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Son dakika...İsrail'den ortalığı karıştıran Golan kararı...Tepki yağıyor: Sabotaj, fırsatçılık...

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#İsrail#Suriye#Golan Tepeleri
Son dakika...İsrailden ortalığı karıştıran Golan kararı...Tepki yağıyor: Sabotaj, fırsatçılık...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 08:26

Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi bölgede demografik büyümeyi teşvik planını onayladığını duyururken Arap ülkelerinden karara tepki yağdı. Suudi Arabistan kararı Suriye'ye yönelik bir sabotaj olarak değerlendirilirken, Al Jazeera ise İsrai'in planının 'fırsatçılık' olduğunu yazdı. Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi.

BAE Dışişleri Bakanı, Umman, Kuveyt ve Faslı mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Umman, Kuveyt ve Fas'taki mevkidaşlarıyla Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefonda görüştü.

Bin Zayid, mevkidaşlarıyla ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeleri ve bölgesel meseleleri ele aldı. Görüşmelerde Dışişleri Bakanları, Suriye halkının güvenlik ve istikrarının sağlanması için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Arap ülkelerinden İsrail'e kınama
Arap ülkelerinden İsraile kınama

Arap ülkeleri, İsrail hükümetinin Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tel Aviv hükümetinin Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınayarak bunun, bölgede daha fazla gerginlik ve tırmanışa yol açacağını vurguladı.

BAE'nin ardından Suudi Arabistan da İsrail hükümetinin bu kararını kınayan bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu adımını, Suriye'ye yönelik bir "sabotaj" olarak nitelendirdi ve Golan’ın, Suriye’ye ait Arap toprağı olduğunu vurguladı.

Katar da Binyamin Netanyahu hükümetinin Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınayarak, İsrail'in söz konusu adımını Suriye topraklarına yönelik yeni bir saldırı olarak değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması ve uluslararası kararlara uyması için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı. Söz konusu kararın, uluslararası hukukun ve meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Irak'ın, Suriye'nin toprakları üzerindeki tam egemenliğini yeniden kazanma haklarına dair sabit ve destekleyici tutumunu teyit ettiği belirtildi.

Al Jazeera ise İsrai'in planının 'fırsatçılık' olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkarma planını onayladı

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletiyor. İsrail hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki İsrailli nüfusu iki katına çıkarma hedefini içeren planı kabul etti.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği aktarıldı

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasa dışı yerleşimindeki demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine şiddetli hava saldırıları düzenledi
İsrail, Suriyenin Lazkiye ve Tartus illerine şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi.Uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi. 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail, askeri imkanları yok etmek amacıyla Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.Suriye’deki geçici hükümet kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen, burada HTŞ lideri Şera ile bir araya geldi.Şera, görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Şera, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı
İsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Filistin’deki katliamlarına devam eden İsrail, Gazze Şeridi’nde bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus Şehri’nde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Yaralıların Gazze Şeridi'ndeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail ile Suriye'de devrilen Esed rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı
İsrail ile Suriyede devrilen Esed rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı

İsrail istihbaratı ile Suriye rejimi arasında gizli bir iletişim kanalı olduğunu gösteren belgeler, Esed ailesi iktidarının sona ermesinin ardından gün yüzüne çıktı."Çok gizli" olarak nitelenen belgeler, Suudi Araştırma ve Yayın Şirketinin 1980'de Londra'da kurduğu ve o tarihten bu yana Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle Dergisi tarafından yayımlandı.

İsrail ile Suriye arasındaki işbirliği mekanizmasının ortaya konulduğu belgeler, "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının Suriye askeri liderlerine gönderdiği mesajları içeriyor ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine iletildiği belirtiliyor.

Belgelerin ortaya koyduğu en dikkat çekici husus ise "Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesi altında bir mesajlaşma mekanizması"nın olması.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBAE Dışişleri Bakanı, Umman, Kuveyt ve Faslı mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri görüştü
timelineArap ülkelerinden İsrail'e kınama
timelineİsrail, Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkarma planını onayladı
timelineİsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine şiddetli hava saldırıları düzenledi
timelineBM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şam’da HTŞ lideri Şera’yla görüştü
timelineİsrail, Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı
timelineİsrail ile Suriye'de devrilen Esed rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı
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#İsrail#Suriye#Golan Tepeleri

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