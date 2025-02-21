Son dakika...İsrail'de peş peşe patlamalar! Netanyahu'dan operasyon talimatı: Giriş çıkışlar kapatıldı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamalarına ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan yorum geldi. ABD’nin Miami şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Witkoff, Trump’ın Gazze ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Trump’ın planının "Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia eden Witkoff, "Başkan, herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Bu, Filistinlileri yerinden etme planımızın olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Trump’ın Gazze sakinlerini düşündüğünü iddia eden Witkoff, "Örneğin, orada bir evde mi yaşamak istiyorlar, yoksa daha iyi bir yere yerleşme, iş, gelir ve finansal beklentilere sahip olma fırsatına sahip olmayı mı tercih ediyorlar?" dedi.
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev tüm otobüs, tren ve hafif raylı sistemlerde arama yapma emri verdi. Regev'in olay nedeniyle Fas ziyaretini yarıda kestiği bildirildi.Patlamaların ardından ülke çapındaki otobüs şoförlerine yola çıkmadan önce araçlarını aramaları emri verildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları artırma talimatı verdiği bildirildi.Katz, Filistinli direniş gruplarına yardım ettiğini öne sürdüğü bölge halkını da "Bölge sakinleri ağır bir bedel ödeyecek." diye tehdit etti.
תנועת הרכבת הקלה בגוש דן נעצרה לחלוטין לבדיקה ביטחונית | העדכונים מהפיצוצים בבת יםhttps://t.co/C6OYmZlas5 pic.twitter.com/1d3ebLXHXn— החדשות - N12 (@N12News) February 20, 2025
İsrail ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana gelmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine girişleri engellediğini duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bat-Yam'daki olaya ilişkin İsrail iç istihbarat servisi ve polis ile işbirliği halinde çalışma yürütüldüğü aktarıldı.İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların sürdüğü hatırlatılan açıklamada, istihbarat bulgularına dayalı olarak faaliyetlerin arttırılacağı belirtildi.
İsrail'in Israel Hayom gazetesi, adı açıklanmayan resmi İsrailli kaynaklara dayandırarak, İsrail ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiğini doğruladığını bildirdi.Saldırı ile ilgili İsrail ordusundan ya da Suriye makamlarından bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi.
Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
İsrail’in Bat Yam kentinde bulunan park halindeki otobüslerde yaşanan şüpheli patlamalar İsrail hükümetini alarma geçirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilâtı Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Polis Müdürü Daniel Levy ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi. Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria bölgesine yönelik operasyon talimatı verdiği belirtilen açıklamada, "Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne Yahudiye ve Samarya Bölgesi’ndeki terör merkezlerine karşı geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verdi. Başbakan ayrıca İsrail polisi ve Shin Bet'e İsrail şehirlerinde gerçekleşebilecek yeni saldırılara karşı önleyici faaliyetleri arttırma talimatı verdi" denildi.
Otobüslerde patlama meydana gelmişti
İsrail’in Bat Yam kentinde bulunan park halindeki 3 otobüste patlama meydana gelmiş, diğer 2 otobüste bulunan patlayıcı düzeneklerinin ise etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmazken, İsrail güvenlik kaynakları patlamaların "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu belirtmişti.