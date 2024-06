Son dakika...İsrail'den yeni katliam: Bölgeden gelen görüntüler tüm dünyanın kanını dondurdu!

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine pazar gününden bu yana gerçekleştirdiği roket saldırıları iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan sınırına giderek “Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullanarak Hizbullah’a yönelik operasyon mesajı verdi.



Hizbullah ise bugün İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini bir füzeyle vurduğunu iddia etti. Grubun yayınladığı görüntüde İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali kasabası yakınlarında bulunan Demir Kubbe rampasının füze ile hedef alındığı görülüyor.Görüntüler sosyal medyada ve dış basında büyük yankı uyandırırken İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.



İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 300 Hizbullah üyesi ve yaklaşık 80 sivil, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarında ise 18 İsrailli asker ve 10 sivil hayatını kaybetti.





It appears Hezbollah did hit the Iron Dome launcher with a guided missile. This is the first time I've observed an Iron Dome launcher being hit. Separately, Palestinian terrorist groups have been trying to do this for years, but I've never seen evidence they were successful. https://t.co/6KB518OqJ4 pic.twitter.com/j6LZdJXK4W