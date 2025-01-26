Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes çıkmaza girdi: İsrail'in baskınları ve saldırıları sürüyor... Gazze'nin kuzeyine geçişini yasakladı!

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İsrail'in sık sık "çerçeve" olarak adlandırdığı kırılgan yapıdaki ateşkes anlaşması, İsrail'in Hamas'ı bir rehineyi serbest bırakmamakla suçlamasıyla çıkmaza girdi.
CNN International'da yer alan habere göre, İsrail'in serbest bırakılması gerektiğini söylediği 29 yaşındaki Arbel Yehud'un serbest bırakılan dört kadın arasında yer almaması gerilimi tırmandırdı.
Bu konuda Hamas'ı suçlayan İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'nu geçerek Gazze'nin kuzeyine gitmek isteyen sivillere izin vermedi. İsrail ordusu ayrıca, İsrail hapishanelerinden evlerine dönen Gazzelilere ateş açtı.
ARBEL YEHUD NEREDE?
Hamas'ın yanı sıra Gazze Şeridi'nde yer alan İslami Cihad, Arbel Yehud'un Hamas'ın elinde olduğunu ve "üzerinde anlaşmaya varılan esir takası anlaşmasının şartları uyarınca serbest bırakılacağını” söyledi.
Eski İsrailli rehine müzakerecisi Gershon Baskin, CNN'e yaptığı açıklamada Yehud'a işaret ederek Hamas'ın “hiçbir şeyi bedavaya vermeyeceğini” ifade etti.
Baskin, Yehud'un serbest kalması konusunda Hamas'ı ikna etme sürecinin İsrail'in Gazze'nin kuzeyine geçişe izin vermemesinin baltaladığını vurguladı.
İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizi, zaten kırılgan olan ateşkes anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerini doğurdu.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilen 70 Filistinli esirin Mısır’a geçtiğini ve diğer ülkelere transferleri için gerekli düzenlemeleri tamamlamak üzere Kahire'de birkaç gün geçireceklerini söyledi.
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Filistinli Esirler Heyeti Başkanı Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen esirlerin tamamının müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış erkeklerden oluştuğunu ve seyahat belgelerinin hazırlandığını belirtti.
Faris, esirlerin birkaç gün boyunca Kahire'deki bir otelde ağırlanacağını, kendilerine her türlü hizmetin verileceğini, ardından son varış yerlerinin belirlenmesinden önce onurlandırılmaları için sade bir kutlama düzenleneceğini anlattı.
Esirlerin bir dizi ülkeye gitmesi beklendiğini ve ayrıntıların, düzenlemeler tamamlandıktan sonra netleşeceğine işaret eden Faris, Mısır ve Katar'ın ateşkes anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.
Kaddura Faris, “Mısırlı yetkililer esirleri aldı. İki otobüsle Kahire'ye nakledildiler. Şu anda Kahire'deki geçici ikametleri sırasında, bir sonraki varış yerlerine transferleri için gerekli tüm güvenlik ve lojistik düzenlemeleri ve prosedürleri yapılıyor.” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'ın Pentagon'a, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İsrail'e 1 tonluk bomba tedarik etme konusunda uygulanan kısıtlamanın kaldırması talimatını verdiği iddia edildi.
Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail hükümetinin Pentagon tarafından cuma günü, 1 tonluk bomba gönderilmesi konusundaki değişiklik hakkında bilgilendirildiği belirtildi.
Yetkililer, 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenip ileriki günlerde İsrail'e teslim edileceğini bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kenti yakınlarındaki Muselles Şuheda köyünde İsrail askerlerinin başından vurarak ağır yaraladığı 2,5 yaşındaki Leyla Muhammed Eymen el-Hatib isimli Filistinli bebeğin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin Muselles Şuheda köyünde İsrail güçlerince gerçek mermiyle elinden vurulan ve kafasına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan bir kadını hastaneye naklettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail askerlerinin köyde bir evi kuşattığı ve hoparlörlerden evin boşaltılması yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi.
Haberde, İsrail ordusunun köye askeri birlikler takviye ettiği ve çatışmaların başlaması üzerine köye ve kuşatma altındaki evin çevresine keskin nişancılar konuşlandırdığı aktarıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda bir genci vurarak öldürdüğü belirtildi.
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da toplanan yüzlerce İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, İsrail hükümetinden ateşkese bağlı kalmasını, savaşı sonlandırmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek gösteri düzenledi.
Ellerinde saldırıların sona ermesini talep eden pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
Hamas ile İsrail arasından sağlanan anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirlerden Nasır Bedevi, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evine ulaştı. Bedevi, burada çok sayıda Filistinli tarafından karşılandı.
En ciddi suçlardan hüküm giyen ve bu nedenle sınır dışı edilen 70 Filistinli mahkum, Mısır'a ulaştı. Sevdikleriyle telefon üzerinden iletişime geçen Filistinliler, diz çöküp, secde etti. Mısırlı yetkililer, Filistinlilerin başkent Kahire'ye nakledileceğini açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 2. esir takası da gerçekleştirildi. İsrail, 4 esire karşılık 200 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Filistinli mahkumlardan 16'sı Gazze Şeridi'ne ulaştı. Kerem Şalom sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne konvoylarla giriş yapan Filistinli mahkumlar, sevinç gösterileri eşliğinde sağlık kontrolü için güneydeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne getirildi. Mahkumlar tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı.