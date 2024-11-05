Son dakika... İsrail'e çifte darbe! İsrail basınında Netanyahu ve Hamas iddiası... Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ettiler...

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Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca Filistin yanlısı aktivist, 14 Kasım tarihinde Stade de France'ta oynanması planlanan Fransa-İsrail maçının iptal edilmesi talebiyle Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ederek protesto gösterisi düzenledi. Bölgede çok sayıda güvenlik görevlisi önlem aldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredilerin) askere alınması konusunu görüşmek üzere Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram ve Ordunun Personel Müdürlüğü Başkanı Yaniv Asor ile bir araya geldi.
Görüşmede, Haredilerden askere alınacak ilk grubun bilgilerine ilişkin kısa bir sunum yapıldı.
Görüşmenin sonunda Gallant, ordunun, ilerleyen günlerde 7 bin Haredi'nin askere alınmasıyla ilgili tavsiye kararını onayladı.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Lübnan’ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile hedef alındığı aktarıldı. İslami Direniş Örgütü’nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
İsrail basınından Kanal 12, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri serbest bırakmaları karşılığında Hamas üyelerine “milyonlarca dolar” ve “güvenli geçiş garantisi” vereceğini iddia etti. Haberde, Netanyahu'nun dün akşam düzenlenen güvenlik toplantısında serbest bırakılan her esir için Hamas üyelerine milyonlarca dolar ve aileleriyle Gazze Şeridi’nden çıkmaları için “güvenli geçiş” garantisi verilmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kahire'de bir araya geldi.
Sisi, "Mısır'ın ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan yoğun çabaları devam etmektedir. Aynı zamanda Filistin halkının 1967 sınırlarında uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kendi bağımsız devletini kurma konusundaki meşru hakkının korunması için de çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten dolayı Sisi'ye teşekkür etti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Abbas ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgedeki Filistin halkına insani yardımın sağlanması gibi konuları ele aldığı belirtildi.
Abbas'ın, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararının tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çektiği ifade edildi.
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.