Son dakika... İsrail'e çifte darbe! İsrail basınında Netanyahu ve Hamas iddiası... Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ettiler...

Mısır'dan ateşkes açıklaması: Sisi ve Abbas bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kahire'de bir araya geldi.



Sisi, "Mısır'ın ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan yoğun çabaları devam etmektedir. Aynı zamanda Filistin halkının 1967 sınırlarında uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kendi bağımsız devletini kurma konusundaki meşru hakkının korunması için de çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.



Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten dolayı Sisi'ye teşekkür etti.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Abbas ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgedeki Filistin halkına insani yardımın sağlanması gibi konuları ele aldığı belirtildi.



Abbas'ın, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararının tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çektiği ifade edildi.