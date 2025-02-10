Son dakika... İsrail ve Mısır arasında ipler gerildi! Çok sert açıklamalar...

Mısır'dan Netanyahu'ya sert tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.Kahire, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’nın yönetimiyle ilgili açıklamalarını sert bir şekilde kınadı ve bu iddiaların, Tel Aviv’in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.Mısır, Netanyahu’nun bu açıklamalarını "kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirerek, Mısır'ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden itibaren, bölgeye acil insani yardım sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini" belirtti.Bakanlık ayrıca, Filistin halkının zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulayarak, "Mısır, Filistinlilerin zorla Mısır, Ürdün veya Suudi Arabistan’a sürgün edilmesine yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.Açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının topraklarına bağlılığının desteklendiği belirtilerek, Filistinlilerin meşru davalarına sahip çıkmaya devam ettiği ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyi reddettikleri ifade edildi..



Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.