Son dakika...İsrail'den şimdiye kadarki en güçlü saldırılar, Hizbullah "Fadi 1" füzeleriyle vurdu!

Güncelleme Tarihi:
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. İsrail saldırısında yaralanan, aralarında çocuklar ve gazetecilerin de bulunduğu 11 kişi hastanede tedavi altına alındı. Filistin Kızılay'dan sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu Acve" ailesine ait evi hedef almasının ardından yaralanan çok sayıda Filistinliyi kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakletti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a Pazar gecesi yoğun hava saldırıları düzenledi.
Yerel medya hafta sonu gerçekleşen saldırıları şu ana kadarki en şiddetli saldırılar olarak tanımladı. Beyrut'un güneyindeki saldırılar sonucunda yoğun patlama sesleri geldi. Gelen görüntülerde, hava saldırılarından sonra ikincil patlamalar olduğu görülüyor.
İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğunu söyledi. İkincil patlamaların da vurulan noktadaki cephanelikten kaynaklandığı ileri sürüldü.
Fotoğraflar: Uğur Yıldırım
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları, "Filistinli işçilerin geçişini engelleyecek şekilde İsrail'e geçiş noktalarını kapatarak Batı Şeria'ya tam bir güvenlik çemberi" uygulama kararı aldı.İsrail ordusu, Aksa Tufanı saldırılarının yıl dönümü olan 7 Ekim'de çıkabilecek muhtemel olayları göz önüne alarak "işgal altındaki Batı Şeria ve tüm cephelerde" askeri varlığını artırmaya karar verdi.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir askeri üssün çok sayıda İHA ile vurulduğu belirtildi. çıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot-Tarshiha'da çok sayıda füzeyle İsrail askerlerinin hedef alındığı aktarıldı.
Safed kentinin Bar'am bölgesinde de İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Hayfa kentindeki Carmel Askeri Üssü'nün "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı ve Tiberya kentindeki Nimra Askeri Üssü'nün vurulduğu duyuruldu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Hayfa’da 10, Tiberya’da 1 kişinin yaralandığı bildirildi. 300 bin nüfusuyla İsrail’in kuzeyindeki en büyük şehir olan ve bir limana, petrol rafinerisine ve sanayi komplekslerine ev sahipliği yapan Hayfa'nın Hizbullah tarafından vurulması İsrail’de endişeye neden oldu. Hizbullah'ın Pazar günü İsrail hedeflerine 120'den fazla roket fırlattığı kaydedildi.
Husi lider Abdulmelik el-Husi, el-Aksa Tufanı'nın birinci yılı münasebetiyle Husilere ail el-Mesira televizyon kanalına yaptığı konuşmada, geçen bir yıl içindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.Husi, "Yemen cephesinde Filistin halkının zaferi için dini, ahlaki, insani ve ilkesel pozisyonumuzu sürdürüyoruz" dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana bir yıl içinde binden fazla füze fırlattıklarını dile getiren Husi, Kızıldeniz'den geçen ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldıklarını kaydetti.
"11 Amerikan silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdük." diyen Husi, ülkeye hava ve denizden olmak üzere 774 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 82 kişinin öldüğünü, 340 kişinin yaralandığını belirtti.