Son dakika... İsrail'den skandal karar! Netanyahu güvenlik yetkililerini dinlemedi

Filistinli Esirler Cemiyeti: İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmesi organize terörizmdir

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in yedinci turda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirme kararının, İsrail'in özellikle dondurucu soğuklar nedeniyle serbest bırakılan esirlere ve ailelerine karşı uyguladığı organize terörizm ve kötü muamelenin bir biçimi" olduğu kaydedildi.



İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkence aracını kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdit etmeyi sürdürdüğü ve son dönemde de bunun artışa geçtiği" aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, "İsrail'in esirlere karşı işlediği suçlarla sınırlı kalmadığı, tutuklama ve öldürme düzeyine varan tehditlerle, evlere baskınlarla sabotaj ve yıkım eylemleriyle esirlerin ailelerine karşı da organize terörizm uyguladığına" işaret edildi.