SON DAKİKA... İsrail vakit kaybetmedi: Çekmecedeki plan! Esad devrildikten birkaç saat sonra düğmeye bastılar

Çekmecedeki plan: İsrail yıllar öncesinden hazırdı

Uzmanlar, İsrail'in bu hafta Suriye genelinde gerçekleştirdiği yüzlerce saldırının, tarihindeki en büyük operasyonlardan biri olduğunu ve komşusunun askeri yeteneklerine büyük bir darbe vurduğunu söylüyor. ABD'li Washington Post gazetesindeki "İsrail, Suriye'nin askeri varlıklarını yok etmek için güç boşluğunu nasıl kullandı?" başlıklı habere göre savaş planları yıllar öncesinden hazırdı ve Esad rejimi düştüğünde İsrail harekete geçmek için hiç vakit kaybetmedi.



İsrailli bakan ve güvenlik kabinesi üyesi Avi Dichter amaçlarının "sahada gerçekleri ortaya çıkarmak" olduğunu söylerken, güvenlik müzakereleri hakkında bilgi sahibi, İsrail ordusunda kıdemli eski bir istihbarat görevlisi olan Miri Eisin, İsrail istihbaratının uzun yıllardır Suriye güçlerinin, İranlı personelin ve Hizbullah savaşçılarının hareketlerini katalogladığını iddia ederek "İbranice'de buna çekmecedeki plan diyoruz" dedi.



"Esad Rusya'ya kaçtığında bütün bilgilere sahiptik" diyen Eisin,İsrail Savunma Kuvvetleri'nin şüpheli kimyasal ve biyolojik silah tesisleri, zırhlı birlikler ve hava alanlarıyla işaretlenmiş haritalarını anlattı. Kabine görüşmelerine aşina başka bir kaynak da İsrailli yetkililerin Esad'ın devrilmesinden birkaç saat sonra Amerikalı mevkidaşlarıyla operasyonları görüştüğünü söyledi.



Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer ise ABD'nin yıllar önce İsrail'in Suriye'de hava saldırıları da dahil olmak üzere serbestçe hareket etmesine 'meşru müdafaa tedbiri' olarak onay verdiğini ve bu onayın bugüne kadar uzandığını söyledi.





