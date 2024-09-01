Son dakika... İsrail'de deprem etkisi yaratan gelişme: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek!

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ordunun 6 İsrailli esirin cenazesini bulmasının ardından Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesinden çıkan karara ilişkin itirazına yer verildi.Buna göre, Philadelpi Koridoru'ndaki işgalin sürdürülmesine ilişkin verilen karardan dönülmesi için İsrail Güvenlik Kabinesi'ni "derhal" toplanmaya çağıran Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için adım atılması gerektiğini belirtti.
İsrail basını, 29 Ağustos'ta yapılan kabine toplantısında sekiz bakanın İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail işgalinin sürdürülmesine ilişkin lehte oy kullandığını, Gallant'ın ise söz konusu karara karşı çıktığını aktardı.Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde "İsrail'in elini kolunu bağlayacağını" öne sürmüştü.İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin İsrailli esirlere ait olduğu belirtilen 6 ceset bulduğu duyurulmuştu.
Gazze'de altı esirin ölü bulunmasının ardından onlarca İsrailli protestocu bu sabah esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma talep ederek sokaklara çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli esirlerin yüzlerinin bulunduğu pankartları taşıyan göstericiler Rehovot'taki önemli bir kavşağı kapattı. Protestocular İsrail polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
חוסמים את הרצל רחובות pic.twitter.com/CAderQFUfH— Ayelet Dayan (@AyeletDayan) September 1, 2024
İsrail Ordusu'nun Gazze'de çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurması İsrail'de deprem etkisi yarattı. Ordu ilk başta bulunan cansız bedenlerin kimliklerini açıklamadı ancak hem İsrail medyası hem de ABD medyası bunlardan altısının rehinelere ait olduğunu duyurdu. Bu sabah gelen son bilgilere göre rehinelerin isimleri Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino.
Rehinelerin ölüm haberi İsrail gündemine bomba gibi düştü. Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasının önüne geçmekle suçlayan aileleri kitlesel protesto çağrısında bulundular. Kaçırılan kişilerin yakınlarını temsil eden Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından itibaren ülke titreyecek. Halkı ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" denildi. Netanyahu'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. İngiliz Guardian gazetesine göre Gazze'de hala 101 rehine var.
Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır." fadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çok sayıda ceset bulduğunu duyurdu ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin çok sayıda ceset bulduğu ifade edildi. Açıklamada, şu aşamada, İsrail güçlerini bölgede halen aktif olduğu, cesetlerin bulunması ve kimliklerinin incelenmesi çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Bu işlemlerin birkaç saat sürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, cesetlerin nerede bulunduğuna ve sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.Ancak İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ordunun Gazze'de 6 İsrailli esirin cesedini bulduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ilinde çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayacağını ve 4 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.
DSÖ'nün X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Deyr el-Belah'ta bir günlükten 10 yaşına kadar olan çocuklara yönelik acil çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayarak 4 Eylül'e kadar süreceği ve aşının bu tarihlerde her gün yerel saatle 07.30'dan 14.00'e kadar yapılacağı kaydedildi.
Çocuklar daha önce aşı olmuş olsa bile acil dozu almak ve virüsten korunmak için onların en yakın aşı noktasına getirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşının ücretsiz yapılacağı ve güvenli olduğu vurgulandı.
İsrail’de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv’de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi. Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için “Suçlusun”, “Doğrudan hapse gir” pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.
Öte yandan protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı.