Son dakika...İsrail'de siren sesleri: Hizbullah Lübnan'a girmeye çalışan IDF askerlerini püskürttü! Tel Aviv'den kan donduran talimat

İsrail, sızdırılan belgelere göre ABD'deki yabancı etki yasasını gizlice delme peşinde

İsrail, sızdırılan belgerele göre, ABD'de yürüttüğü "lobicilik ve propaganda" faaliyetleri kapsamında, Yabancı Temsilci Kayıt Yasası'ndan (FARA) etkilenmemek için yasayı delmeye çalışıyor.



Araştırmacı gazeteci Lee Fang ve Jack Poulson ile The Guardian işbirliğinde hazırlanan habere göre, İsrail hükümeti ABD'deki propaganda faaliyetleri için FARA'dan kaçınmanın yolları arıyor.



ABD'de 1938'de çıkarılan ve halen aktif olarak uygulanan FARA, hem dış kaynaklı çıkarları temsil eden kişi veya kurumların faaliyetlerinin Adalet Bakanlığına düzenli şekilde bildirilip kamuoyuna açıklanmasını gerekli kılıyor hem de ülkedeki "yabancı etki" unsurlarının takip edilmesini sağlıyor.



ABD yönetimi, Adalet Bakanlığınca yabancı herhangi bir ülke veya tarafla bağlantılı olduğu bildirilen kişi ve kurumların ülke içindeki faaliyetlerini FARA ile izliyor.



Sızdırılan belgelere göre İsrail hükümeti, yabancı destekli lobi faaliyetlerini açıkça göstermeyi zorunlu kılan ABD yasası hakkında hukuki tavsiye talebinde bulundu. Bunun nedeninin de yasanın uygulanması halinde İsrail hükümetiyle koordinasyon halinde çalışan ABD'li gruplara zarar gelebilmesi olduğu ifade ediliyor.