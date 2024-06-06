Son dakika...İsrail'den yeni katliam: Bölgeden gelen görüntüler tüm dünyanın kanını dondurdu!

İsrail'den Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Dayr el-Balah kasabasının doğusunda Hamas'a karşı yeni bir kara harekatı başlattığını açıkladı.Hava saldırılarıyla desteklenen harekatta, Sınır Tanımayan Doktorlar adlı yardım kuruluşuna göre, Salı gününden bu yana Dayr el-Balah'taki El Aksa hastanesine çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 70 ölü ve 300 yaralı getirildi.



Bureyc, Gazze'nin tarihi mülteci kampları arasında en küçüklerinden biri. Yaklaşık yarım kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Savaştan önce BM'ye kayıtlı 46 bin mülteciye ev sahipliği yapıyordu.Kamp, Gazze Vadisi nehir yatağının ve İsrail kuvvetlerinin kontrolündeki Gazze'yi ikiye bölen "Gazze Şeridi Merkezi Koridoru"nun hemen güneyinde bulunuyor.Nuseyrat ve Maghazie mülteci kampları da Bureyc'in yakınında yer alıyor; Dayr el-Balah kasabasıysa yaklaşık 5 kilometre güneybatıda bulunuyor.



Dört bölge, güneydeki Refah şehrinden kaçan bir milyondan fazla kişi dahil çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlarla dolu.İsrail ordusu burada "hedefli" bir operasyon yürüttüğünü, "teröristleri" ve terör altyapısını" ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.Daha sonra birliklerin Bureyc ve Dayr el-Balah'ın "operasyonel kontrolünü ele geçirdiğini" duyurdu.Yeni operasyonun zamanlaması ABD, Mısır ve Katar'dan arabulucuların Gazze'de yeni bir ateşkes anlaşması için Doha ve Kahire'de bir araya gelişiyle eşzamanlı oldu.