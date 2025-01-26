Son dakika: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes çıkmaza girdi: İsrail'in baskınları ve saldırıları sürüyor... Gazze'nin kuzeyine geçişini yasakladı!

FKÖ: Sınır dışı edilen esirler varış yerlerini ayarlamak için bir süre Kahire'de kalacak

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilen 70 Filistinli esirin Mısır’a geçtiğini ve diğer ülkelere transferleri için gerekli düzenlemeleri tamamlamak üzere Kahire'de birkaç gün geçireceklerini söyledi.



Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Filistinli Esirler Heyeti Başkanı Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen esirlerin tamamının müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış erkeklerden oluştuğunu ve seyahat belgelerinin hazırlandığını belirtti.



Faris, esirlerin birkaç gün boyunca Kahire'deki bir otelde ağırlanacağını, kendilerine her türlü hizmetin verileceğini, ardından son varış yerlerinin belirlenmesinden önce onurlandırılmaları için sade bir kutlama düzenleneceğini anlattı.



Esirlerin bir dizi ülkeye gitmesi beklendiğini ve ayrıntıların, düzenlemeler tamamlandıktan sonra netleşeceğine işaret eden Faris, Mısır ve Katar'ın ateşkes anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.



Kaddura Faris, “Mısırlı yetkililer esirleri aldı. İki otobüsle Kahire'ye nakledildiler. Şu anda Kahire'deki geçici ikametleri sırasında, bir sonraki varış yerlerine transferleri için gerekli tüm güvenlik ve lojistik düzenlemeleri ve prosedürleri yapılıyor.” ifadelerini kullandı.