Son dakika... İsrail ve Hizbullah sinyali verdi: Yeni savaş kapıda! Lübnan'da bir saldırı daha: Üst düzey isim öldürüldü

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İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edildi. Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar’ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen “Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan” önerge 68’e karşı 9 oyla mecliste kabul edildi. Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verildi. İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü yarın duyuracak.Divan, yarın açıklayacağı danışma görüşünde İsrail’in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ilhak uygulamaları, Doğu Kudüs’ün statüsünü değiştirme çabaları, apartheid ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığı, bunların başta İsrail olmak üzere tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından doğuracağı sonuçlar hakkında kanaatini açıklayacak.
Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından halka açık oturumda okunacak danışma görüşünde, İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuka aykırı olduğu, İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal ettiği, Kudüs’ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğu, Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı uygulamaların hak ihlali teşkil ettiğinin teyit edilmesi bekleniyor.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşan Ben-Gvir, "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın, teslim olmadan geri getirilmesi için İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söyledi.
Aşırı sağcı Ben-Gvir, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun baskılara boyun eğmeden zafere ilerlemesi ve askeri baskıyı artırması için dua ettiğini" dile getirdi.
İsrail polisi, Ben-Gvir'in baskını boyunca Mescid-i Aksa'nın kapısını kapatarak Filistinlilerin ve Müslümanların Harem- Şerif'e girişini engelledi.
İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'e baskında Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesini savunan Tapınak Hareketi'nden isimler de katıldı.
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 286. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Zevayide bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camii'ni hedef aldığı saldırıda en az bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, 4 çocuk ise kayboldu. Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralılar Avde Hastanesi'ne nakledildi.
İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine hava saldırıları düzenledi, İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerini bombaladı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklama ile Lübnan’daki sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde İsrail’de daha önce hedef alınmayan noktaları vuracaklarını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Hizbullah ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." dedi
Al Jazeera, bugün İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa ilinin doğusunda bir araca düzenlediği drone saldırısında El-Cemaa el-İslamiyye grubuna mensup bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.Lübnan medyasında yer alan haberlerde saldırıda hayatını kaybeden kişinin grubun üst düzey komutanlarından biri olduğu vurgulanırken, İsrail Kan televizyonu komutanın adının 'Mahmud Muhammed Cebbare'' olduğunu duyurdu.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi. Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
תקיפה ישראלית הבוקר לעבר רכב במרכז בקעת הלבנון. ההרוג - מוחמד ג'בארה, איש ארגון אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה האסלאמיסטי שלוקח חלק בלחימה נגד ישראל pic.twitter.com/X5VRVLTdEw— roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 18, 2024
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, Gazze'deki korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzenin çökme noktasına geldiğini belirterek, BMGK'nin görevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Yıldız, gıda, su, elektrik ve tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaçlara erişimin çok kısıtlı olduğunu ifade etti.Büyükelçi Yıldız, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğunu, mülteci kampları, okullar ve insani yardım çalışanlarının hedef alındığını dile getirdi.
İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği El-Mevasi'ye de saldırdığının altını çizen Yıldız, toplu mezarlar bulunduğunu ve Gazze'de insani yardımın bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik fiziksel ve siyasi saldırıların sürdüğünü kaydetti.
Yıldız, "Ateşkes sağlanmazsa daha önce görülmemiş düzeyde bir facia kaçınılmaz olur." vurgusunda bulundu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bint Cubeyl'deki Aytarun beldesinde Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi. Mercaiyun'daki Rab Selasin beldesinde de Hizbullah'a ait füze fırlatma rampasının vurulduğu kaydedildi.Lübnan medyasında yer alan haberlerde de İsrail ordusunun güneydeki Aytarun ile Taybe beldelerine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği aktarıldı.Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada Refah Sınır Kapısı’nın İsrail saldırısı sonucu kapanmasının üzerinden 72 gün geçtiği, bu süre boyunca yaralı ve hastaların yurt dışında tedavi imkanından mahrum kaldığı belirtildi.
Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla Gazze Şeridi dışında tedavi olamadığı için vefat eden Filistinlilerin sayısının 292'ye yükseldiği kaydedildi.
Gazze Şeridi dışına tedavi amacıyla çıkması gereken yaralı ve hasta sayısının 3 bin 500'den fazla olduğu ifade edilen açıklamada, bu kişilerin bir an önce tedavi için yurt dışına çıkması gerektiği aktarıldı.
ABD, Gazze açıklarına kurulan iskeleyi faaliyete geçmesinden 2 ay sonra bölgeden taşıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Koramiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "İskeleyi içeren deniz takviyesi görevi tamamlandı, dolayısıyla artık iskeleyi kullanmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
ABD tarafından 230 milyon dolarlık bir maliyetle kurulan iskele, faaliyete geçtiği Mayıs ayından bu yana Gazze kıyısındaki depolama alanına 8 bin 100 metrik ton yardım getirmişti. Kötü hava şartları nedeniyle birçok kez taşınan 370 metre uzunluğundaki yüzer iskele şu anda İsrail’in Aşdod limanında bulunuyor.