Son dakika...İsrail'de ateşkes çatlağı! Netanyahu ve Gallant arasında restleşme: Başbakan sen değilsin...

Güncelleme Tarihi:
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze'nin çeşitli yerlerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Meyna bölgesinde Ebu Husayra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu en az 3 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı. Enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir evi bombalaması sonucu enkaz altından 6 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralılar ise kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları da şiddetli hava ve kara saldırılarına sahne oldu. Saldırıda ölen ve yaralananlar kentteki Avde Hastanesine nakledildi.
İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Zevaide bölgesinde Cevade ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.
Saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölü ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.
İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki devam eden gerginlik, rehinelerin serbest bırakılması konusunda olası ilerlemeler kaydedilmesiyle birlikte son günlerde daha da tırmandı. Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak savunma toplantısına Gallant'ın başkanlık etmesini engellediği ve ona "başbakan sen değilsin" dediği iddia edildi.
Channel 12'ye göre, Gallant son günlerde müzakerelerin durumunu görüşmek üzere Barnea ve Shin Bet Direktörü Ronen Bar ile bir toplantı yapmayı planlamıştı. Görünüşe göre kenara itildiğini hisseden Netanyahu, Gallant'a böyle bir toplantıya liderlik edecek kişinin kendisi olacağını söyledi.
Başbakan'ın bu hamlesine sert tepki gösteren Gallant, bunun güvenlik teşkilatının görüşmelere hazırlanmasını zorlaştırdığını belirterek, Netanyahu liderliğindeki toplantıya katılmayacağını söyledi.
Channel 12'ye konuşan kaynaklar Gallant'ın "otoriteyi kabul etmekte zorlandığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Netanyahu ve Gallant'ın Hamas'ın sunduğu yeni öneri konusunda farklı görüşlere sahip. Gallant'ın İsrail'in bir anlaşma üzerinde ilerlemesi gerektiğine inanırken, Netanyahu ise Hamas'ın son teklifinin İsrail'in kabul edemeyeceği talepler içerdiğini düşünüyor.
Amerikan AP Ajansı’na konuşan bir Hamaslı ve Mısırlı yetkiliye göre, Hamas ile İsrail arasında Gazze’de ateşkes ve rehine takası müzakereleri sürerken Filistinli örgüt ‘kalıcı ateşkes’ şartından vazgeçerek kademeli ateşkes öngören plana ön onay verdi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Yaroun ve Marun el-Ras kasabalarının çevresindeki bölgeleri hedef alan topçu saldırıları düzenlediği bildirildi. Al Jazeera ayrıca Refah kentinin batısında da İsrail tanklarından yoğun topçu ateşi ve silah ateşi açıldığını duyurdu.
İsrail'de, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, müzakerelerde Hamas'ın kabul ettiği bir ateşkes taslağının olduğu tabloda, bu hafta da geniş katılım ve olaylarla devam etti.
On binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, heyetin Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün sağlanması amacıyla müzakerelere devam etmek üzere 8 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği ifade edildi.
Başka bir İsrail heyetinin de aynı gün Mısır'a giderek görüşmeler yapacağı bilgisine de yer verilen haberde, görüşmelere, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mossad Direktörü David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in katılacağı kaydedildi.
İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmüştü.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.