Son dakika....İsrail'den yeni katliam: Sivillerin bulunduğu kampa 3 füze! Haaretz duyurdu: Hükümet, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait binaların gece saatlerinde hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı. Ordu, Ayta eş-Şab, Hiam ve Nakura kasabalarındaki noktaların savaş uçakları tarafından vurulduğunu belirterek görüntüleri yayınladı.
במהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים עייתא א-שעב, אל-חיאם וא-נקורה שבדרום לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2024
בנוסף, צה״ל תקף באמצעות ירי מרגמות במרחב א-נקורה שבדרום לבנון pic.twitter.com/0QBalMe7b0
ABD'li üst düzey bir yetkili, Washington'daki kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen Orta Doğu Amerika Diyaloğu (MEAD) zirvesinde Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında tam kapsamlı bir savaşın "felaket ve öngörülemeyen sonuçlara" yol açabileceğini söyledi.İsrailli gazeteci Barak Ravid, ismi açıklanmayan ABD'li yetkilinin "Bu bir oyun değil. IDF'nin yeteneklerinden şüphem yok, ancak her iki taraf için de ciddi sonuçlar olacağı gerçeğini düşünmeliyiz" dediğini aktardı
İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığını iddia etti.Benn gazetede yer alan makalesinde, İsrail'in, Gazze savaşının ikinci aşamasına girdiğini belirtti ve bu aşamaya ilişkin planlarını açıkladı.
Benn makalesinde şu ifadelere yer verdi:
"İsrail bu aşamada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoruna (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran koridor) kadar olan bölgede kontrolü sağlamaya çalışacak. Bu bölge, uluslararası muhalefetin derecesine göre kademeli olarak yerleşim ve ilhak için hazırlanacak. Bu plan uygulamaya konulursa eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın önerdiği gibi Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinliler, açlık tehdidi ve hayatlarını koruma kisvesi altında oradan çıkarılacak."
Benn, Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletme hayali kurduğunu ve bunun gerçekleşmesi durumunda onun için mutlak bir başarı olacağını kaydetti.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var." dedi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti.Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı.
İsrail ordusu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. Hamas'tan yapılan açıklamada ise hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların "düpedüz yalan" olduğu ifade edildi.
İsrail medyası, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yaklaşık 9 ay önce İsrailli 3 esiri öldürdüğünü ancak bunu kamuoyundan gizlediğini iddia etti.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin İsrail ordusunun bombardımanı sonucu öldükleri ve Aralık 2023'te cesetlerine ulaşıldığı öne sürüldü.Söz konusu İsrailli esirlerden ikisinin Ron Sherman ve Nick Beiser isimli askerler, üçüncü esirin ise Elia Toledano isimli vatandaş olduğuna işaret edildi.
Gazze'deki Kuzey Tümeni komutanı Ahmed el-Gandur'un öldürüldüğü saldırıda yanında 3 esirin de olduğunu gösteren patoloji sonuçlarının ocak ayında ailelerine teslim edildiği ancak ordunun, ölüm nedenlerinin boğulma mı yoksa zehirlenme mi olduğunun belirlenemediğini iddia ettiği, ailelerin talebi üzerine yapılan ek incelemeler sonucu esirlerin İsrail saldırısında öldüğünün netleştiği, ağustos ayında da ordudan temsilcilerin, esirlerin ailelerine gidip bu sonuçları ilettiği dile getirildi.
Ordunun olayla ilgili ayrıntıları şubat ayından bu yana bilmesine rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey kişilerin bunu kamuoyundan gizlemeyi tercih ettiği aktarıldı.
ABD'nin Axios haber platformunun, İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD Kongresi üstündeki etkisini nasıl kullanmaya çalıştığına ilişkin yeni bir örnek ortaya çıktı.
Barak Ravid imzalı habere göre İsrail, ABD Kongre üyelerine ulaşarak, kendi aleyhinde UAD nezdinde soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapılmasını talep etti.
Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki birçok üyeye ulaşan İsrailli yetkililer ve lobiciler, Kongre üyelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerine, "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçlarının olacağı" mesajını vermelerini istedi.