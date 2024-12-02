Son dakika: İsrail'den 5 günden en az 10 ateşkes ihlali! Husiler ABD gemilerini hedef aldı...

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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Lübnan halkının ve Lübnan'ın yeniden inşa sürecinin, bir yılı aşkın süredir İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'nin ve iç savaşın sürdüğü Sudan'daki meşru hükümetin desteklenmesi çağrısında bulundu.Birliğin Katar'ın başkenti Doha'daki genel merkezinde hafta sonu gerçekleştirilen Mütevelli Heyeti toplantısının ardından bir bildiri yayımlandı.
İnsanlığı, onurunu ve fıtratını koruyan, halklar arasındaki ortak değerlerin muhafaza edilmesi gerektiği belirtilen bildiride, İslam ülkeleri ve toplumuna, sıkıntıların ve mağduriyetlerin yaşandığı bölgelerin halkları ile dayanışma, birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin ABD gemilerine yönelik son saldırıları ile ilgili açıklama yayınladı. ABD bayraklı 3 ticari gemiye eşlik eden USS Stockdale (DDG 106) ve USS O'Kane (DDG 77) savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde Husiler tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların “başarıyla etkisiz hale getirildiği” kaydedildi.
“Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir” denilen açıklamada, “ABD savaş gemileri, 3 adet gemisavar balistik füzeyi (ASBM), 3 adet tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAS) ve 1 adet gemisavar seyir füzesini (ASCM) başarıyla etkisiz hale getirerek, gemilerin ve personelinin yanı sıra sivil gemilerin ve mürettebatlarının da güvenliğini sağlamıştır” ifadelerine yer verildi. Saldırılara verilen yanıtın, ABD’nin personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıttığı vurgulandı.
Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları ile gündeme gelen Husiler, bir kez daha ABD gemilerini hedef aldı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde seyreden 1 ABD savaş gemisi ile ABD ordusuyla bağlantılı Stena Impeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı ikmal gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda 16 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 1 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı kaydedilirken, ABD’den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Hıyam beldesine 4 top mermisi düştü. Bir top mermisi, Marcayun Ovası ile Hıyam beldesi arasındaki dağ evlerinden birine isabet etti.Hıyam beldesinde büyük bir patlama meydana geldi; İsrail'in bazı ev ve binaları havaya uçurmak için saldırı düzenlediği tahmin ediliyor.
İsrail ayrıca Hıyam beldesi çevresine 3 top atışı yaparak, bir top mermisiyle İbl Pınarı, Celahiyye ve Marcayun bölgelerini hedef aldı. Beldede ağır makineli tüfek sesleri duyuldu.Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesindeki özellikle Yarun ve Marun beldelerinin çevresinde patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, Nebatiye kentinde Marun er-Ras beldesi çevresinden Bint Cubeyl kentine doğru ateş açtı. Bazı mahallelerden dumanların yükseldiği görüldü ve bazı evler buldozerlerle yıkıldı.İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlanmıştı. İsrail ordusu dün de 24 ihlalde bulunmuştu.