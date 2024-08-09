Son dakika...İsrail'den ateşe benzin dökecek hazırlık: İlk onlar mı saldıracak? Sığınaklar açıldı, arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı...

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İsrail medyasına göre, Tel Aviv son olayların topyekün bir savaşa dönüşmesine hazır olduğu mesajını verirken, aynı zamanda İran veya Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırıya da hazırlanıyor. Mako televizyonunda yer alan bilgilere göre, IDF, sadece Lübnan'la sınırlı kalmayak önemli bir müdahale operasyonu hazırladı. Hazırlanan senaryolar roket ateşinin yanı sıra karadan ve denizden sızmaları da içeriyor.
SAVAŞIN HEDEFİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK HAZIRLIK
Mako, Hizbullah'ın daha önce göstermediği yetenekleri göstermesi halinde İsrail'i kuzey cephesini açmak zorunda kalacağını belirtti ve bunun hükümetin Gazze'yi ana cephe, kuzeyi ise ikincil cephe olarak tanımlamasından bu yana savaşın hedeflerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Mako'ya göre, bunun güneydeki dikkatleri kuzeye kaydırmak için bir fırsat olduğunu bile öne sürenler var.
İsrail, İran ve Hizbullah'ın uzun süredir beklenen misilleme saldırılarına hazırlanıyor. Saldırının ne zaman gerçekleşeceğine dair istihbarat zayıf ve sık sık değişiyor ancak İsrailli yetkililer Hizbullah'ın, İran'ın kendi misillemesini yapmadan önce ayrı bir saldırı düzenlemesini bekliyor. Bu hafta halka güvenli odalarda yiyecek ve su stoklamaları çağrısı yapıldı. İsrail'deki hastaneler tıbbi ve cerrahi malzemeler, binlerce ünite kan, dizel yakıt ve benzin stoklayarak savaşa hazırlanıyor. Hastaların yer altı koğuşlarına taşınması bekleniyor ve arama kurtarma ekipleri büyük şehirlerde konuşlandırıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan halkına uyarıda bulundu. İsrail'in "kuzey sınırının her iki tarafında barış, refah ve istikrar" aradığını, Hizbullah'ın ise "Lübnan'ı ve halkını rehin aldığını" öne süren Gallant "Ateşle oynayan yıkımı bekler" dedi.
Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail ordusuna saldırmaya hakkı olmadığını söyledi.Times of Israel'de yer alan habere göre, "Dışarıda İran'ın artık İsrail'e askeri saldırı hakkı olduğu gibi bir düşünce var ve biz bu mantığı tamamen reddediyoruz" diyen yetkili ABD'nin her türlü olasılığa hazır olduğunu vurguladı ve "Bölgeye çok fazla askeri güç gönderdik. Böyle bir saldırıyı engellemek için elimizden geleni yapıyoruz.Doğrudan bir saldırının sonuçları, İran ve İran ekonomisi de dahil olmak üzere oldukça önemli olabilir." ifadelerini kullandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Matar ailesine ait evi bombaladığı kaydedildi.Hava saldırısıyla hedef alınan evde 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Magazi Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırılarının düzenlenmesi sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladığı bilgisinin de paylaşıldığı haberde, bu saldırıda da 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine de İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığı belirtilen haberde, Han Yunus ve Refah bölgelerine yönelik saldırılarda can kayıplarının olduğu vurgulandı.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini ima eden" açıklamalarını kınadı ve bu açıklamanın "işgalci İsrailli liderlerin sorumlu tutulması gereken bir savaş suçu" olduğunu söyledi.
Hamas'tan, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı 2 okulun bombalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, faşist işgal ordusunun barınma merkezlerinde gerçekleştirdiği katliamların ve "Ez-Zehra" ile "Abdulfettah Hamud" isimli okullara düzenlediği saldırıların, 10 aydır devam eden savaş suçları serisinin bir parçası olduğu ifade edildi.İsrail hükümetinin, bu katliamları savunmasız sivilleri yok etme, yerinden etme ve korkutma amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.