Son dakika… İsrail’i ‘misilleme’ korkusu sardı… İran ve Hizbullah birlikte hareket edebilir: Saldırı için gün verdiler

İsrail: İran önümüzdeki birkaç gün içinde saldıracak

IDF, Tahran'ın muhtemelen perşembe günü saldıracağını bildirirken ordu sivillere yönelik talimatların değişmediğini vurgulayarak bunu önemsiz göstermeye çalıştı. Axios haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran, perşembe günkü ateşkes-rehine anlaşması görüşmelerinden önce İsrail’e doğrudan bir saldırı düzenleyecek.



Bu iddialar İsrail’deki kamu yayıncısı Kan televizyonu ve Kanal 13 haberlerinde de yer aldı.



Kanal 13, İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ya da art arda birleşik bir saldırı düzenleyebileceğini bildirdi.





FRANSA BASKI YAPTI İDDİASI

Kanal, Fransa'nın İran ve Hizbullah'a dün gece sona eren Paris Olimpiyatları sırasında büyük bir saldırı düzenlememeleri yönünde baskı yaptığını da iddia etti.



Büyük bir saldırının yaklaştığına dair artan söylentilere rağmen IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari dün akşam yaptığı açıklamada sivillere yönelik acil durum yönergelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.



"IDF ve savunma teşkilatı, İran ve Hizbullah başta olmak üzere düşmanlarımızı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor ve durumu sürekli olarak değerlendiriyor" diyen Hagari, birliklerin "yüksek bir hazırlık seviyesiyle konuşlandırıldığını ve hazırlandığını" da söyledi.



Hagari, "Sivillere yönelik talimatların değiştirilmesi gerekirse, resmi kanallardan düzenli bir mesajla güncelleme yapacağız" diye ekledi.