Son dakika...İsrail'de siren sesleri, Hizbullah'tan füzeli saldırı! Hava trafiği durduruldu, Tel Aviv'de OHAL

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hayfa, Akka ve çevre bölgelerde daha önce duyulan siren seslerinin ardından açıklama yaparak Lübnan'dan atılan beş füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ordu, daha sonra son saldırıda 5 roketin İsrail'in merkezini, 15 roketin ise kuzeyi hedef aldığını açıkladı.
Hizbullah ise Tel Aviv'deki Nirit bölgesini füzelerle bombaladığını duyurdu. Telegram üzerinden yapılan paylaşımda saldırıların Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma ve Lübnan halkını savunma amaçlı olduğu belirtildi.
Al Jazeera'da yer alan haberlere göre Hizbullah'ın füzeli saldırısı sonrası Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm hava trafiği durduruldu, Tel Aviv bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
Saldırılarda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İsrail, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki bir hastanenin altındaki sığınakta yüz milyonlarca dolar nakit para ve altın bulundurduğunu öne sürdü. Hastaneye saldırmayacağını açıklayan İsrail paraya el koyması için Lübnan hükümetine çağrıda bulundu.
Dahiye'deki Sahel hastanesi kısa bir süre sonra boşaltıldı, İngiliz Guardian gazetesi İsrail'in iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığına dikkat çekerken hastanenin müdürü Fadi Alame iddiaları yalanladı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatı kaybetti, 24 kişi yaralandı. Peşe peşe gelen haberler Beyrut'taki hastanelerin vurulacağı yönünde endişeleri artırdı.
Arap Birliği, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.
Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.
Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.
Devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in sunduğu teklifin Gazze'de Hamas'ın esir tuttuğu bazı İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında kısıtlı bir ateşkesi içerdiği belirtildi.Ateşkes önerisinin İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini kapsamadığı aktarıldı.Netanyahu'nun, Mısırlı yetkililerle söz konusu ateşkes önerisini görüşmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı Kahire'ye gönderdiği kaydedildi.
İsrail'in Walla haber sitesinin haberinde de Şin-Bet Başkanı Bar'ın dünkü kabine toplantısında, Mısır İstihbarat Teşkilatı Hasan Mahmud Reşad'dan ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin aldığı öneriyi sunduğu paylaşıldı.Bar'ın dün Reşad ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiği ifade edildi.
Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Reşad'ın, Ronen Bar'a "Hamas ile ateşkes müzakerelerini daha büyük bir anlaşmaya taşıyacak" küçük bir anlaşmanın ana hatlarını sunduğu aktarıldı.Söz konusu anlaşmanın, birkaç günlük ateşkes uygulanması karşılığında Gazze'de tutulan bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.
Israel Hayom gazetesinin haberinde ise kabinenin konuyla ilgili daha ayrıntılı ve derin bir strateji oluşturması için İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i görevlendirdiği kaydedildi.Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest kalması için çalışmaların Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hız kazandığı ifade edildi.Yeni öneriye ilişkin, henüz Mısır, Katar ve Hamas'tan bir açıklama yapılmadı.
Hamas’ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinwar’ın İsrail tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinwar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar’ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi. Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.
Görevi “savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas’ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.
Cuma günü Telegram'da yayımlanan belgelerin, İsrail'in İran'a saldırı planlarına ilişkin ABD’nin değerlendirmesi olduğu iddia ediliyor.Bu değerlendirmeler, uydu görüntülerinin ve diğer istihbaratların yorumunu içeriyor.Pazartesi günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın sızıntı konusunda "derin endişe duyduğunu" söyledi.Kirby, yetkililerin belgelerin hacklendiğinin mi yoksa sızdırıldığının mı belirlenemediğini kaydetti.ABD'li araştırmacılar son derece gizli istihbarat belgelerinin nasıl sızdırıldığını bulmaya çalışıyor.
Sızdırılan belgeler ABD Ulusal Coğrafi İstihbarat Teşkilatı tarafından 15-16 Ekim tarihlerinde analiz edilen istihbarata dayanarak, İsrail'in İran'daki hedefleri vurma hazırlıklarına ilişkin gizli değerlendirmeleri içeriyor. İki havadan fırlatılan balistik füze (ABLM) sisteminden sıklıkla bahsediliyor: Golden Horizon ve Rocks.
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da bir araca füze saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun Şam’da bir aracı füzeyle hedef aldığını aktararak, saldırıda İran'dan Hizbullah'a para akışından sorumlu finans kolunun başkanının hedef alındığını açıkladı. Hedef alınan Hizbullah üyesinin kimliğini açıklamayan Hagari, söz konusu kişinin selefinin öldürülmesinden bu yana sadece birkaç haftadır bu görevde olduğunu söyledi. Hagari, Hizbullah’ın finans ağına ilişkin İsrail'in önümüzdeki günlerde daha fazla saldırı düzenleyeceğini belirtti.