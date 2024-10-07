Son dakika...İsrail'den şimdiye kadarki en güçlü saldırılar, Hizbullah "Fadi 1" füzeleriyle vurdu!

Hizbullah İsrail’i İHA ve roketlerle vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir askeri üssün çok sayıda İHA ile vurulduğu belirtildi. çıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot-Tarshiha'da çok sayıda füzeyle İsrail askerlerinin hedef alındığı aktarıldı.



Safed kentinin Bar'am bölgesinde de İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Hayfa kentindeki Carmel Askeri Üssü'nün "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı ve Tiberya kentindeki Nimra Askeri Üssü'nün vurulduğu duyuruldu.



İsrail basınında yer alan haberlere göre Hayfa’da 10, Tiberya’da 1 kişinin yaralandığı bildirildi. 300 bin nüfusuyla İsrail’in kuzeyindeki en büyük şehir olan ve bir limana, petrol rafinerisine ve sanayi komplekslerine ev sahipliği yapan Hayfa'nın Hizbullah tarafından vurulması İsrail’de endişeye neden oldu. Hizbullah'ın Pazar günü İsrail hedeflerine 120'den fazla roket fırlattığı kaydedildi.