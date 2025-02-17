Son dakika...İsrail'de ikinci aşama çatlağı! Netanyahu anlaşmayı engellemeye çalışıyor...

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Yerel basında yer alan haberde, adı açıklanmayan İsrail askerlerinin Gazze'de 80 yaşındaki bir adamı canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf ettiği belirtildi.Gazze'nin kuzeyinde yer alan Zeytun bölgesindeki olayda 80 yaşındaki Filistinli bir adam ve eşinin İsrail askerlerince evlerinde bulunduğu ifade edildi.İsrail askerlerinin bastonla yürüyen adamı boynuna patlayıcı bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçması halinde boynundaki patlayıcıyı infilak ettirmekle tehdit edildiği kaydedildi.
Yürümekte dahi zorlanan yaşlı adamın bölgedeki evlerde bubi tuzağı veya direniş gruplarından birilerinin olup olmadığını kontrol için İsrail askerlerince önden binalara gönderildiği aktarıldı.Canlı kalkan kullanılan adamın eşinin de İsrail askerlerince evlerinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.Olaya şahit olan ve adı açıklanmayan bir İsrail askeri, "Her eve bizden önce girdi, böylece eğer bubi tuzağı varsa bu tuzak bizim tarafımızdan değil de onun tarafından aktif hale gelecekti." dedi.
İsrail askerlerinin 8 saat boyunca bölgedeki evlere girerken canlı kalkan şeklinde kullandıktan sonra yaşlı adam ve eşinden Zeytun Mahallesi'nden ayrılarak güneye gitmelerini istedikleri ifade edildi.Ancak yaşlı adamı canlı kalkan olarak kullanan askerlerin bölgedeki diğer İsrail askerlerine yaşlı çiftin söz konusu bölgeden güneye geçmek için yola çıktığını bildirmediği aktarıldı.
Bölgedeki diğer İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi'nden ayrılmaya çalışan Filistinli yaşlı çifte ateş açtığı kaydedildi.Canlı kalkan olarak kullanılan 80 yaşındaki Filistinli ve eşinin sokakta vurularak yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin belirsizlik sürüyor. İsrail merkezli Ynet haber sitesinin müzakereler hakkında bilgi sahibi üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ateşekes anlaşmasının ikinci aşamasını engellemeye çalıştığı" iddia edildi. Habere göre İsrailli yetkili, "Ne zaman daha da alçalmanın imkansız olduğunu düşünseniz bunun mümkün olduğu ve bu insanların esirlerin hayatları pahasına siyasi hedeflerine ulaşmak için daha da alçalmaya istekli oldukları ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere en geç ilk aşamanın 16. günü olan 3 Şubat'ta başlanması gerektiğini ancak Netanyahu hükümetinin bunu ihlal ettiğini kaydeden İsrailli yetkili, hükümetin yaklaşımını değiştirmesi ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere derhal başlaması halinde bile, 2 Mart'taki ilk aşamanın sonuna kadar bu görüşmeleri bitirmek için yeterli zaman kalmadığını söyledi. Yetkili, "Netanyahu ve yandaşları kapana kısılmış durumda. Dış dünyada, siyaset dünyasının dışında ve İsrail'in dışında neler olup bittiği umurlarında değil. Bu nedenle Netanyahu bu tür müzakerelerin yapıldığını bile hemen inkar etmeye özen gösteriyor. Ancak Hamas'ı suçlamıyor çünkü suçlarsa bu İsrail'in ikinci aşama ile ilgili müzakereleri yürütmekle ilgilendiği anlamına gelir" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyondan ayrılarak hükümeti devirme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinenin onayından geçmeden başlamayacağı sözü verdiği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin bilgi verildi.Netanyahu'nun Smotrich'e ilk aşaması 2 Mart'ta sona erecek ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ancak kabinenin onay vermesi durumunda başlayacağı sözü verdiği aktarıldı.Bu yöndeki kararın daha önce Hamas ile ateşkesin onaylandığı kabine toplantısında alındığı kaydedildi.
Smotrich'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinede onaylanmasını koalisyon hükümetinde kalmanın bir şartı olarak talep ettiği ifade edildi.Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in 2 Mart'ta ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırıların başlamaması durumunda hükümetten ayrılarak iktidar koalisyonunu devirmekle tehdit ettiği belirtildi.
Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması sebebiyle diğer aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinden istifa etmişti.Ben-Gvir'in başını çektiği Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla, Netanyahu hükümetinin İsrail Meclisi'ndeki sandalye sayısı 62'ye düşmüştü.Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyelik mecliste en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.Ben-Gvir'in ardından mecliste 7 milletvekili bulunan Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in de ayrılması durumunda Netanyahu koalisyonu yeterli milletvekili sayısını kaybediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında değerlendirmeler yaptı.Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden itibaren İsrail'e ilk resmi ziyaretini yapan Rubio, "Eğer Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli ve daha iyi bir yer olurdu." ifadelerini kullandı.Rubio, Trump yönetiminin İsrail'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Huraseddin (Had) örgütünün üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisinin öldürüldüğünü bildirdi.
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "15 Şubat'ta CENTCOM kuvvetleri, kuzeybatı Suriye'de El Kaide'ye bağlı Huraseddin terör örgütünün üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisini hedef aldıkları ve öldürdükleri hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Hava saldırısının, CENTCOM'un "teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına, sivillere ve askeri personele karşı bölge genelinde ve ötesinde saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme yönündeki süregelen kararlılığının parçası" olduğu vurgulandı.Açıklamada, CENTCOM'un ABD ve müttefik personeline saldırmayı planlayan gruplara karşı mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.
Gazze'deki hükümet, son iki günde bölgeye giriş yapan insani yardım yüklü tırların sayısının, belirlenen rakamın yüzde 30'unu geçmediğini duyurdu.Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, "Son iki günde Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırların sayısı, belirlenen rakamın yüzde 30'unu geçmedi." ifadesine yer verildi.
Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in gerekli insani yardımın bölgeye girmesine izin vermekten kaçındığını ve bu nedenle ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtmişti.
Hamas ile İsrail arasında varılan 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ne günlük 600 yardım tırının girmesi gerekiyor.