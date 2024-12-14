Son dakika...İsrail'den Şam yakınlarına hava saldırısı! ABD medyasından Türkiye vurgusu...

İsrailli yetkiliye göre, Gazze'de ateşkes anlaşmasına bu yıl sonu varılabilir

İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında bu yıl sonuna kadar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılabileceğini iddia etti.İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelerden aralık ayı sonuna kadar ateşkes ve esir takası anlaşması çıkabileceği kaydedildi.



İsrailli yetkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına ilişkin ABD'li yetkililer tarafından belirlenen takvimin hiç de mantıksız olmadığını öne sürerek, "Neredeyse her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediliyor." ifadesini kullandı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 12 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ay sonuna kadar varılabileceğine inandığını belirtmişti.



Sullivan ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." ifadesini kullanmıştı.