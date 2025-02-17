Son dakika...İsrail'de ikinci aşama çatlağı! Netanyahu anlaşmayı engellemeye çalışıyor...

İsrail medyası: Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını engellemeye çalışıyor

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin belirsizlik sürüyor. İsrail merkezli Ynet haber sitesinin müzakereler hakkında bilgi sahibi üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ateşekes anlaşmasının ikinci aşamasını engellemeye çalıştığı" iddia edildi. Habere göre İsrailli yetkili, "Ne zaman daha da alçalmanın imkansız olduğunu düşünseniz bunun mümkün olduğu ve bu insanların esirlerin hayatları pahasına siyasi hedeflerine ulaşmak için daha da alçalmaya istekli oldukları ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.



Anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere en geç ilk aşamanın 16. günü olan 3 Şubat'ta başlanması gerektiğini ancak Netanyahu hükümetinin bunu ihlal ettiğini kaydeden İsrailli yetkili, hükümetin yaklaşımını değiştirmesi ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere derhal başlaması halinde bile, 2 Mart'taki ilk aşamanın sonuna kadar bu görüşmeleri bitirmek için yeterli zaman kalmadığını söyledi. Yetkili, "Netanyahu ve yandaşları kapana kısılmış durumda. Dış dünyada, siyaset dünyasının dışında ve İsrail'in dışında neler olup bittiği umurlarında değil. Bu nedenle Netanyahu bu tür müzakerelerin yapıldığını bile hemen inkar etmeye özen gösteriyor. Ancak Hamas'ı suçlamıyor çünkü suçlarsa bu İsrail'in ikinci aşama ile ilgili müzakereleri yürütmekle ilgilendiği anlamına gelir" dedi.