Son dakika...İsrail ve Hizbullah hesaplaşma savaşına girdi: Yarım saat içinde 80'den fazla saldırı...

Peş peşe itidal çağrıları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres CNN’e yaptığı açıklamada “Lübnan’ın bir diğer Gazze’ye dönüşme ihtimalinden korktuğunu” söyledi.BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert de Orta Doğu’nun “facianın eşiğinde olduğunu” belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’ın “daha geniş kapsamlı bir savaşın çıkmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.AB de “aşırı” kaygılı olduğunu belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy “derhal ateşkes” çağrısı yaptı.



Batı medyasında yer alan analizlere göre iki taraf da ucu açık bir hesaplaşma savaşına girdi. İsrail savaş uçakları Güney Lübnan'a yaklaşık bir yıldır en yoğun bombardımanı gerçekleştirirken, Hizbullah da Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail'e en derin roket saldırılarını düzenledi.