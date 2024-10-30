Son dakika... İsrail'den tansiyonu tırmandıran açıklama: Bu iş bitmedi, henüz ortasındayız! İran'a açık tehdit: Vurmadığımız yerleri vururuz

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Washington'da düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeyi ayrıştırdığını, kendisinin ise birleştirici olacağını savunan Demokrat Harris, yüzlerce kişi tarafından ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi.
ABD'li yayın organı CNN'de yer alan bilgilere göre, İsrail askerleri, Cibaliye'yi'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı ve onları soğukta bekletti. CNN'nin ele geçirdiği görüntülerde enkazın arasında oturan, 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalık görülüyor. Çoğunluğu erkek, çoğu neredeyse çıplak, bazıları yaşlı, bazıları ise gözle görülür bir şekilde yaralı.
CNN'e konuşan görgü tanıkları, bu kalabalığın Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındıklarını belirtti. Kalabalığa soyunmaları yönünde talimat veren İsrail askerleri Filistinlileri saatlerce buz gibi havada dışarıda bekletti.
Fotoğraf ilk olarak İsrail'e ait bir Telegram kanalında paylaşıldı; fotoğrafı kimin çektiği henüz bilinmiyor. CNN fotoğraftaki Filistinlilerden bazılarına ulaşmayı başardı.Muhannad Khalaf isimli Filistinli adam CNN'e yaptığı açıklamada o gün güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını ancak İsrail askerleri tarafından durdurulduklarını anlattı: "Bize kıyafetlerimizi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımızla kalmamızı söylediler. Bir kaç saat dışarıda oturduk, hava buz gibiydi. Biz otururken onlar bize hakaret ediyor, bize isimler takıyor ve gülerek fotoğraflarımızı çekiyorlardı" dedi.
CNN ise İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelesinin Gazze'de sık sık tekrarlandığına dikkat çekti ve "Cenevre Sözleşmeleri, tüm tutuklulara insanca davranılmasını şart koşar. Kurallar, kişisel onuru zedeleyen, özellikle aşağılayıcı ve onur kırıcı muameleleri açıkça yasaklar." hatırlatmasında bulundu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın kendilerine bir misilleme saldırısı düzenlemesi durumunda verecekleri cevabın sert olacağını açıkladı. Halevi İran'a düzenlenen saldırıda belirli hedeflerin 'tekrar saldırmaları gerekebileceği' gerekçesi ile bir kenara bırakıldığını belirterek 'Bu iş bitmedi, henüz ortasındayız' dedi.
Hafta sonu saldırısına katılan askeri personele “Eğer İran hata yapar ve İsrail'e bir füze saldırısı daha düzenlerse, İran'a nasıl ulaşacağımızı biliyoruz, bu sefer kullanmadığımız kabiliyetlerle kullanacağız ve ayırdığımız yerleri çok ama çok sert bir şekilde vuracağız” dedi.
İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.
Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İsrail ordu radyosu, "Kara Ekim" olarak nitelendirdiği bu ay 64'ü asker ve polis 80 İsraillinin öldüğünü duyurdu.İsrail ordu radyosunun haberinde, "Kara Ekim'in başından bu yana savaş kapsamında ve çatışmalarda 80 İsrailli sivil ve asker öldü." ifadesi kullanıldı. Haberde, bu ay ölenlerden 64'ünün asker ya da polis, 16'sının da sivil olduğu ifade edilerek, 33 asker ve subayın Lübnan'ın güneyinde, 19'unun Gazze'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.Habere göre, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, yaklaşık 60 kişi yaralandı.
Filistin, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesine yönelik kararının ardından konuyla ilgili BM'de oturum düzenlenmesi için siyasi olarak harekete geçeceğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da Filistin Devlet Başkanlığına dayandırılan habere göre, İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi yönündeki kararının ardından Filistin Devlet Başkanlığı, konuyu BM Güvenlik Konseyine ve diğer uluslararası kuruluşlara taşımak için Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle beraber acilen siyasi bir adım atmaya hazırlanıyor.
Habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı, UNRWA'nın varlığının, Filistin sorununun uluslararası meşru kararlara uygun şekilde çözülmesiyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, İsrail'in daha fazla gerilime ve istikrarsızlığa yol açacak adımlarını durdurmak için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.
İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.
Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması buna karşılık Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.Ayrıca İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerinden de serbest bırakılmasını öneriyor.Basında yer alan Barnea'nın önerisinin detaylarının doğru olup olmadığına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.