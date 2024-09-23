Son dakika...İsrail ve Hizbullah hesaplaşma savaşına girdi: Yarım saat içinde 80'den fazla saldırı...

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İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğunu duyurdu.İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığı belirtildi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.
Lübnan medyası, İsrail'in güney Lübnan'ın yanı sıra ülkenin iç kesimlerindeki Bekaa Vadisi'ne de büyük hava saldırıları düzenlediğini yazdı. Lübnan'ın El Mayadin televizyonu Bekaa'ya bağlı Hermel, Zbud ve Harbata kasabalarının saldırıya uğradığını, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerinin de bombalandığını bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a yönelik kapsamlı saldırılar düzenlediğini ve ayrıntıları daha sonra duyuracağını açıkladı.
YARIM SAAT İÇİNDE 80'DEN FAZLA SALDIRI
Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye vilayetinde sadece yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستـ هدف منطقة بعلبك https://t.co/uVpdnG7E5K pic.twitter.com/WKCJavdvCB— Ali Bk (@Bk_Hanas) September 23, 2024
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etti.Hizbullah’ın İsrail’e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah’ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulundu.Adraee, bunun “sivil halkın güvenliği için” son çağrı olduğuna dikkati çekerek, İsrail’in söz konusu yapıları yıkacağı tehdidinde bulundu.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari de sınır köylerindeki Lübnanlı sivillere çağrıda bulunarak "Lübnan'daki köylerin tüm sakinlerine sesleniyorum, yakın gelecekte Lübnan'daki hedeflerini vuracağız. Hizbullah'ın silah sakladığı mülklerin yakınında veya evlerin içinde bulunan herkesi derhal uzaklaşmaya çağırıyoruz." dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres CNN’e yaptığı açıklamada “Lübnan’ın bir diğer Gazze’ye dönüşme ihtimalinden korktuğunu” söyledi.BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert de Orta Doğu’nun “facianın eşiğinde olduğunu” belirtti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’ın “daha geniş kapsamlı bir savaşın çıkmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.AB de “aşırı” kaygılı olduğunu belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy “derhal ateşkes” çağrısı yaptı.
Batı medyasında yer alan analizlere göre iki taraf da ucu açık bir hesaplaşma savaşına girdi. İsrail savaş uçakları Güney Lübnan'a yaklaşık bir yıldır en yoğun bombardımanı gerçekleştirirken, Hizbullah da Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail'e en derin roket saldırılarını düzenledi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
ABD Başkanı Biden, evinin bulunduğu Delaware eyaletinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin endişeli olup olmadığı sorulan Biden, "Evet endişeliyim. Bölgede daha büyük bir savaşın patlak vermesini engellemek için her şeyi yapıyoruz. Bu konuda halen uğraşıyoruz." dedi.
İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi. Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi.
"Irak'ta İslami Direniş"ten yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının İHA kullanılarak düzenlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunun gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğu ifade edildi.Ayrıca İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği aktarıldı."Irak'ta İslami Direniş" gün içerisinde, Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üsse saldırı düzenlediğini açıklamıştı.