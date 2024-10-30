Son dakika... İsrail'den tansiyonu tırmandıran açıklama: Bu iş bitmedi, henüz ortasındayız! İran'a açık tehdit: Vurmadığımız yerleri vururuz

İsrail askerlerinden insanlık dışı muamele

ABD'li yayın organı CNN'de yer alan bilgilere göre, İsrail askerleri, Cibaliye'yi'yi tahliye ederken Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı ve onları soğukta bekletti. CNN'nin ele geçirdiği görüntülerde enkazın arasında oturan, 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalık görülüyor. Çoğunluğu erkek, çoğu neredeyse çıplak, bazıları yaşlı, bazıları ise gözle görülür bir şekilde yaralı.







CNN'e konuşan görgü tanıkları, bu kalabalığın Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındıklarını belirtti. Kalabalığa soyunmaları yönünde talimat veren İsrail askerleri Filistinlileri saatlerce buz gibi havada dışarıda bekletti.



Fotoğraf ilk olarak İsrail'e ait bir Telegram kanalında paylaşıldı; fotoğrafı kimin çektiği henüz bilinmiyor. CNN fotoğraftaki Filistinlilerden bazılarına ulaşmayı başardı.Muhannad Khalaf isimli Filistinli adam CNN'e yaptığı açıklamada o gün güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını ancak İsrail askerleri tarafından durdurulduklarını anlattı: "Bize kıyafetlerimizi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımızla kalmamızı söylediler. Bir kaç saat dışarıda oturduk, hava buz gibiydi. Biz otururken onlar bize hakaret ediyor, bize isimler takıyor ve gülerek fotoğraflarımızı çekiyorlardı" dedi.



CNN ise İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelesinin Gazze'de sık sık tekrarlandığına dikkat çekti ve "Cenevre Sözleşmeleri, tüm tutuklulara insanca davranılmasını şart koşar. Kurallar, kişisel onuru zedeleyen, özellikle aşağılayıcı ve onur kırıcı muameleleri açıkça yasaklar." hatırlatmasında bulundu.