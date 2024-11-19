Son dakika...İsrail'e peş peşe misilleme saldırıları... Netanyahu ve Smotrich'ten skandal açıklamalar

Güncelleme Tarihi:
İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim adım adım tırmanırken, Hizbullah'ın ABD'nin sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiği öne sürüldü. The Jerusalem Post gazetesinde yer alan bilgilere göre, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yardımcısı Ali Hassan Khalil, Lübnan'ın yazılı cevabını Pazartesi günü ABD'nin Lübnan Büyükelçisine iletti.
Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Irak merkezli İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail’in güneyindeki "hayati bir hedefe" insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Filistin ve Lübnan halklarına destek amacıyla yapıldığı belirtilen saldırının görüntüleri ise İslami Direniş Örgütü’ne yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi’nin toplantısında Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, "Rehineleri geri getirmek için Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz. Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkesinin Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini belirten Netanyahu, “Önemli olan şey anlaşmanın kâğıt üzerinde kalması değil. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair hiçbir kanıt olmadığını savunan Netanyahu, "Hizbullah'ın, Filistinli müttefiki Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırdığı 6 Ekim 2023 tarihindeki durumuna geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Hizbullah, Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bir dizi misilleme saldırısı ile vurulduğunu duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Khiam kasabasında bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Lübnan’ın güneyindeki Aalma ech Chaab köyü yakınlarındaki İsrail askerlerinin intihar dronu filosu ile vurulduğu kaydedilen açıklamada, “Tel Aviv kentinde ise, detayları daha sonra açıklanacak olan hassas askeri noktalara nitelikli saldırı dronları ile hava saldırısı yapıldı” ifadeleri kullanıldı. İsrail’den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
Hizbullah son olarak Tel Aviv’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Yerleşim bölgesine düşen bir füze parçası ise yangına neden olmuştu.
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda ise en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.