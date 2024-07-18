Son dakika... İsrail ve Hizbullah sinyali verdi: Yeni savaş kapıda! Lübnan'da bir saldırı daha: Üst düzey isim öldürüldü

El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare İsrail saldırısında öldürüldü

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklama ile Lübnan’daki sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde İsrail’de daha önce hedef alınmayan noktaları vuracaklarını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Hizbullah ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." dedi



Al Jazeera, bugün İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa ilinin doğusunda bir araca düzenlediği drone saldırısında El-Cemaa el-İslamiyye grubuna mensup bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.Lübnan medyasında yer alan haberlerde saldırıda hayatını kaybeden kişinin grubun üst düzey komutanlarından biri olduğu vurgulanırken, İsrail Kan televizyonu komutanın adının 'Mahmud Muhammed Cebbare'' olduğunu duyurdu.



Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin doğusundaki Bekaa vilayetinde yer alan Gaze beldesini hedef aldığı belirtildi. Saldırının hedefinde bir aracın olduğu aktarılan haberde, Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'nin liderlerinden Ebu Mahmud Muhammed Cebbare'nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.



