Son dakika...İsrail'den Şam yakınlarına hava saldırısı! ABD medyasından Türkiye vurgusu...

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ABD medyası Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığına dikkat çekti. Washington Post gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmeler için "Toplantı, ABD yetkililerinin Suriye'de kilit devlet kurumlarını ve sivilleri koruyan 'kapsayıcı' bir siyasi sürecin geliştirilmesine odaklanmasıyla, Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda oynayacağı merkezi rolü yansıtıyor" ifadesini kullandı. New York Times gazetesi de Esad'ın devrilmesi sonrası Türkiye'nin bölgedeki etkisinin ekonomik ve politik olarak artacağını yazdı.
Foreign Policy ise "Türkiye, Suriye'nin komşularını ve Körfez ülkelerini siyasi geçişte merkezi bir rol oynamaya davet edebilir" yorumunu yaptı.
İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında bu yıl sonuna kadar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılabileceğini iddia etti.İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelerden aralık ayı sonuna kadar ateşkes ve esir takası anlaşması çıkabileceği kaydedildi.
İsrailli yetkili, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasına ilişkin ABD'li yetkililer tarafından belirlenen takvimin hiç de mantıksız olmadığını öne sürerek, "Neredeyse her gün yavaş yavaş ilerleme kaydediliyor." ifadesini kullandı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 12 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ay sonuna kadar varılabileceğine inandığını belirtmişti.
Sullivan ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." ifadesini kullanmıştı.
İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de birçok ile hava saldırısı düzenledi.AA muhabirlerinin saha kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi, Esed rejiminin devrildiği Suriye'de farklı yerlere saldırılarını sürdürüyor.
İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esed'in kardeşi Mahir Esed'in daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.Tel Aviv yönetimi ayrıca, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı.
Ayrıca Suveyda'danın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
ABD'nin, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan vatandaşı Travis Pete Timmerman'ı teslim aldığı belirtildi.Associated Press'e (AP) ismini vermeden konuşan ABD'li bir yetkili, Timmerman'a ilişkin açıklamada bulundu.Yetkili, ABD vatandaşı Timmerman'ın, ABD'ye ait askeri bir helikopterle Suriye dışına çıkarıldığını belirtti.
Şam'daki AA muhabirleri, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan ABD vatandaşı Timmerman'a, başkentin güneyindeki bir köy evinde ulaşmıştı.Yaptığı açıklamada Timmerman, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söylemişti.Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtmişti.
İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 220'ye çıktı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarıyla bombardıman ve insansız hava aracı (İHA) uçurma gibi ateşkese yönelik ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ve Sayda kentlerinde gerçekleştirdi.
Sur kentinde İsrail savaş uçakları, eş-Şaitiyye ve el-Butum Dağı arasındaki vadi ile en-Nakura beldesini bombaladı.İsrail İHA'ları Sur merkezi başta olmak üzere, Ayn Baal, Batuliye, Hanaviye, Kana, el-Kalile ve el-Mansuri beldeleri üzerinde uçtu.Sayda kentinde de ez-Zerariye beldesi dışındaki es-Seniber bölgesi ve el-Bisariye beldesi yakınındaki Tebna bölgesi İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla ülkeye dönüşler devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkelerine dönmeye hazırlanan Suriyeli mültecilere çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde yapılan bazı açıklamaların Suriye kökenli yurttaşlarımızı derinden istikrarsızlaştırdı” ifadelerini kullanan Scholz, Almanya'daki Suriyelilere seslenerek, “Burada çalışan, iyi entegre olmuş kişiler Almanya'da hoş karşılanmaya devam edecektir. Bu çok açık” dedi.