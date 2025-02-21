Son dakika...İsrail'de peş peşe patlamalar! Netanyahu'dan operasyon talimatı: Giriş çıkışlar kapatıldı

ABD Ortadoğu Temsilcisi Witkoff Trump’ın Gazze planının yanlış anlaşıldığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamalarına ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan yorum geldi. ABD’nin Miami şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Witkoff, Trump’ın Gazze ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Trump’ın planının "Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia eden Witkoff, "Başkan, herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Bu, Filistinlileri yerinden etme planımızın olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Trump’ın Gazze sakinlerini düşündüğünü iddia eden Witkoff, "Örneğin, orada bir evde mi yaşamak istiyorlar, yoksa daha iyi bir yere yerleşme, iş, gelir ve finansal beklentilere sahip olma fırsatına sahip olmayı mı tercih ediyorlar?" dedi.