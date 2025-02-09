Son dakika... İsrail vahşeti gün yüzüne çıktı: Filistinli esire korkunç işkence... İsrail Netzarim Koridoru'ndan çekildi!

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İsrail askerlerinin, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda 62 yaşındaki Filistinli esir Cemal et-Tavil'i serbest bırakmadan önce "Yahudi düşmanlarına tehdit içeren" Tevrat'taki bir ayeti okutmaya zorladığı, bunu reddetmesi üzerine Tavil'e işkence yaptıkları belirtildi.
İsrail hapishanelerinde 18 yıldan fazla süre tutuklu kalan Hamas'ın lider kadrosundan Şeyh Cemal et-Tavil, basına yansıyan görüntülerde, dün gerçekleşen esir takasının beşinci turu kapsamında serbest kalmadan önce şiddetli şekilde darbedildiğini açıkladı.
Serbest kaldıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir hastanede tedavi altına alınan Tavil, serbest bırakılmasından birkaç saat önce İsrail askerlerinin kendisine "Yahudi düşmanlarına" yönelik tehdit içeren Tevrat'taki, "Ebedi halk unutmayacak. Düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım. Onları yok edene kadar geri dönmeyeceğim." ayetini okutmaya çalıştıklarını, bunu reddettiğinde de darbettiklerini anlattı.
Esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç otobüsünden inmek için ayağa kalkamayan Tavil, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hamas'a bağlı Esirler Heyeti, Filistinli ve İsrailli esirlere farklı muamele yapılmasını ve uluslararası toplumun bu konudaki çifte standardını kınadı.
Esirler Heyeti Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti İsrail’in, hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik suçlarını sürdürdüğü bir dönemde, esirler konusunda uygulanan uluslararası çifte standartların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Nasır Ebu Humeyd başta olmak üzere onlarca Filistinli esirin İsrail hapishanelerinde kasıtlı tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiğine işaret edilerek, buna rağmen uluslararası toplumun harekete geçmediği, suçlular hakkında kınama veya hesap verme çağrısı yapılmadığı kaydedildi.
"Yüzlerce Filistinli tutuklu, yıllarca süren işkence ve kötü muamele nedeniyle psikolojik ve fiziksel olarak çökmüş, kalıcı sakatlıklarla işgal hapishanelerinden serbest bırakıldığında, uluslararası bir seferberlik ya da insan hakları kınaması yaşanmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, 3 İsrailli esirin biraz kilo kaybetmesinin basına yansımasıyla uluslararası toplumun suskunluğunu kırdığı eleştirisi yapıldı.
Açıklamada, sanki insanlığın mağdurun kimliğine göre şekillendiğine, mağdur sadece belli bir partiden olduğunda acı sayılıyormuş gibi bir tavır alındığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu uluslararası ikiyüzlülük ve işgal devletinin suçlarına duyarsızlık, işgalcilere esirlerimize ve halkımıza yönelik ihlallerini sürdürmeleri için yeşil ışık yakıyor. İşgal devletinin hücreleri insan mezbahalarına dönerken bu gürültü neden koparılmadı? Filistinli esirler, yiyecek, ilaç ve en temel insan haklarından mahrum bırakılıp eski hallerinin gölgesi haline gelerek hapishanelerden çıktıklarında bu seferberlik neden başlamadı?
Bu suçlar karşısında sessiz kalmaya devam edilmesi daha fazla baskıya yol açacaktır. Zira Filistinli esirlerin hakları göz ardı edilecek bir konu değildir. Onların çektiği acılar uluslararası kurumların sessizliğiyle veya uluslararası toplumun işgalcilerle işbirliği yapmasıyla ortadan kaldırılmayacaktır."
Açıklamada, uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerine, "işbirliği ve tarafgirlik çemberinden çıkıp bu suçlarla mücadelede ahlaki ve yasal sorumluluklarını" üstlenme çağrısı yapıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında hava saldırısı düzenledi.
İsrail, "Hamas'a ait bir silah deposu vuruldu" açıklaması yaparken Al Mayadeen gazetesi, Şam yakınlarında başka hava saldırılarından kaynaklanan patlamalar duyulduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, saldırıyı "İsrail Devleti'ni güvence altına almak için" sözleriyle savundu.
İsrail ordusu, hazırlıklarını tamamladığı Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söylemişti.
Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Israeli forces withdrew from the Netzarim axis. pic.twitter.com/hGN8Zs5WrM— Clash Report (@clashreport) February 9, 2025
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip ettiği için eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen Hamas'ı yok edeceklerini ileri sürdü.
Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ı ortadan kaldıracaklarını ve tüm rehineleri geri getireceklerini iddia etti.
Gazze'deki tüm İsrailli rehinelerin dönmesi için her şeyi yapacaklarını ileri süren Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sürdürülmesi müzakeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek heyete, arabuluculara tüm esirlerin dönmesi talebini iletmelerini söylediğini kaydetti.
Netanyahu, "Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve ABD'nin Gazze'de kontrolü ele alma" fikirlerini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump ile aynı düşünceleri taşıdığını belirterek, "Hamas'ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz." tehdidinde bulundu.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınlarında bulunan, Baalbek ilçesine bağlı Canta beldesinin eş-Şara bölgesine saldırı düzenlediğini bildirdi.
Silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunun ardından Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplanan İsrailli esirlerin aileleri bir basın açıklaması yaptı.
Esir yakınları adına konuşan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçlayarak gösteri çağrısında bulundu.
Gazze'deki İsrailli esirlerin zor durumda olduğunu söyleyen Zangauker, "İsrail'in başbakanı, Washington'da bir otelde oturup esirlerin çektiği acıları sona erdirecek anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.
Zangauker, beşinci esir takası turunun ardından İsrail halkının gördüğünü Netanyahu'nun uzun zamandır bildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Boş konuşmak yerine harekete geçme zamanı. Derhal üst düzey müzakere heyetini görevden alın. Son günlerdeki ayak oyunlarınızı gördük. Heyeti geciktiriyor, yetki vermiyor, müzakere ekibini dağıtıyor ve koşullar eklemeye çalışıyorsunuz. Anlaşmayı sabote ediyorsunuz ve koltuğunuzu vatandaşlarınıza tercih ediyorsunuz."