bir anlaşmaya varma niyetinin olmadığını gösterdiğini açıkladı. ABD, Mısır ve Katar’ın çağrısından sonra 10 Ağustos’ta İsrail’in katliamlarına devam ettiğine dikkat çeken Hamas, ateşkes anlaşması için yeni müzakereler yerine daha önceki müzakerelere dayalı bir plan talep etti. Yapılan açıklamada, "Hareket, arabuluculardan, Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde hareketin 2 Temmuz 2024'te üzerinde mutabakata vardığı hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını talep ediyor. Arabulucular, işgalciye bunu dayatmalı, daha fazla müzakere turu veya işgalin saldırganlığını örtbas edecek ve halkımıza karşı soykırımını sürdürmesi için ona daha fazla zaman tanıyacak yeni önerilerde bulunmamalıdır" denildi.
Pentagon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgedeki gerilimin tırmanması üzerine Orta Doğu'ya bir güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılması emrini verdiğini açıkladı.
Pentagon yaptığı açıklamada Austin'in Abraham Lincoln saldırı grubuna da bölgeye intikalini hızlandırma talimatı verdiğini belirtti.
Son emrin ne anlama geldiği ya da Lincoln'ün Orta Doğu'ya ne kadar daha hızlı gideceği netlik kazanmadı. Uçak gemisinde, yine uçak gemilerinde bulunan F/A-18 savaş uçaklarının yanı sıra F-35 savaş uçakları da bulunuyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştüğü ve kendisine İran'ın askeri hazırlıklarının İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığına işaret ettiğini söylediği biliniyor.