Son dakika...İsrail'den intikam saldırısı...ABD saldırı bekliyor: Charlie alarmı!

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İsrail dün gerçekleşen bir insansız hava aracı saldırısında 18 İsrail askerinin yaralanmasının ardından, aralarında Kfar Kila ve el-Bayyaada'nın da bulunduğu Güney Lübnan'daki köylerine saldırı başlattı. Yerel medyada yer alan haberlerde Hula ve Rab el-Talatin kasabalarına baskınlar düzenlendiği ve Hizbullah'a ait binaların bombalandığı bildiriliyor. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada da saldırılarda Hizbullah hedeflerinin hedef alındığı belirtildi.
Al Jazeera çatışmaların şiddetlenmesi ile Hizbullah'ın büyük savaş hazırlıklarına başladığını ve birbirinden farklı birçok senaryonun masada olduğunu belirtiyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin tedbir amaçlı yükseltildiğini doğruladı.Pentagon, konu hakkında AA’ya yazılı açıklama gönderdi.
Açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının (USEUCOM), yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendirdiği kaydedilerek, bu çabanın bir parçası olarak, ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıldığı belirtildi.
“Operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanılan açıklamada, USEUCOM’un, Avrupa sahasındaki personele, şüpheli etkinliklerin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinin izlenmesi ve ihtiyatlı kişisel risk azaltma önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere her zaman tetikte olmalarını ve uyanık kalmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.
Açıklamada, USEUCOM’un, ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak, personelinin bilgilendirilmesini ve bireylerin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik ortamını sürekli olarak izlediği kaydedildi.
Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, “Güç Koruma Durumu ‘Charlie’" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.
Avrupa'daki bir üste görevli ABD'li yetkililerden biri, CNN'e yaptığı açıklamada Charlie seviyesindeki alarmın güvenilir kaynaklardan “aktif bir tehdit” istihbaratı alındığı anlamına geldiğini söyledi.
Batı Kudüs’teki Meaşearim Mahallesi'nde bulunan Şabat Meydanı'nda toplanan on binlerce Haredi, İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti.Ellerinde dövizler taşıyan Harediler, "Düşman ordusunda askerlik yapmayız", "Ölürüz de askerlik yapmayacağız" şeklinde sloganlar attı.Şofar (keçi veya koç boynuzundan yapılan ve dini amaçla kullanılan enstrüman) üfleyen Harediler, aynı zamanda bölgeden geçen İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'un aracını taşladı.
Polise taş atmaya başlayan Harediler, çevredeki çöp konteynırlarını da ateşe verdi.İsrail polisi, atlı birliklerle müdahale ettiği binlerce Haredi'yi, aynı zamanda TOMA'lardan pis kokan tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, IDF, aralarında Kasım ayından bu yana İsrail tarafından tutulan Şifa Hastanesi müdürü Muhammed Ebu Salmiya'nın da bulunduğu 50 tutukluyu serbest bıraktı. Salmiya Gazze'ye dönüş yolunda yaptığı açıklamada "Hapishanedeki durum trajik ve çok zor. Direniş ve Arap halkının tutukluların serbest bırakılması için kesin bir söz vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.