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Son dakika... İsrail ve Mısır arasında ipler gerildi! Çok sert açıklamalar...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika... İsrail ve Mısır arasında ipler gerildi Çok sert açıklamalar...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 08:28

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planını "devrimci" şeklinde nitelendirirken Mısır’ın, Filistinlilerin Gazze'den kendi rızalarıyla ayrılmasını engellediğini iddia etti. Kahire, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını kınadı ve bu iddiaların, Tel Aviv’in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti

Mısır'dan Netanyahu'ya sert tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.Kahire, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’nın yönetimiyle ilgili açıklamalarını sert bir şekilde kınadı ve bu iddiaların, Tel Aviv’in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.Mısır, Netanyahu’nun bu açıklamalarını "kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirerek, Mısır'ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden itibaren, bölgeye acil insani yardım sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini" belirtti.Bakanlık ayrıca, Filistin halkının zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulayarak, "Mısır, Filistinlilerin zorla Mısır, Ürdün veya Suudi Arabistan’a sürgün edilmesine yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.Açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının topraklarına bağlılığının desteklendiği belirtilerek, Filistinlilerin meşru davalarına sahip çıkmaya devam ettiği ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyi reddettikleri ifade edildi..

Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

ABD'de milyonların izlediği "Süper Bowl"da Gazze protestosu
ABDde milyonların izlediği Süper Bowlda Gazze protestosu

ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" karşılaşmasının devre arasındaki gösteride dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir kişi, "Süper Bowl" müsabakasının devre arasında rapçi Kendrick Lamar'ın sahne aldığı sırada dansçıların arasına girdi.Elinde Sudan ve Filistin bayrağı olan kişi Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.Durum fark edilince güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak kişiyi saha dışına çıkardı.

Netanyahu Mısır’ın Filistinlilerin Gazze'den çıkışını engellediğini iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, Mısır’ın, Filistinlilerin Gazze'den kendi rızalarıyla ayrılmasını engellediğini iddia etti.Netanyahu, ABD’nin Fox News kanalına verdiği röportajında, Gazze’deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023’ten önce bile çok sayıda Filistinlinin Gazze’den ayrılmak için kendisine talepte bulunduğunu öne sürdü.

Netanyahu, "Herkes Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlıyor. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü buradaki insanlar buradan ayrılamıyor. Böyle bir seçenekleri yok. Mısır, onların Gazze’den çıkmasına izin vermiyor. Eğer onlara bir seçenek sunulursa, ayrılacaklardır." iddiasında bulundu.

Netanyahu, Gazze’deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, ancak sınır kapısındaki görevlilerin rüşvet aldığını, sadece zenginlerin Gazze’den çıkabildiğini, diğerlerinin ise içeride kaldığını ileri sürdü.Filistinlilerin Gazze’den geçici bir süreliğine bile olsa çıkarılması fikrini desteklediğini belirten İsrail Başbakanı, Bunun Hamas’ı yok etmek ve Gazze’yi yeniden inşa etmek için gerekli olduğunu savundu

Netanyahu'dan, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına "devrimci" nitelendirmesi
Netanyahudan, Trumpın Gazzede etnik temizlik planına devrimci nitelendirmesi

ABD'ye yaptığı ziyareti tamamlayan ve dün ülkesine dönen Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Trump ve üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirtti.Netanyahu'nun, savaşta başarılar elde ettiklerini öne sürerken bu başarıların ne olduğu hakkında detay vermemesi dikkati çekti.Birkaç ay önce hayal bile edemeyecekleri imkan ve fırsatlara sahip olduklarını ileri süren Netanyahu, attığı adımlardan ABD Başkanı Trump'ın çok etkilendiğini iddia etti.

Netanyahu, "Hamas'ın ortadan kaldırılması, esirlerin geri dönmesi, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmaması, kuzeyde ve güneyde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin geri dönmesi ve İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi" konularında Trump ile mutabık kaldıklarını savundu.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "devrimci ve yaratıcı" olarak niteleyen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını savundu.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi
İsrail, ateşkese rağmen Lübnanın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu.Adraee, saldırı yapılan bölgede Hizbullah'a ait bir tünelin bulunduğunu iddia ederek, tünelden saldırı "techizatının taşındığını" savundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Bekaa'da bulunan Kaldus-Seba'da bir bölgeyi, ez-Zekbe'de bir kurum binasını ve Sıhlet el-Ma beldesinde bir evi hedef aldığını açıkladı.Saldırılara dair henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

Bir skandal çıkış da İsrail Enerji Bakanı Cohen'den....
Bir skandal çıkış da İsrail Enerji Bakanı Cohenden....

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarını tekrarlayarak, “Kim Filistin devleti kurmak istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın.” dedi.

İsrail Ordu Radyosu, Cohen’in, Netanyahu’nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin söylemine benzer açıklamalarına yer verdi.

Cohen, “Kim Filistin devletinin kurulmasını istiyorsa, bunu kendi topraklarında kurabilir. Buna karşı çıkmayacağız. Geniş bir alana yayılmış Arap ülkeleri var ve buralarda Filistin devleti kurmak mümkün.” ifadelerini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMısır'dan Netanyahu'ya sert tepki
timelineABD'de milyonların izlediği "Süper Bowl"da Gazze protestosu
timelineNetanyahu Mısır’ın Filistinlilerin Gazze'den çıkışını engellediğini iddia etti
timelineNetanyahu'dan, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına "devrimci" nitelendirmesi
timelineİsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi
timelineBir skandal çıkış da İsrail Enerji Bakanı Cohen'den....
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#İsrail#Hamas#Gazze

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