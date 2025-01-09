SON DAKİKA: İsrail'de Türkiye korkusu: Bölgede etkisi artıyor! Üst düzey isimlerle toplantı

Güncelleme Tarihi:
İki İsrailli yetkilinin The Jerusalem Post'a verdiği bilgiye göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz dün akşam Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi. The Jerusalem Post'a göre toplantı İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artması ihtimaline ne kadar önem verdiğini ve hatta bundan korktuğunu gösteriyor.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Genelkurmay Başkanı Korg. Herzi Halevi ile Dışişleri Bakanlığı ve savunma teşkilatından üst düzey isimler katıldı. Kaynaklar toplantının Türkiye'nin bölgedeki etkisi konusunu tartışmak ve bunun İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde bir değişikliğe neden olup olmadığını analiz etmek amacıyla düzenlendiğini bildirdi.
AP haber ajansına konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Biden yönetimi Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin kararı Trump yönetimine bırakmayı planlıyor. İsminin açıklanmaması şartı ile konuşan yetkililer Trump'ın göreve başlamasına 12 gün kala yönetimin bu konuda nihai bir karara varmasının pek olası olmadığını, Biden'ın da SUriye'deki yeni yönetime dikkatli bir tavır sergilemeye çalıştığını iddia etti.
Öte yandan ABD yönetimi, Suriye'de yönetime öncülük eden Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına yönelik şu anda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
ABD ordusu, bir kez daha Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun Husilere ait 2 yeraltı Gelişmiş Konvansiyonel Silah (ACW) deposunu hedef alan birden çok hassas saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Husilerin hedef alınan silah depolarını Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki askeri ve ticari ABD gemilerine saldırı düzenlemek için kullandığı kaydedilen açıklamada, operasyon sırasında ABD ordusunun herhangi bir zayiat vermediği vurgulandı. Son saldırıların, “CENTCOM'un İran destekli Husilerin ABD’nin bölgesel ortakları ve bölgedeki askeri ve ticari gemileri tehdit etme girişimlerini engelleme çabalarının bir parçası olduğu” ifade edildi.
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesi için açıklama yapıldı.Açıklamada, yaptırımların Esed rejiminin devrilmesiyle geçerliliğini yitirdiği ve artık Suriye halkını olumsuz etkilediği ifade edildi.Suriye'de istikrar ve refahın sağlanabilmesi için söz konusu yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısı yapıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki tampon bölgede Fransız gazeteciyi fark etmesinin ardından alıkoyduğu bildirildi.Açıklamada, Fransız serbest gazeteci Mercadier ve yanındaki rehberi Muhammed el-Fayyad'ın "sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı" belirtildi.Mercadier ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tampon bölgedeki Hamidiye köyünde alıkonulduklarını belirterek "Kelepçelendik ve gözlerimiz bağlandı, valilik binasına getirildik ve 4 saatten fazla kötü muamele gördük. Tehdit edildik ve aşağılandık." ifadelerini kullandı.Fransız gazeteci şöyle devam etti:"Tüm bunlardan sonra kelepçelerimiz çözüldü ve bir tarlaya bırakıldık. İsrailliler sim kartımı, kamera hafıza kartlarımı ve Muhammed'den 200 dolar çaldı. Bir eve ulaşana kadar 30 dakika yürüdük."
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan ABD yönetiminin Gazze konusundaki çifte standartına yönelik eleştirileri yanıtladı.Kirby, ABD yönetiminin dünkü açıklamasıyla HDK'nın Sudan'da soykırım suçu işlediği sonucuna vardıklarını ve HDK'nın "sistematik" ve "etnik köken" gözeterek saldırılar yapması nedeniyle bu sonuca emin bir şekilde ulaştıklarını vurguladı.Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan Biden yönetiminin, Gazze'deki olayları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Kirby, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmediklerini belirtti.
Kirby, "İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın da ifade ettiği gibi, Sudan’da gördüğümüz şey ise soykırımdır." ifadesini kullandı.ABD'li danışman, HDK'nın Sudan'daki eylemlerinin sistematik ve etnik kökene göre saldırılar olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sistematik ve etnik köken gözeterek, kasıtlı yapılmadığını iddia etti.