Son dakika: İsrail'den birbiri ardına skandallar! Eski başbakan 'iki devletli çözüm' haritasını ilk kez açıkladı

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İsrail ordusunun, ateşkese anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezinde düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı evlerde yangın çıktığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphi Koridoru'nda konuşlanan tankları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Refah kent merkezindeki Avde Kavşağı yakınlarında bulunan evlere yoğun ateş açtı. Saldırılar sonucu bazı evler alev aldı.
İsrail askerleri ayrıca kentin doğu bölgelerindeki Filistinlilere ateş açtı. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olup olmadığını ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentindeki beldelere baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Burkin kasabasına girdi.
Tanıklar, İsrail güçlerinin buldozerlerle cadde ve sokakları, meydanları kazıdığını ve tahrip ettiğini aktardı.
Öte yandan Nablus kentine de baskın yapan İsrail ordusu, kentteki ev ve dükkanlara zorla girerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, "iki devletli çözüm" için sunduğu teklifin haritasını ilk kez açıkladı.
2006-2009 yılları arasında İsrail'de başbakanlık görevini yerine getiren Olmert, 2008 yılında haritayı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğunu söyledi.
Olmert'in skandal haritasında, İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde %4,9'unu ilhak etmesi teklif edildiği görüldü. Haritada yer alan bilgilere göre Olmert, karşılığında İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi kıyılarında eşit miktarda toprak vereceğini söylediğini aktardı.
Ancak Filistin lideri Abbas, haritayı elle yeniden çizerek karşı teklifte bulundu. Olmert ise Abbas'a, tarihi değiştirebilecekleri konusunda ısrar etti.
İsrail'in yerleşimci planlarını korumayı amaçlayan haritada, Kudüs'ü mahallelere bölmenin yanı sıra Batı Şeria ve Gazze arasında otoyol ve tünel yapılacağı yer aldı.
Olmert haritada ayrıca, "Kutsal Havza" bölgesinin İsrail, Filistin, Ürdün, ABD ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu uluslararası bir heyet tarafından denetlenmesini önerdi.
Filistin lideri Refik Hüseyni, Olmert'in yolsuzluk skandalına adı karışarak görevinden istifa ettiğini söyledi ve haritayı "topal ördek" olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Filistinli mahkumları serbest bırakılmasının ateşkesi tehlikeye attığını açıklamasının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Besim Naim, İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri erbest bırakmanın ertelenmesinin “tüm anlaşmayı ciddi bir tehlikeye” maruz bırakacağını ifade etti.
Netanyahu, Hamas tarafından yapılan açıklamaya karşılık “Her an yoğun çatışmalara yeniden başlamaya hazırız” cevabını verdi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in operasyonları sonucunda binlerce Filistinlinin zorla göç ettirilmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya hükümeti, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında son haftalarda yoğunlaşan İsrail operasyonlarından duyduğu derin endişeyi ifade ediyor. Son zamanlarda tankların kullanılmasını ve askeri işgali ise kınıyor." ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan eden" tavsiye kararına atıfta bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Filistin'deki mülteci nüfusun yararına faaliyetlerini sürdürebilmesinin önemi vurgulandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı askıya alma kararını desteklediklerini bildirdi.
Hughes, İsrail'in söz konusu kararını "uygun" diye nitelendirerek, Başkan Donald Trump'ın, "Hamas'la ilgili olarak seçeceği her türlü eylemde" Tel Aviv'i desteklemeye hazır olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde konuştu.
Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiklerini söyledi.
Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İRAN'A ÇOK BÜYÜK DARBELER VURDUK"
"İran rejiminin İsrail'i boğmaya çalıştığını" söyleyen Netanyahu, "İran'a çok büyük darbeler vurduk." dedi.
Netanyahu, İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini, fakat nihai hedeflerinin nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu kaydetti.
NETANYAHU, PROTESTO EDİLDİ
Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da temas eden Netanyahu, savaşın hedeflerine bağlı olduklarını ve tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacaklarını iddia etti.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının esirlerin erken serbest bırakılmasını sağladığını belirterek Trump'a başta yüksek tonajlı bombalar olmak üzere gönderilen silahlar için teşekkür etti.
Konuşması sırasında Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği İsrailli esirlerden Bibas ailesinin fotoğrafını gösteren Netanyahu, törene katılanlar tarafından "onları neden kurtarmadınız" sloganlarıyla protesto edildi.
İSRAİL İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YA TANK SEVK ETTİ
Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılara da değinerek yıllar sonra bölgeye ilk kez tank sevkiyatı yaptıklarını söyledi.
Aynı programda konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları genişletecekleri ve yoğunlaştıracakları mesajı verdi.
İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail ordusuna ait 3 tank, beraberindeki askeri araçlarla Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Aktivistlerin paylaştığı ve yerel medyada yer alan görüntülerde Filistinli çocukların tanklara taş attığı görüldü.
Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsattı.