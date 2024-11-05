×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... İsrail'e çifte darbe! İsrail basınında Netanyahu ve Hamas iddiası... Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ettiler...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Netanyahu
Son dakika... İsraile çifte darbe İsrail basınında Netanyahu ve Hamas iddiası... Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ettiler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 08:08

Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına misilleme olarak İsrail güçlerine füze saldırıları düzenledi. Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında ve Safed kentine yönelik yapılan saldırılarda, İsrail askerleri hedef alındı. İsrail basınından Kanal 12, İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas’a milyonlarca dolar ve güvenli geçiş garantisi teklif edeceği iddiasında bulundu. Öte yandan Filistin yanlısı aktivistler, Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ederek oynanması planlanan Fransa-İsrail karşılaşmasını iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin yanlısı aktivistler Paris'te Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal etti
Filistin yanlısı aktivistler Pariste Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal etti

Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca Filistin yanlısı aktivist, 14 Kasım tarihinde Stade de France'ta oynanması planlanan Fransa-İsrail maçının iptal edilmesi talebiyle Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal ederek protesto gösterisi düzenledi. Bölgede çok sayıda güvenlik görevlisi önlem aldı.

İsrail'de 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin askere alınacağı iddia edildi
İsrailde 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudinin askere alınacağı iddia edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredilerin) askere alınması konusunu görüşmek üzere Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram ve Ordunun Personel Müdürlüğü Başkanı Yaniv Asor ile bir araya geldi.

Görüşmede, Haredilerden askere alınacak ilk grubun bilgilerine ilişkin kısa bir sunum yapıldı.

Görüşmenin sonunda Gallant, ordunun, ilerleyen günlerde 7 bin Haredi'nin askere alınmasıyla ilgili tavsiye kararını onayladı.

İsrail'e çifte darbe
İsraile çifte darbe

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Lübnan’ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile hedef alındığı aktarıldı. İslami Direniş Örgütü’nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, Beyt Lahya bölgesine saldırdı: En az 20 ölü, çok sayıda yaralı
İsrail, Beyt Lahya bölgesine saldırdı: En az 20 ölü, çok sayıda yaralı

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İsrail basınında Netanyahu iddiası
İsrail basınında Netanyahu iddiası

İsrail basınından Kanal 12, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri serbest bırakmaları karşılığında Hamas üyelerine “milyonlarca dolar” ve “güvenli geçiş garantisi” vereceğini iddia etti. Haberde, Netanyahu'nun dün akşam düzenlenen güvenlik toplantısında serbest bırakılan her esir için Hamas üyelerine milyonlarca dolar ve aileleriyle Gazze Şeridi’nden çıkmaları için “güvenli geçiş” garantisi verilmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Mısır'dan ateşkes açıklaması: Sisi ve Abbas bir araya geldi
Mısırdan ateşkes açıklaması: Sisi ve Abbas bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kahire'de bir araya geldi.

Sisi, "Mısır'ın ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan yoğun çabaları devam etmektedir. Aynı zamanda Filistin halkının 1967 sınırlarında uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kendi bağımsız devletini kurma konusundaki meşru hakkının korunması için de çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten dolayı Sisi'ye teşekkür etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Abbas ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgedeki Filistin halkına insani yardımın sağlanması gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Abbas'ın, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararının tehlikeli yansımaları olacağına dikkati çektiği ifade edildi.

Kassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineFilistin yanlısı aktivistler Paris'te Fransa Futbol Federasyonu binasını işgal etti
timelineİsrail'de 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin askere alınacağı iddia edildi
timelineİsrail'e çifte darbe
timelineİsrail, Beyt Lahya bölgesine saldırdı: En az 20 ölü, çok sayıda yaralı
timelineİsrail basınında Netanyahu iddiası
timelineMısır'dan ateşkes açıklaması: Sisi ve Abbas bir araya geldi
timelineKassam Tugayları: İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Netanyahu

BAKMADAN GEÇME!