Son dakika...İsrail'den ateşe benzin dökecek hazırlık: İlk onlar mı saldıracak? Sığınaklar açıldı, arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı...

İsrail'den ateşe benzin dökecek hazırlık: Önce onlar mı saldıracak

İsrail medyasına göre, Tel Aviv son olayların topyekün bir savaşa dönüşmesine hazır olduğu mesajını verirken, aynı zamanda İran veya Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırıya da hazırlanıyor. Mako televizyonunda yer alan bilgilere göre, IDF, sadece Lübnan'la sınırlı kalmayak önemli bir müdahale operasyonu hazırladı. Hazırlanan senaryolar roket ateşinin yanı sıra karadan ve denizden sızmaları da içeriyor.



SAVAŞIN HEDEFİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK HAZIRLIK



Mako, Hizbullah'ın daha önce göstermediği yetenekleri göstermesi halinde İsrail'i kuzey cephesini açmak zorunda kalacağını belirtti ve bunun hükümetin Gazze'yi ana cephe, kuzeyi ise ikincil cephe olarak tanımlamasından bu yana savaşın hedeflerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Mako'ya göre, bunun güneydeki dikkatleri kuzeye kaydırmak için bir fırsat olduğunu bile öne sürenler var.





