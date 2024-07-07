Son dakika...İsrail'de ateşkes çatlağı! Netanyahu ve Gallant arasında restleşme: Başbakan sen değilsin...

İsrail'de ateşkes çatlağı! Netanyahu ve Gallant arasında retleşme

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki devam eden gerginlik, rehinelerin serbest bırakılması konusunda olası ilerlemeler kaydedilmesiyle birlikte son günlerde daha da tırmandı. Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak savunma toplantısına Gallant'ın başkanlık etmesini engellediği ve ona "başbakan sen değilsin" dediği iddia edildi.



Channel 12'ye göre, Gallant son günlerde müzakerelerin durumunu görüşmek üzere Barnea ve Shin Bet Direktörü Ronen Bar ile bir toplantı yapmayı planlamıştı. Görünüşe göre kenara itildiğini hisseden Netanyahu, Gallant'a böyle bir toplantıya liderlik edecek kişinin kendisi olacağını söyledi.



Başbakan'ın bu hamlesine sert tepki gösteren Gallant, bunun güvenlik teşkilatının görüşmelere hazırlanmasını zorlaştırdığını belirterek, Netanyahu liderliğindeki toplantıya katılmayacağını söyledi.



Channel 12'ye konuşan kaynaklar Gallant'ın "otoriteyi kabul etmekte zorlandığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Netanyahu ve Gallant'ın Hamas'ın sunduğu yeni öneri konusunda farklı görüşlere sahip. Gallant'ın İsrail'in bir anlaşma üzerinde ilerlemesi gerektiğine inanırken, Netanyahu ise Hamas'ın son teklifinin İsrail'in kabul edemeyeceği talepler içerdiğini düşünüyor.



Amerikan AP Ajansı’na konuşan bir Hamaslı ve Mısırlı yetkiliye göre, Hamas ile İsrail arasında Gazze’de ateşkes ve rehine takası müzakereleri sürerken Filistinli örgüt ‘kalıcı ateşkes’ şartından vazgeçerek kademeli ateşkes öngören plana ön onay verdi.