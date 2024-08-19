Son dakika...İsrail'de siren sesleri: Hizbullah Lübnan'a girmeye çalışan IDF askerlerini püskürttü! Tel Aviv'den kan donduran talimat

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Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesini kullandı.
İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.
Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.
İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nde soykırım savaşı yürüten İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdiği bildirildi.İsrail’deki Walla News’in haberine göre, hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, son dönemde İsrail’in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi’nde yürüttüğü savaşın şiddetini artırma talimatı verdi.
Buna ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları artarak sürüyor.
Öte yandan, Hamas, ateşkes ve esir değişimiyle ilgili müzakerelerdeki konumunu güçlendirme amacıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların şiddetini artırma kararını kınadı.
Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.
Hizbullah'a yakın El Mayadin gazetesi Lübnan topraklarına girmeye çalışan İsrail askerlerinin Ayta eş Şab yakınlarında Hizbullah güçleri tarafından roket ve top ateşiyle püskürtüldüğünü duyurdu. Hizbullah Telegram kanalında yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybı yaşandığını ve İsrail askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise dün gece Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab, Beyt Lif ve Hula'da Hizbullah'a ait çok sayıda binayı vurduğunu duyurdu ve operasyona dair görüntüleri yayınladı. Öte yandan Celile'deki Şlomi, Hanita, Matsuva kentleri bugün güne siren sesleri ile başladı.
אמש מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים עייתא א-שעב, בית ליף וחולא שבדרום לבנון pic.twitter.com/zrDBKw4IUz— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 19, 2024
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi için arabulucu olmak adına İsrail’e gitti. Blinken’ın bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu seyahat, ABD’nin iki tarafın da talepleri üzerine değiştirdiği ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi amacını taşıyor.
Blinken, İsrail’de yetkililerle görüştükten sonra Salı günü Mısır’a geçecek.Geçen hafta Katar’da yapılan toplantılar sırasında ABD müzakerelerin devam etmesi için ümitli olduklarını söylerken Hamas ilerleme fikrinin “bir illüzyondan ibaret” olduğunu belirtti.
Hamas’a göre en temel farklılıklardan biri ateşkes sağlandıktan sonra İsrail askerlerinin Gazze’den tamamen çekilip çekilmeyeceğine dair.Diğer yandan İsrail de müzakerelerin ilerlememesinden ötürü Hamas’ı suçladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ı “inatçı” olmakla suçlayarak Hamas üzerinde daha fazla baskının kurulması gerektiğini dile getirdi. Netanyahu, Hamas’ın Katar’daki görüşmelere temsilci bile yollamadığını öne sürdü.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.
Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail, sızdırılan belgerele göre, ABD'de yürüttüğü "lobicilik ve propaganda" faaliyetleri kapsamında, Yabancı Temsilci Kayıt Yasası'ndan (FARA) etkilenmemek için yasayı delmeye çalışıyor.
Araştırmacı gazeteci Lee Fang ve Jack Poulson ile The Guardian işbirliğinde hazırlanan habere göre, İsrail hükümeti ABD'deki propaganda faaliyetleri için FARA'dan kaçınmanın yolları arıyor.
ABD'de 1938'de çıkarılan ve halen aktif olarak uygulanan FARA, hem dış kaynaklı çıkarları temsil eden kişi veya kurumların faaliyetlerinin Adalet Bakanlığına düzenli şekilde bildirilip kamuoyuna açıklanmasını gerekli kılıyor hem de ülkedeki "yabancı etki" unsurlarının takip edilmesini sağlıyor.
ABD yönetimi, Adalet Bakanlığınca yabancı herhangi bir ülke veya tarafla bağlantılı olduğu bildirilen kişi ve kurumların ülke içindeki faaliyetlerini FARA ile izliyor.
Sızdırılan belgelere göre İsrail hükümeti, yabancı destekli lobi faaliyetlerini açıkça göstermeyi zorunlu kılan ABD yasası hakkında hukuki tavsiye talebinde bulundu. Bunun nedeninin de yasanın uygulanması halinde İsrail hükümetiyle koordinasyon halinde çalışan ABD'li gruplara zarar gelebilmesi olduğu ifade ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Londra'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına yönelik itirazını geri çekmesi nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmeyi reddettiği ileri sürüldü.
Kanal 13 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra'nın itirazını geri çekmesine öfkelenen Netanyahu, bölgeyi ziyaret eden Lammy ile İngiltere tarafının talebine rağmen görüşmedi.
İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında görüşme ayarlamak için birden fazla talepte bulunurken Başbakan, programlarının çakıştığı gerekçesiyle 16 Ağustos'ta görüşmeyi reddetti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna bakanlıktan verilen yazılı yanıtta, "Dışişleri Bakanı, 14 Temmuz'da, göreve geldikten sonraki ilk İsrail ziyaretinde Başbakan Netanyahu'yla görüşmüştü." ifadeleri kullanıldı.