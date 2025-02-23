Son dakika... İsrail'den skandal karar! Netanyahu güvenlik yetkililerini dinlemedi

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İsrail’in Kanal 14 Televizyonu’nun, adına yer vermediği özel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden askeri operasyonlara tankların da dahil edilmesi için baskı yapıyor.
Söz konusu kaynaklar, İsrail tanklarının yakın zamanda Batı Şeria’daki operasyonlara katılabileceğini belirtti.
İsralli haber sitesi Walla'ya konuşan bir İsrailli yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik şeflerinin tavsiyelerini dikkat almayarak Filistinli mahkumların sertbest bırakılmasını durdurma emri verdiğini söyledi.
Güvenlik yetkililerinin tavsiyelerini Netanyahu'nun dinlemediğini ifade eden yetkili, Netanyahu'nun bu kararı Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Shas partisi lideri Aryeh Deri ile yaptığı bir toplantı sırasında aldığını belirtti.
Yetkili, Netanyahu'nun toplantıdan önce güvenlik şefleri ve bürokratlarla konuştuğunu ve konuşmada yer alanların Filistinli mahkumların serbest bırakılacağını düşünerek toplantıya katılmadıklarını aktardı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyuruldu.
Kararın Hamas'ın "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" sebebiyle alındığı iddia edilerek Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.
Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak telaffuz edildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal eden Hizbullah'a yönelik olduğu iddia edildi.
Açıklamada, Hizbullah'ın Suriye'den Lübnan'a silah kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Lübnan basını ise saldırının Suriye sınırı yakınlarında, Bekaa ilinin Kusaya beldesi kırsalında bir bölgeye düzenlendiğini aktardı.
İsrailli Esir Aileleri Heyeti, "Bibas ailesi, Shiri ve çocuklarının öldürülmesiyle ilgili olarak resmi makamlardan herhangi bir ayrıntı almadı." açıklaması yaptı.
Açıklamada, ailenin daha fazla ayrıntıya girmek istemediği, kendi isteklerine saygı gereği cesetlerin parçalanmasına ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmamasını talep ettiği belirtildi.
Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in yedinci turda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirme kararının, İsrail'in özellikle dondurucu soğuklar nedeniyle serbest bırakılan esirlere ve ailelerine karşı uyguladığı organize terörizm ve kötü muamelenin bir biçimi" olduğu kaydedildi.
İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkence aracını kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdit etmeyi sürdürdüğü ve son dönemde de bunun artışa geçtiği" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "İsrail'in esirlere karşı işlediği suçlarla sınırlı kalmadığı, tutuklama ve öldürme düzeyine varan tehditlerle, evlere baskınlarla sabotaj ve yıkım eylemleriyle esirlerin ailelerine karşı da organize terörizm uyguladığına" işaret edildi.