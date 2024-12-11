SON DAKİKA...İsrail'den 48 saatte 480 saldırı...Netanyahu'dan Suriyeli muhaliflere tehdit: Sonunuz Esad gibi olur!

İsrail'e tepki yağıyor

İsrail'in, 8 Aralık'ta Beşşar Esad rejiminin düştüğü Suriye'yi hedef alan yoğun hava saldırıları ve işgaline ilişkin uluslararası tepkiler devam ediyor.BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'deki altyapıyı hedef alan saldırıları ve sınırdaki tampon bölgesini işgal etme girişimini kınadı.



Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki gelişmeler "modern tarihinin en önemli anlarından biri" şeklinde nitelendirildi.Açıklamada, İsrail'in işgal girişimine ilişkin ise şunlar kaydedildi:"İsrail'in (işgalci güç) Suriye içinde yaşanan gelişmelerden yararlanarak, hukuka aykırı şekilde Golan'da ek topraklar işgal etmesini ve Suriye ile 1974'te imzalanan ayrılma anlaşmasını feshetmesini kınıyoruz."



Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yle sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesini tehlikeli bir gelişme, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhinde açık bir saldırı şeklinde değerlendirdi.Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye topraklarının işgali anlamına geldiği belirtildi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in tampon bölgeyi ele geçirerek ve Suriye'ye saldırılar düzenleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesi şiddetle kınandı.Libya'nın Arap Birliği Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Libya'nın Arap Birliği'ni İsrail'in Suriye'de işgal ettiği toprakları genişletmesi konusunun görüşüleceği olağanüstü toplantıya davet ettiği belirtildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.