Son dakika... İsrail'de deprem etkisi yaratan gelişme: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek!

İsrail'de deprem etkisi yarattı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

İsrail Ordusu'nun Gazze'de çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurması İsrail'de deprem etkisi yarattı. Ordu ilk başta bulunan cansız bedenlerin kimliklerini açıklamadı ancak hem İsrail medyası hem de ABD medyası bunlardan altısının rehinelere ait olduğunu duyurdu. Bu sabah gelen son bilgilere göre rehinelerin isimleri Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino.



Rehinelerin ölüm haberi İsrail gündemine bomba gibi düştü. Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasının önüne geçmekle suçlayan aileleri kitlesel protesto çağrısında bulundular. Kaçırılan kişilerin yakınlarını temsil eden Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından itibaren ülke titreyecek. Halkı ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" denildi. Netanyahu'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. İngiliz Guardian gazetesine göre Gazze'de hala 101 rehine var.





